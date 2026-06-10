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Airbus biến trực thăng H145 thành UAV khổng lồ không cần phi công

Hải Yến
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Phiên bản mới của H145 loại bỏ hoàn toàn buồng lái, tích hợp AI và được thiết kế cho nhiều nhiệm vụ quân sự phức tạp.

Airbus H145 biến thành UAV không người lái tiên tiến phục vụ nhiệm vụ quân sự 2026 - Ảnh 1.

Trực thăng tự hành U145 đỗ trên bề mặt nhựa đường. Ảnh: Airbus

Tập đoàn Airbus đã biến trực thăng H145 thành một nền tảng hàng không thế hệ mới khi chuyển đổi mẫu trực thăng này thành phương tiện không người lái, tích hợp công nghệ tự động hóa, cảm biến và AI phục vụ các nhiệm vụ có yêu cầu cao.

Phiên bản mới mang tên U145 có trọng lượng cất cánh tối đa 3.800kg, cho phép mang theo lượng hàng hóa đáng kể.

Khác với phiên bản có người lái trước đây, U145 loại bỏ hoàn toàn buồng lái và được thiết kế theo cấu hình chuyên chở hàng hóa. Máy bay được trang bị cửa mũi tích hợp, bàn chất hàng có thể gập và khoang chứa hàng chuyên dụng.

Airbus H145 biến thành UAV không người lái tiên tiến phục vụ nhiệm vụ quân sự 2026 - Ảnh 2.

Cận cảnh góc nhìn bên hông của trực thăng tự hành U145. Ảnh: Airbus

Nhờ kiến trúc module, nền tảng này có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau như ứng phó thảm họa, chữa cháy, trinh sát vũ trang, giám sát hoặc đóng vai trò tàu mẹ triển khai UAV trên không.

Airbus cũng đang hợp tác với tập đoàn quốc phòng châu Âu MBDA nhằm phát triển khả năng phối hợp tác chiến giữa phương tiện có người lái và không người lái trên U145.

“Tôi đang cung cấp cho khách hàng phiên bản tự hành, không người lái của trực thăng H145, kết hợp khung thân, sức mạnh và tải trọng hữu ích đã được chứng minh của H145 với khả năng tự động hóa của một hệ thống máy bay không người lái (UAS)”, Giám đốc điều hành Airbus Helicopters - Matthieu Louvot cho biết.

Ông Louvot cho biết thêm, Airbus sẽ hợp tác với các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực nhiệm vụ tự động nhằm mở rộng hệ sinh thái UAS tại châu Âu và phát triển các năng lực mới cho U145.

U145 dự kiến ra mắt công chúng tại ILA Berlin Air Show diễn ra từ ngày 10-14/6/2026.

H145 được trang bị 2 động cơ turboshaft Safran Arriel 2E. Mỗi động cơ đều tích hợp hệ thống điều khiển kỹ thuật số toàn quyền hai kênh.

Airbus H145 biến thành UAV không người lái tiên tiến phục vụ nhiệm vụ quân sự 2026 - Ảnh 3.

Góc nhìn từ phía sau của trực thăng vận tải không người lái U145, làm nổi bật khoang bên trong và cấu hình cửa lên hàng phía sau đang mở. Ảnh: Airbus

Với thùng nhiên liệu tiêu chuẩn, trực thăng có tầm hoạt động khoảng 650km và thời gian bay liên tục lên tới 3 giờ 34 phút.

H145 được thiết kế nhằm giảm lượng khí thải carbon dioxide, đồng thời hỗ trợ vận hành với một phi công trong cả điều kiện bay theo quy tắc bay bằng mắt thường và quy tắc bay bằng thiết bị.

Hiện mẫu trực thăng này đang được sử dụng tại hơn 60 quốc gia, gồm: Mỹ, Đức, Bỉ, New Zealand, Anh, Indonesia và Ireland...

Theo NextGen Defense
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Tags

quân sự

Airbus

trực thăng H145

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