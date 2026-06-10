Việc triển khai nhanh chóng các hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 (9K37M1) từ Phần Lan sang Ukraine đã bắt đầu.

Các phi cơ vận tải hạng nặng tầm xa An-124-100 Ruslan của Ukraine, vốn thường xuyên thực hiện những chuyến bay chở hàng từ các địa điểm trên đất Phần Lan, đang được triển khai để hoàn thành nhiệm vụ quân sự quy mô lớn.

Các hệ thống phòng không Buk-M1 trước đây đã được đưa vào sử dụng trong Lực lượng vũ trang Phần Lan với tên gọi địa phương là ITO 96 sẽ sớm tham chiến tại Ukraine.

Lãnh đạo Phần Lan quyết định chuyển giao tổ hợp vũ khí do Liên Xô sản xuất này như một phần của gói viện trợ quân sự cho Ukraine, bởi vì Lực lượng Vũ trang Ukraine có nhiều kinh nghiệm trong việc vận hành và bảo trì hệ thống phòng không này, cũng như có sẵn cơ sở sửa chữa và huấn luyện.

Việc trang bị thêm các hệ thống Buk-M1 nhằm mục đích nhanh chóng tăng cường khả năng phòng không và phòng thủ tên lửa của Ukraine trước những cuộc không kích quy mô lớn đang diễn ra.

Bước đi trên còn nhằm mục đích bù đắp một phần sự thiếu hụt tên lửa đất đối không dẫn đường và lấp đầy những khoảng trống trong lưới lửa tầm trung bảo vệ bầu trời.

Máy bay An-124-100 của Ukraine đã tiếp nhận các tổ hợp phòng không Buk-M1 từ Phần Lan.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm trung di động 9K37M Buk-M1 (tên định danh NATO SA-11 Gadfly) là phiên bản hiện đại hóa từ 9K37 Buk, chính thức tiếp nhận vào biên chế Quân đội Liên Xô từ năm 1984.

Thay đổi của Buk-M1 so với Buk là tổ hợp được trang bị đài radar phát hiện và chỉ thị mục tiêu 9S18M1 “Kupol-M1” lắp ăng-ten mảng pha. Các thành phần đặt trên xe tự hành bánh xích mới GM-567M có tính năng vượt trội so với tổ hợp Buk nguyên bản.

Hệ thống còn biên chế đài chỉ huy 9S470M1 với trang thiết bị đi kèm hoàn toàn mới, giữ vai trò trung tâm, điều phối hoạt động và liên kết các thành phần khác, đồng thời đóng vai trò theo dõi, đánh giá và phân tích kết quả sau khi tên lửa được phóng đi.

Xe mang phóng tự hành (TELAR) 9A310M1 của Buk-M1 sử dụng radar dẫn đường và nhận dạng mục tiêu nâng cấp, giúp tăng cự ly hoạt động thêm 25 - 30%.

Xác suất nhận dạng chính xác các mục tiêu khí động học và tên lửa đạn đạo cũng được tăng lên 0,6. Khả năng chống nhiễu của radar này cao gấp 2 lần so với loại lắp trên TELAR 9A310 của tổ hợp Buk cơ sở.

Nhờ được hiện đại hóa, mặc dù vẫn sử dụng đạn tên lửa 9M38 (tầm bắn 35km) nhưng xác suất tiêu diệt mục tiêu chỉ bằng 1 phát bắn của Buk-M1 đã tăng lên 95% so với 90% của Buk nguyên bản.

Năm 1996, Nga đã chuyển giao cho Phần Lan 3 hệ thống Buk-M1 để thanh toán một số khoản nợ công dưới thời Liên Xô. Hệ thống này đã được Phần Lan rút khỏi biên chế và thay thế bằng NASAMS cách đây vài năm.