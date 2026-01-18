90% người dùng không biết công dụng của chiếc lỗ nhỏ trên chảo bếp

Trong căn bếp gia đình, chiếc chảo là vật dụng được sử dụng gần như mỗi ngày. Tuy nhiên, có một chi tiết rất quen thuộc trên cán chảo mà không phải ai cũng hiểu rõ công dụng, đó chính là lỗ nhỏ ở cuối tay cầm. Không ít người nghĩ đây chỉ là thiết kế cho đẹp hoặc làm cho chảo trông “khác đi”, nhưng thực tế, lỗ nhỏ này được tính toán khá kỹ và mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong quá trình sử dụng lẫn bảo quản.

1. Treo chảo gọn gàng, giải phóng không gian bếp

Công dụng phổ biến và dễ nhận biết nhất của lỗ nhỏ trên cán chảo là để treo. Thay vì xếp chồng nhiều chiếc chảo vào tủ bếp, khiến lớp chống dính dễ bị trầy xước hoặc chiếm nhiều diện tích, việc treo chảo giúp không gian bếp trở nên thông thoáng hơn. Với những căn bếp nhỏ, bếp chung cư hoặc nhà ít tủ, treo chảo còn là giải pháp tiết kiệm diện tích rất hiệu quả. Chảo được treo riêng lẻ cũng dễ lấy, dễ cất, không phải lục lọi hay nhấc từng chiếc lên xuống.

2. Hỗ trợ luồn dây treo hoặc gắn phụ kiện bếp

Nhiều gia đình tận dụng lỗ nhỏ này để luồn dây treo, dây da hoặc móc chữ S, giúp treo chảo chắc chắn và linh hoạt hơn. Một số người còn dùng lỗ cán để móc tạm muỗng, vá trong lúc nấu, tránh đặt dụng cụ trực tiếp lên mặt bếp hay bàn bếp gây bẩn. Với những gian bếp nhỏ, đây là cách tận dụng không gian rất thông minh và tiện lợi.

3. Giúp hạn chế truyền nhiệt lên tay cầm

Ở nhiều loại chảo, đặc biệt là chảo kim loại hoặc chảo có cán gắn trực tiếp với thân, nhiệt từ đáy chảo có thể truyền dần lên tay cầm khi nấu trong thời gian dài. Lỗ nhỏ trên cán giúp cắt bớt phần đường dẫn nhiệt, nhờ đó tay cầm ít bị nóng hơn. Dù không thể thay thế hoàn toàn vai trò của vật liệu cách nhiệt, chi tiết này vẫn góp phần giảm rủi ro bị bỏng tay khi cầm chảo, nhất là trong lúc nấu ở nhiệt độ cao.

4. Giữ chảo cân bằng, hạn chế cong cán khi treo lâu

Vị trí lỗ trên cán chảo không được đặt ngẫu nhiên. Các nhà sản xuất thường tính toán sao cho khi treo lên móc, chảo giữ được trạng thái cân đối, không bị nghiêng lệch về một bên. Điều này giúp giảm áp lực lên mối nối giữa cán và thân chảo, hạn chế tình trạng cong cán hoặc lỏng vít sau thời gian dài sử dụng. Với những chiếc chảo nặng, công dụng này càng trở nên quan trọng.

5. Giúp chảo khô nhanh, tăng độ bền khi bảo quản

Sau khi rửa, treo chảo thông qua lỗ cán giúp nước thoát nhanh, hạn chế tình trạng ẩm ướt và mùi dầu mỡ tích tụ. Với chảo chống dính, việc khô ráo giúp lớp phủ bền hơn, ít bong tróc. Với chảo gang hoặc chảo thép carbon, treo khô còn giúp hạn chế gỉ sét, một vấn đề rất thường gặp nếu chảo bị úp trong không gian kín.

Lỗ nhỏ trên cán chảo là chi tiết tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại mang nhiều giá trị thực tế. Từ việc giúp bếp gọn gàng, tăng độ an toàn khi nấu nướng cho đến bảo quản chảo bền hơn theo thời gian, tất cả đều cho thấy đây không phải là chi tiết thừa. Hiểu đúng và tận dụng đúng công dụng của lỗ nhỏ này sẽ giúp việc nấu ăn nhẹ nhàng hơn và gian bếp cũng trở nên ngăn nắp, khoa học hơn.

