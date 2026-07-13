9 tỉnh phải điều tra, xác minh điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Tính đến ngày 13/7, đã có 9 tỉnh ghi nhận các vụ việc phải kiểm tra, xác minh hoặc điều tra liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Chỉ ít ngày sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trên MXH xuất hiện hàng loạt bài viết tố cáo, phản ánh về dấu hiệu điểm cao bất thường tại nhiều địa phương.

Từ những nghi vấn liên quan đến việc sử dụng điện thoại trong phòng thi, phản ánh về điểm số tăng đột biến đến các cáo buộc gian lận có tổ chức, hiện cơ quan chức năng ở nhiều tỉnh, thành đã phải khẩn trương vào cuộc xác minh để làm rõ. Tính đến ngày 13/7, đã có 9 tỉnh ghi nhận các vụ việc phải kiểm tra, xác minh hoặc điều tra liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, gồm: Tuyên Quang, Quảng Trị, Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Lào Cai, Gia Lai và Cà Mau.

Tuyên Quang

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ngày 12/7/2026, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Như vậy đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can trong vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 19 bị can - Ảnh: CATQ

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, riêng môn toán có tới 147 thí sinh đạt điểm 10 ở 13/15 phòng thi. Cơ quan chức năng xác định đây là điểm "bất thường trong công tác coi thi" và đang xử lý.

Tại họp báo hôm 9/7, đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó có ông Nguyễn Hà Duy (28 tuổi), giáo viên toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang, thư ký tại hội đồng thi; bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, trưởng điểm thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Quảng Trị

Ngày 12/7, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh về dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi tốt nghiệp THPT đặt tại Trường THPT Hùng Vương. Theo nội dung tố cáo, tại phòng thi số 242 có hai thí sinh được cho là được giám thị hỗ trợ làm bài trong quá trình thi. Bài đăng còn cho rằng hai thí sinh này trước đó có kết quả thi thử thấp nhưng điểm thi tốt nghiệp lại tăng đột biến.

Xác nhận với Tiền Phong, một lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh, đơn vị tiếp tục kiểm tra, xác minh theo quy định.

Trước đó, ngày 10/7, trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin phản ánh dấu hiệu tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa), cho rằng một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh là con của lãnh đạo nhà trường.

Liên quan đến những tố cáo gian lận thi tốt nghiệp, UBND tỉnh Quảng Trị đã có những chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tổ chức coi thi và kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn, đặc biệt là tại những điểm thi có tố cáo.

Thông tin lan truyền trên MXH về tỉnh Quảng Trị

Hà Tĩnh

Liên quan đến thông tin một phòng thi tại Hà Tĩnh có tới 16/22 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán gây xôn xao dư luận những ngày qua, trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 7/7, ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, cho biết đã có kết quả rà soát sự việc.

Theo ông Cường, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, phòng thi này đặt tại Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Phòng thi có 24 thí sinh, trong đó 2 em được miễn thi theo quy định. Trong số 22 thí sinh dự thi, có 19 em là học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh và 3 em đến từ các trường khác.

"Phòng thi này có 15 thí sinh đạt điểm 10 môn toán, không phải 16 em. Bảy thí sinh còn lại đều đạt 9-9,75 điểm. Qua rà soát, kiểm tra ban đầu, chúng tôi nhận thấy không có dấu hiệu bất thường", ông Cường thông tin.

Đáng chú ý, trong số 15 học sinh đạt điểm 10 môn toán có 13 em từng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia. Vì thế, ông Cường khẳng định kết quả phản ánh đúng năng lực của học sinh và chất lượng đào tạo của nhà trường.

Phú Thọ

Tối muộn 10/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ thông báo, đã hoàn thành báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát kết quả thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và phản ánh tiêu cực thi cử trên mạng xã hội.

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 492 điểm 10. Trong đó, môn thi có nhiều điểm 10 nhất là môn lịch sử với 237 em, phân bổ ở hơn 60 điểm thi, trung bình 0,166 điểm 10/phòng thi.

Tiếp đến là môn toán có 194 thí sinh đạt điểm 10, phân bổ ở hơn 40 điểm thi, trung bình 0,096 điểm 10/phòng thi.

Một số điểm thi có nhiều điểm 10 môn toán nhất gồm THPT chuyên Vĩnh Phúc (36), THPT chuyên Hùng Vương (27), THPT Yên Lạc (12), THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (11), và THPT Lê Xoay (10).

