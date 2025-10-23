Ân ái “khỏe hơn” nếu biết ăn theo chế độ này

Các mô hình ăn uống lành mạnh từ lâu đã được chứng minh là đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa và kiểm soát nhiều bệnh mạn tính, từ viêm ruột đến viêm khớp.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát hiện rằng những người tuân theo chế độ ăn Địa Trung Hải – bao gồm chất béo lành mạnh, protein nạc và các loại trái cây, rau củ giàu polyphenol và chất chống oxy hóa – có khả năng cao sở hữu cơ sàn chậu khỏe mạnh hơn, từ đó sức khỏe tình dục cũng được tăng cường.

Các nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 31 nghiên cứu khác nhằm xác định vai trò của chế độ ăn đối với sức khỏe sàn chậu. Kết quả cho thấy những người theo chế độ ăn chống viêm có chức năng tình dục tốt hơn và ít có các triệu chứng tiểu không tự chủ hơn.

Ngược lại, chế độ ăn gây viêm – nhiều carbohydrate tinh chế, chất béo bão hòa và thực phẩm siêu chế biến – có liên quan đến nguy cơ cao mắc rối loạn chức năng sàn chậu (PFD), một thuật ngữ bao quát cho các tình trạng liên quan đến cơ sàn chậu yếu hoặc bị tổn thương, bao gồm rối loạn chức năng tình dục và tiểu không tự chủ.

Chế độ ăn Địa Trung Hải bao gồm chất béo lành mạnh, protein nạc và các loại trái cây, rau củ giàu polyphenol và chất chống oxy hóa.

Ước tính có khoảng 14 triệu người tại Vương quốc Anh gặp vấn đề với việc tiểu không kiểm soát, và hơn một nửa phụ nữ trải qua các vấn đề tình dục như đau khi quan hệ và khó đạt cực khoái.

Tuy nhiên, cho đến nay, vai trò của chế độ ăn vẫn chưa được quan tâm đúng mức, khi các biện pháp can thiệp chủ yếu tập trung vào các liệu pháp thể chất như bài tập kegel.

Chế độ ăn chống viêm, vốn giàu chất chống oxy hóa và axit béo omega-3, trước đây đã được liên kết với chức năng tình dục tốt hơn, trong khi chế độ ăn nhiều muối đã được chứng minh làm trầm trọng thêm các triệu chứng bàng quang hoạt động quá mức.

Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã tìm ra nguyên nhân đến từ các chế độ ăn gây viêm – vốn có thể gây áp lực mãn tính lên cơ sàn chậu, dẫn đến đau và khó chịu khi quan hệ tình dục.

Công bố phát hiện của họ trên tạp chí Frontiers in Nutrition, các nhà nghiên cứu giải thích: “Thành phần độc đáo của chế độ ăn Địa Trung Hải – vốn chứa nhiều dầu ô liu, các loại hạt và polyphenol – cũng trực tiếp cải thiện quá trình sản xuất nitric oxide nội mô,” chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình cương dương.

“Cơ chế kép này giải thích vì sao tác động của chế độ ăn này lên sức khỏe tình dục có thể lớn hơn so với những gì được dự đoán…,” đồng tác giả nghiên cứu, Giáo sư Min Li, cho biết thêm.

Chế độ ăn có thể có tác động mạnh mẽ với chức năng tình dục.

Liên quan đến các triệu chứng tiết niệu gắn liền với PFD, các nhà nghiên cứu cho rằng lợi ích từ chế độ ăn lành mạnh có thể phần lớn đến từ việc giảm cân, hơn là từ cải thiện chức năng tình dục.

Nguyên nhân là do cân nặng dư thừa làm tăng áp lực trong ổ bụng, tạo áp lực lên cơ sàn chậu và bàng quang. Vì vậy, bất kỳ chế độ ăn nào hỗ trợ giảm cân và từ đó giảm áp lực cơ học lên bàng quang đều có khả năng cải thiện các triệu chứng.

Các nhà nghiên cứu kết luận: “Lợi ích kép này cho thấy rằng đối với các triệu chứng tiết niệu, các can thiệp có mục tiêu nhằm vào các cơ chế cụ thể cũng như các yếu tố rộng hơn như béo phì đều có giá trị lâm sàng.”

Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận nghiên cứu của mình có những hạn chế, do bản chất quan sát của các nghiên cứu khiến việc rút ra mối quan hệ nhân quả trở nên khó khăn.

Dẫu vậy, họ kết luận: “Phát hiện của chúng tôi cung cấp những hướng dẫn đáng tin cậy để các bác sĩ lâm sàng có thể khuyến nghị các chiến lược ăn uống chống viêm, đặc biệt cho những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ chuyển hóa kèm theo, nhằm cải thiện sức khỏe sàn chậu.”



