Á hậu Hàn Quốc bị chồng cũ "mượn" tên để lừa đảo 13,2 tỷ won rồi trốn ra nước ngoài

Tình cảnh lao đao của nàng Á hậu có vẻ ngoài giống hệt Song Hye Kyo khiến cho người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Chiều 27/7, tờ MT cho hay, Á hậu kiêm diễn viên Hàn Quốc Jeong Ga Eun vừa chia sẻ video mới lên kênh YouTube cá nhân nhằm "bóc phốt" chồng cũ. Trong video, nữ minh tinh họ Jeong tố chồng cũ quá giỏi che giấu bản thân trong suốt cuộc hôn nhân đã qua: “Vào thời điểm đó, bản thân tôi cũng khao khát kết hôn và cảm thấy rất cô đơn. Cứ hễ sa vào lưới tình là tôi chỉ nhìn thấy những điểm tốt đẹp của đối phương mà thôi. Nhớ lại khi ấy tôi mang thai con gái và rồi quyết định kết hôn trong vội vã. Nhưng đến khi chung sống với nhau, tôi dần nhận ra lối sống của tôi và chồng cũ rất khác nhau. Nhưng việc anh ta là người có vấn đề thì mãi tới sau khi ly hôn thì tôi mới phát hiện ra”.

Ở phần sau video, Jeong Ga Eun tiếp tục giải thích rõ sự tình. Thì ra phải tới thời điểm sau khi đã ly dị, nữ diễn viên mới bàng hoàng phát hiện chồng cũ dùng tên cô để đi lừa đảo khắp nơi. Nữ nghệ sĩ nhớ lại thời điểm cô tình cờ phát giác ra chuyện xấu của người cũ: “Tôi phát hiện ra có những khoản giao dịch khổng lồ bất thường liên quan tới bản thân mình. Sau đó, tôi kiểm tra lại tài khoản thì tá hỏa khi thấy số dư hiển thị con số không. Rồi chồng cũ cắt đứt mọi liên lạc với tôi và bỏ trốn ra nước ngoài ngay sau đó”.

Theo lời Jeong Ga Eun, chồng cũ đã mở 1 tài khoản ngân hàng đứng tên nữ diễn viên để lừa đảo 13,2 tỷ won (236 tỷ đồng), tổng cộng phạm tội 660 lần. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này còn chiếm đoạt hơn 100 triệu won (1,8 tỷ đồng) từ khối tài sản của Jeong Ga Eun, bao gồm cả xe và dấu đỏ hợp pháp.

Jeong Ga Eun bóc phốt chồng cũ dữ dội trong video mới đây. Ảnh: Naver

Ngoài ra, Jeong Ga Eun còn lột trần luôn bộ mặt của chồng cũ hậu ly hôn: “Chồng cũ chẳng thèm chuyển tiền cấp dưỡng cho tôi. Thế mà anh ta vẫn còn mặt dày liên lạc để hỏi mượn tiền tôi nữa”.

Trước đó, trong lần làm khách mời trên chương trình Let’s Live Together with Hwang Shinhye, Jeong Ga Eun đã bày tỏ lo lắng rằng những biến cố trong cuộc đời cô có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của con gái. Sau khi nghe mỹ nhân họ Jeong trải lòng, nữ ca sĩ Jang Yun Jeong đã ra sức an ủi, động viên: “Tất nhiên người mẹ nào cũng lo lắng và mong con cái không bị tổn thương. Nhưng thực ra bọn trẻ mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng nhiều chị ạ. Khi biết chuyện, con sẽ càng thấu hiểu cho nỗi lòng của mẹ hơn. Chúng ta luôn muốn che chắn cho con trước mọi mưa giông, nhưng đôi khi bọn trẻ đã sẵn sàng đón nhận thử thách và còn giang tay bảo vệ mẹ chúng. Vì vậy, chị đừng quá lo lắng nhé”.

Jeong Ga Eun liên tục lên án chồng cũ, cho rằng hành động của anh đã gây tác động xấu tới sự phát triển của con chung. Ảnh: Nate

Jeong Ga Eun sinh năm 1978, thuận lợi bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc nhờ danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Gyeongnam khi vừa tròn 23 tuổi. Cô trở nên nổi tiếng với danh hiệu “bản sao của Song Hye Kyo”, từng tham gia diễn xuất ở bộ phim kinh điển 1 thời Mặt Trời Của Chàng Joo.

Jeong Ga Eun kết hôn với 1 đại gia bằng tuổi mình hồi năm 2016 và đón chào con gái đầu lòng cùng năm. Họ ly hôn vào năm 2018, chính thức khép lại cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ sau 2 năm chung sống. Hiện nữ diễn viên đang nuôi con 1 mình với tư cách mẹ đơn thân.