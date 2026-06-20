Ai biết danh tính thi thể nam dưới sông Cần Lê, liên hệ ngay SĐT Công an

Công an phát thông báo tìm kiếm người thân cho nam nạn nhân chết dưới sông Cần Lê, đoạn thuộc tổ 5, khu phố Thanh An, phường An Lộc, TP Đồng Nai.

Ngày 20/6, Công an phường An Lộc (TP Đồng Nai) phát thông báo truy tìm thân nhân cho nạn nhân chết dưới sông Cần Lê.

Trước đó, khoảng 17h ngày 19/6, Công an phường An Lộc nhận tin báo của Công an xã Lộc Thành về việc phát hiện 1 thi thể nam giới chưa rõ thân nhân lai lịch chết trôi dưới sông Cần Lê, đoạn thuộc tổ 5, khu phố Thanh An, phường An Lộc, TP Đồng Nai.

Vụ việc đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai điều tra xác minh để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Qua kiểm tra xác định nạn nhân có đặc điểm chiều cao 1,67m; mặc áo thun có cổ dài tay màu xanh; mặc quân đùi màu xanh; ngón tay trỏ bàn tay trái mất đốt 1 và 2. Mặt trong đùi trái có vết sẹo cũ dài khoảng 14cm; nạn nhân không có giấy tờ, tài sản gì.

Công an thông báo đến người dân, ai là thân nhân của nạn nhân nêu trên liên hệ Công an phường An Lộc, TP Đồng Nai để làm việc. Ai biết thân nhân, lai lịch nạn nhân nêu trên liên hệ đển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai hoặc với Công an phường An Lộc qua số điện thoại trực ban: 02713630333.