Ai đó làm ơn nói với ca sĩ này: Đây là WATERBOMB chứ không phải sàn nhảy thoát y!

Sân khấu phản cảm của nữ ca sĩ này đang gây tranh cãi dữ dội.

Màn trình diễn của BIBI tại WATERBOMB năm nay đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội, không chỉ tại Hàn Quốc mà còn lan sang nhiều cộng đồng quốc tế. Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ cởi áo khoác kết hợp loạt động tác và biểu cảm nhạy cảm nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên Instagram, X (Twitter), YouTube và TikTok, kéo theo làn sóng tranh luận dữ dội.

Nhiều khán giả cho rằng phần trình diễn của BIBI khiến họ liên tưởng đến phong cách biểu diễn táo bạo của Sabrina Carpenter trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, không ít ý kiến nhận xét nữ ca sĩ Hàn Quốc đã đi quá giới hạn giữa sự quyến rũ và phản cảm.

Màn trình diễn gây tranh cãi của BIBI

Dưới phần bình luận của các video được lan truyền, đa số phản ứng đều không mấy tích cực. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự lo ngại khi những hình ảnh này xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội mà bất kỳ ai, kể cả trẻ vị thành niên, đều có thể dễ dàng tiếp cận. "Sợ trẻ con nhìn thấy quá", "Trời ơi... Làm trò gì vậy", "Quá lố", "Biểu diễn không tới nên thành ra nhìn buồn cười",... Một trong những chủ đề được tranh luận nhiều nhất là việc BIBI chỉ đơn thuần cởi áo khoác hay còn thực hiện những động tác phản cảm.

BIBI tại WATERBOMB 2026

Bên cạnh bình luận tiêu cực, cũng có ý kiến bênh vực việc nghệ sĩ nhảy quyến rũ hay mặc đồ bơi tại WATERBOMB là bình thường. BIBI vốn đã theo đuổi hình tượng táo bạo từ nhiều năm nay nên sân khấu lần này không quá bất ngờ. Song, vấn đề được nhắc đến với trường hợp của BIBI chính là biểu cảm và động tác vũ đạo cố tình làm theo hướng nhạy cảm, dễ gây liên tưởng. Nhiều ý kiến cũng đặt câu hỏi về việc các đoạn video được chia sẻ công khai trên Internet: "Nếu biểu diễn ở một lễ hội 19+ thì cũng không sao. Nhưng nên hạn chế việc đăng những màn trình diễn đó lên Internet mà không có giới hạn độ tuổi."

Nhìn BIBI, nhiều người liên tưởng đến Kwon Eunbi

WATERBOMB 2022, BIBI từng suýt hớ hênh vì sự cố trang phục

Với màn trình diễn này, BIBI đang muốn tạo hiệu ứng truyền thông tương tự Kwon Eunbi - người được mệnh danh là "nữ hoàng WATERBOMB" nhờ những màn trình diễn gợi cảm trong các mùa lễ hội trước. Đây cũng không phải lần đầu BIBI gây tranh cãi tại WATERBOMB. Năm 2022, nữ ca sĩ còn suýt hớ hênh vì bị rơi dây áo trên sân khấu.

BIBI là ca sĩ cá tính, nhiều lần gây tranh cãi vì định hướng nghệ thuật

BIBI, tên thật Kim Hyeong-seo, sinh năm 1998. Trước khi ra mắt, cô từng tự sáng tác và đăng tải nhạc trên SoundCloud với nghệ danh Nakedbibi. Năm 2018, BIBI gây chú ý khi tham gia chương trình sống còn The Fan của SBS và giành ngôi Á quân. Một năm sau, cô chính thức debut với đĩa đơn Binu (Soapy) .

Trong giai đoạn 2020-2023, BIBI dần trở thành một trong những gương mặt nổi bật của K-R&B với loạt ca khúc như Kazino , I'm Good at Goodbyes , Life is a Bi... và album phòng thu Lowlife Princess: Noir . Đặc biệt, BIBI Vengeance từng tạo nên cơn sốt trên TikTok nhờ phần vũ đạo cá tính.

BIBI cũng từng hợp tác với 88rising, biểu diễn tại Coachella và nhiều lễ hội âm nhạc lớn ở Mỹ

BIBI cũng từng hợp tác với 88rising, biểu diễn tại Coachella và nhiều lễ hội âm nhạc lớn ở Mỹ, qua đó mở rộng sức ảnh hưởng ra thị trường quốc tế. Đầu năm 2024, nữ ca sĩ tạo nên cú bứt phá mạnh mẽ với Bam Yang Gang . Khác hẳn hình tượng nổi loạn thường thấy, ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, đáng yêu và nhanh chóng thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, đạt thành tích Perfect All-Kill.

Song song với âm nhạc, BIBI còn lấn sân diễn xuất dưới tên thật Kim Hyeong-seo. Cô ghi dấu ấn với bộ phim điện ảnh Hopeless đóng cùng Song Joong-ki, nhận đề cử Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Baeksang Arts Awards 2024, đồng thời xuất hiện trong các tác phẩm truyền hình như The Worst of Evil và The Fiery Priest 2 .

Đầu năm 2024, nữ ca sĩ tạo nên cú bứt phá mạnh mẽ với Bam Yang Gang

WATERBOMB từ lâu đã nổi tiếng là lễ hội âm nhạc mang màu sắc phóng khoáng. Việc nghệ sĩ diện trang phục bikini, cởi trần hay thực hiện các màn trình diễn nóng bỏng vốn không còn xa lạ. Tuy nhiên, câu chuyện về BIBI một lần nữa cho thấy ranh giới giữa sự gợi cảm và phản cảm là vô cùng mong manh. Trong nỗ lực tạo điểm nhấn và thu hút sự chú ý, không ít nghệ sĩ sẵn sàng đẩy mức độ táo bạo của sân khấu lên cao hơn, kéo theo những tranh cãi về giới hạn biểu diễn nơi công cộng.