Kết quả rà soát, xác minh cho thấy không có dải số báo danh nào, không có phòng thi nào có nhiều điểm cao bất thường. Qua kiểm tra, cả 6 học sinh đạt điểm 10 đều là học sinh các lớp chuyên toán, chuyên vật lý, chuyên tin học. Các em có kết quả học tập tốt, kết quả thi phù hợp với kết quả các đợt khảo sát do sở tổ chức.

Kết quả rà soát, phòng thi có nhiều điểm 10 nhất thuộc Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, với 6 điểm 10 - Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ

Nghệ An

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng phản ánh dấu hiệu bất thường tại một phòng thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT đặt tại Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách (xã Xuân Lâm, tỉnh Nghệ An). Người đăng cho rằng, tại một phòng thi có hiện tượng giám thị lỏng lẻo, tạo điều kiện để thí sinh trao đổi bài làm.

Theo nội dung bài đăng, Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách có 14 điểm 10 môn Toán, riêng một phòng thi có tới 13 thí sinh đạt điểm 10. Trong số này có cả thủ khoa và á khoa, đều có tên bắt đầu bằng chữ D và cùng một phòng thi. Bài viết cũng cho rằng điểm xét tuyển tổ hợp Toán - Lý - Hóa của các thí sinh trong phòng đều từ 26 điểm trở lên.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh và đang tiến hành rà soát, xác minh.

Liên quan đến sự việc, thầy Trần Đình Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Sỹ Sách cho hay, nhà trường cũng đã nắm được thông tin phản ánh. Tuy nhiên, đơn vị đang chờ kết quả rà soát, xác minh của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Quảng Ngãi

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả rà soát Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Qua kiểm tra toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi và phân tích dữ liệu điểm thi, Sở khẳng định không phát hiện dấu hiệu bất thường, tiêu cực hay vi phạm Quy chế thi.

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 21.607 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 19.738 thí sinh theo chương trình giáo dục THPT và 1.869 thí sinh giáo dục thường xuyên. Kỳ thi được tổ chức tại 49 điểm thi với 934 phòng thi, huy động 3.749 lượt cán bộ, giáo viên và lực lượng tham gia phục vụ các khâu của kỳ thi.

Qua phân tích kết quả thi, điểm trung bình của thí sinh Quảng Ngãi đạt 5,721 điểm. Toàn tỉnh có 66 điểm 10, gồm 65 học sinh lớp 12 và 1 thí sinh tự do, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung cả nước.

Kết quả rà soát cũng cho thấy độ lệch giữa điểm trung bình học bạ lớp 12 và điểm thi tốt nghiệp của thí sinh Quảng Ngãi là 2,12 điểm, tương đồng với mặt bằng chung của cả nước. Phổ điểm các môn thi tương đối đều, không xuất hiện biến động bất thường.

Lào Cai

Trên một số nền tảng mạng xã hội lan truyền những phân tích dữ liệu chỉ ra hiện tượng tập trung điểm cao tại một cụm thi thuộc tỉnh Lào Cai.

Toàn tỉnh Lào Cai năm nay có 60 bài thi đạt điểm 10 môn Toán. Khi phân tích dữ liệu theo các dải số báo danh liên tiếp, có một dải số báo danh liên tiếp có số điểm Toán khá cao.

Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường THPT Lý Thường Kiệt, ngày 22/5 - Ảnh: Báo Lào Cai

Cụ thể, trong dải số báo danh từ 15009911 đến 15010257, gồm 346 thí sinh liên tiếp, có tới 262 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, tương đương 75,7% số thí sinh trong dải. Đáng chú ý, có 43 trong tổng số 60 điểm 10 của toàn tỉnh nằm trong dải số báo danh này, tương đương 71,7% tổng số điểm 10. 17 điểm 10 còn lại phân bố rải rác trong hơn 18.900 thí sinh còn lại của toàn tỉnh.

Không chỉ tập trung nhiều điểm 10, dải số báo danh này còn có mật độ điểm cao lớn. Trong tổng số 346 thí sinh, có 43 thí sinh đạt 10 điểm; 112 thí sinh đạt từ 9 đến dưới 10 điểm. Tổng cộng có 155 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên, chiếm gần 45%. Ngoài ra còn có 108 thí sinh đạt từ 8 đến dưới 9 điểm.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 7/7, ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, cho biết sau khi nắm bắt thông tin, sở đã lập tổ công tác để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ dữ liệu có liên quan.

