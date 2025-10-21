Lợi ích của ân ái mỗi ngày

Trước tiên, phải nói rõ rằng không có “quy chuẩn” nào về tần suất quan hệ tình dục lành mạnh dành cho tất cả mọi người. Trong “chuyện ấy”, tùy thuộc vào nhu cầu, tình trạng thể chất và tinh thần mà mỗi người sẽ có mong muốn khác nhau. Do đó, tần suất quan hệ tình dục sẽ không giống nhau ở tất cả mọi người.

Với những người làm “chuyện ấy” mỗi ngày, họ có thể sẽ đặt ra câu hỏi liệu điều này có đem lại lợi ích gì cho sức khỏe hay không. Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cần biết thế nào là một đời sống tình dục lành mạnh.

Theo bài viết đăng tải trên trang tin tức Hims (đã được duyệt bởi Tiến sĩ Kelly Brown, bác sĩ tiết niệu và chuyên gia nam khoa tại Mỹ), các dấu hiệu của một đời sống tình dục lành mạnh bao gồm:

- Sự hài lòng từ cả hai phía: Dù là một lần một năm hay một lần một ngày, cả hai đối tác đều hài lòng với tần suất và chất lượng của đời sống tình dục.

- Giao tiếp cởi mở: Cả hai có thể thoải mái nói chuyện về mong muốn, nhu cầu và ranh giới của mình — cả trong và ngoài phòng ngủ — mà không sợ bị phán xét.

- Kết nối cảm xúc: Các đối tác có mối liên kết tình cảm và sự thân mật vẫn tiếp tục tồn tại ngay cả trong những giai đoạn ít quan hệ.

- Sự đồng thuận và tôn trọng: Bất kỳ hoạt động tình dục nào xảy ra đều phải dựa trên sự đồng thuận, và cả hai tôn trọng giới hạn, ranh giới và sở thích của nhau.

- Cân bằng: Nếu có sự khác biệt về ham muốn hoặc sở thích, các đối tác có thể thảo luận và tìm ra sự cân bằng phù hợp với cả hai.

Tình dục lành mạnh có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Vậy chuyện gì xảy ra nếu bạn quan hệ tình dục lành mạnh mỗi ngày? Ngoài việc có thể nhận được lời khen ngợi từ bạn bè, dưới đây là một số lợi ích thực sự đã được ghi nhận:

Giảm nguy cơ bệnh tim mạch

Quan hệ tình dục là một cách tuyệt vời để tăng nhịp tim, giúp cải thiện sức bền và sức khỏe tim mạch. Tình dục cũng có thể giúp hạ huyết áp, từ đó giảm nguy cơ đau tim và bệnh tim.

Giảm đau

Trong lúc ân ái, não bộ sẽ tiết ra endorphin – một chất giảm đau tự nhiên. Đây cũng có thể là lý do tại sao nhiều phụ nữ thích quan hệ trong kỳ kinh nguyệt – vì nó giúp giảm đau bụng kinh.

Giảm căng thẳng

Endorphin và oxytocin (hormone được gọi là "hormone tình yêu", cũng được tiết ra khi quan hệ) đều giúp giảm mức cortisol – loại hormone gây căng thẳng. Vì vậy, mặc dù sau một ngày căng thẳng bạn có thể không hứng thú, quan hệ có thể giúp cải thiện tâm trạng của bạn.

Đốt cháy calo

Dữ liệu về lượng calo đốt cháy khi quan hệ có thể khác nhau tùy vào mức độ và thời gian hoạt động, nhưng kể cả một chút vận động cũng mang lại lợi ích sức khỏe, đặc biệt nếu bạn thử nghiệm các tư thế “năng động” hơn.

Hỗ trợ giảm cân

Việc đốt cháy calo từ tình dục có thể hỗ trợ giảm cân, nếu bạn kết hợp với thói quen sống lành mạnh.

Cải thiện giấc ngủ

Nghiên cứu cho thấy quan hệ tình dục có thể giúp bạn ngủ ngon hơn, từ đó cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. Một nghiên cứu năm 2023 trên 53 người cho thấy 75% người tham gia ngủ ngon hơn sau khi quan hệ gần giờ đi ngủ.

Tăng cường hệ miễn dịch

Một nghiên cứu được thực hiện trong thời kỳ đại dịch COVID-19 cho thấy rằng tình dục có thể tăng cường hệ miễn dịch và khả năng chống lại vi khuẩn, virus.