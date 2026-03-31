9 vật dụng nhà bếp quen thuộc đắt tiền, đẹp mắt mấy cũng đừng tái sử dụng kẻo tự rước hại vào thân

Theo trang Southern Living, giảm thiểu rác thải là mục tiêu quan trọng trong bất kỳ nhà bếp nào, nhưng sự thật là không phải mọi thứ đều có thể tái sử dụng. Một số vật dụng nhà bếp thông thường được thiết kế để sử dụng một lần và có thể phân hủy nhanh chóng, trong khi những vật dụng khác có thể chứa vi khuẩn hoặc thậm chí giải phóng hóa chất vào bát đĩa của bạn.

Việc biết những vật dụng nào nên dùng một lần trước khi tái chế hoặc vứt bỏ sẽ giúp giữ cho nhà bếp của bạn an toàn hơn và thức ăn ngon hơn. Dưới đây là những vật dụng nhà bếp phổ biến nhất mà tốt nhất chỉ nên dùng một lần.

- Nhựa dùng 1 lần

Các sản phẩm nhựa dùng một lần, như dao nĩa, cốc nhựa mỏng, chai nước, ống hút nhựa, và thậm chí cả màng bọc thực phẩm, không được thiết kế để sử dụng nhiều lần, đặc biệt là khi dùng với thức ăn nóng hoặc khi cho vào máy rửa chén. Chai nước nhựa nói riêng có thể giữ lại vi khuẩn, khiến chúng trở nên không an toàn theo thời gian.

- Túi nhựa có khóa kéo

Mặc dù túi nhựa có khóa kéo đôi khi có thể tái sử dụng nếu chúng dùng để đựng thực phẩm khô, không dễ hỏng, nhưng bất kỳ túi nào đã đựng thịt sống, nước sốt hoặc các thực phẩm ẩm ướt khác đều nên được vứt bỏ. Ngay cả khi được làm sạch kỹ lưỡng và làm khô, vi khuẩn vẫn có thể ẩn náu trong các đường may và góc cạnh, gây nguy cơ ô nhiễm cho các thực phẩm khác.

- Giấy bạc

Khi giấy bạc tiếp xúc với nhiệt hoặc protein sống, những vết rách, nứt và nếp gấp nhỏ có thể xuất hiện, tạo điều kiện cho vi khuẩn trú ngụ. Ngay cả khi giấy bạc trông sạch sẽ, hãy tránh tái sử dụng nó ngay cả để đựng thức ăn thừa hoặc hâm nóng các loại thực phẩm khác.

- Hộp đựng thức ăn dùng 1 lần

Mặc dù thoạt nhìn có vẻ như là hộp đựng hoàn hảo, nhưng hộp đựng thức ăn mang đi đã qua sử dụng không được thiết kế để sử dụng lâu dài hoặc hâm nóng nhiều lần. Theo thời gian, chúng có thể bị nứt hoặc biến dạng, và thậm chí có thể tiết ra hóa chất vào thức ăn của bạn sau khi hâm nóng, đặc biệt nếu chúng không được dán nhãn rõ ràng là "an toàn khi sử dụng trong lò vi sóng".

- Đồ dùng bằng gỗ dùng 1 lần

Các vật dụng như tăm xỉa răng, đũa, que kem và xiên gỗ đều có cấu trúc xốp, nghĩa là chúng dễ hấp thụ độ ẩm và các mảnh vụn thức ăn. Sau khi sử dụng, chúng có thể giữ lại vi khuẩn và thậm chí bị yếu đi hoặc vỡ vụn, khiến chúng trở nên không an toàn.

- Đồ dùng nấu ăn bằng giấy bạc

Chiếc khay nướng hoặc khuôn bánh mì dùng một lần đó có thể đã cứu nguy cho bạn trong kỳ nghỉ lễ, nhưng bạn không nên giữ nó mãi. Sau một lần sử dụng, những chiếc khay này thường bị biến dạng, móp méo hoặc yếu đi, dẫn đến việc nhiệt độ không đều và các nếp gấp có thể giữ lại cặn thức ăn và gây tích tụ vi khuẩn.

- Hộp đựng trứng

Mặc dù bạn có thể thích tái sử dụng hộp đựng trứng để làm đồ thủ công hoặc đựng đồ khác, nhưng bạn cần cẩn thận. Hộp giấy có thể hút ẩm và vi khuẩn, và rất khó khử trùng. Hộp nhựa dễ vệ sinh hơn, nhưng nên vứt bỏ nếu bị nứt hoặc hư hỏng.

- Túi nhựa đựng rau củ quả

Túi đựng rau quả bằng nhựa mỏng chỉ dùng một lần và dễ rách sau khi sử dụng. Chúng cũng có thể truyền vi khuẩn hoặc cặn bẩn từ mẻ rau quả chưa rửa này sang mẻ khác, đặc biệt là vì chúng khó làm sạch và làm khô hoàn toàn.

- Cốc cà phê giấy

Cốc cà phê giấy trông có vẻ chắc chắn và có thể tái sử dụng, nhưng chúng chỉ được thiết kế để sử dụng một lần. Hầu hết đều được lót một lớp nhựa hoặc sáp mỏng để chống rò rỉ, lớp này có thể bị phân hủy khi tiếp xúc với nhiệt độ cao nhiều lần, dẫn đến nguy cơ hóa chất ngấm vào đồ uống nóng.

Việc chú ý đến những vật dụng không nên sử dụng đi sử dụng lại nhiều lần có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề về an toàn thực phẩm và mùi vị khó chịu. Hãy sử dụng các dụng cụ nhà bếp bền, có thể tái sử dụng để làm cho không gian nấu nướng của bạn an toàn hơn, sạch sẽ hơn và hiệu quả hơn.