"Thực tế hiện nay chưa có yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo hay cơ quan chức năng yêu cầu Lào Cai rà soát. Chỉ có những thông tin trên mạng xã hội không chính thống và chưa được kiểm chứng. Về cơ bản, qua xem xét chưa thấy có gì bất thường", ông Chung thông tin.

Vị này cũng xác nhận dải điểm 10 môn toán nói trên thuộc cụm thi ở một trường chuyên của tỉnh và các em được điểm 10 toán chủ yếu học khối chuyên tự nhiên.

Gia Lai

Ngày 12/7, trao đổi với Tiền Phong, ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, đã có kết quả xác minh các nội dung phản ánh và thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến 2 điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với nội dung phản ánh tại điểm thi Trường PTDTNT, THCS và THPT Vân Canh, thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi nhưng giám thị không có biện pháp giải quyết, kết quả xác minh cho thấy nội dung phản ánh này không đúng.

Cụ thể, đầu buổi thi, trong quá trình phát giấy thi và giấy nháp cho thí sinh ghi thông tin, chưa đến giờ đi nhận đề thi, giám thị phát hiện thí sinh H.N.L.Q. có mang điện thoại di động vào phòng thi (để trong cặp clear đặt trong hộc bàn). Hai giám thị trong phòng thi 859 đã lập tức thu giữ điện thoại của thí sinh Q. và bàn giao cho ông Nguyễn Chí Thành - Phó Trưởng điểm thi để cất giữ tại phòng bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh, cách phòng thi 50m.

Thông tin lan truyền trên MXH

Tổ công tác xác định thời điểm phát hiện điện thoại là trước khi phát đề thi. Làm việc với 5 thí sinh cùng phòng thi, các em cũng xác nhận khi xảy ra vụ việc chưa phát đề thi. Kiểm tra điện thoại di động của thí sinh H.N.L.Q. không phát hiện hình ảnh đề thi, bài thi hoặc dấu hiệu sử dụng các ứng dụng để chuyển thông tin ra bên ngoài.

Đối với thông tin tố em N.T.T. - Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học, có dấu hiệu vi phạm được lan truyền trên mạng xã hội, Sở cho biết cũng không có cơ sở.

Kết quả xác minh cho thấy, 3 buổi thi thí sinh T. (phòng thi 184) đều ngồi ở vị trí thuận lợi cho việc quan sát của giám thị coi thi. Cụ thể, ngồi ở bàn hàng đầu (môn Toán) và ngồi ở bàn hàng thứ ba (môn Ngữ văn, môn tự chọn).

Tổ công tác làm việc với 18 thí sinh dự thi tại phòng thi 184, các em trình bày không phát hiện thí sinh N.T.T. sử dụng điện thoại di động trong cả 3 buổi thi.

Trước khi vào phòng thi, giám thị coi thi có nhắc nhở các thí sinh chỉ được mang vào phòng thi những vật dụng được cho phép và quan sát, rà soát kỹ quần áo của thí sinh. Công tác coi thi trong cả 3 buổi thi diễn ra bình thường, không có thí sinh vi phạm Quy chế thi.

Cà Mau

Ngày 11/7, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, Sở đang xác minh nội dung lan truyền trên mạng xã hội liên quan thí sinh T.T.Q (học sinh lớp 12A1 Trường THPT Hồ Thị Kỷ) sử dụng điện thoại tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trước đó, một trang mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng một thí sinh tên Q., học tại Trường THPT Hồ Thị Kỷ, có hành vi sử dụng điện thoại trong các buổi thi môn ngữ văn và toán.

Qua trao đổi và tường trình, các thành viên tham gia làm việc đều ghi nhận quá trình tổ chức thi tại điểm thi và phòng thi số 11 không có dấu hiệu bất thường như nội dung phản ánh trên mạng xã hội, theo Thanh Niên.

Kết quả học tập môn toán của em T. T.Q trong 3 năm THPT lần lượt đạt 8,5 điểm ở lớp 10, 9,3 điểm ở lớp 11 và 9,0 điểm ở lớp 12. Em Q. cũng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn toán của trường dự thi cấp tỉnh.