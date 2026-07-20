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9 thí sinh liên quan gian lận thi tốt nghiệp ở Quảng Trị: Thông tin về việc xử lý kết quả thi

Lam Giang (Tổng hợp)
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Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định nhiều mức xử lý khác nhau.

Liên quan đến vụ gian lận thi tốt nghiệp, xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị), cơ quan chức năng xác định có 2 giáo viên và 9 thí sinh liên quan trực tiếp. Trước thông tin này, nhiều người bày tỏ quan tâm đến việc xử lý kết quả thi của 9 thí sinh này ra sao?

Theo thông tin trên báo VietNamNet, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay, cơ quan điều tra xác định có 9 thí sinh liên quan đến hành vi gian lận nhưng chưa công bố danh tính. Về việc xử lý kết quả thi của 9 thí sinh nói trên, vị lãnh đạo Sở GD&ĐT cho hay sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của từng trường hợp.

Theo vị này, Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định nhiều mức xử lý khác nhau. Quá trình điều tra vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện. Ban Chỉ đạo Kỳ thi sẽ kịp thời thông tin đến báo chí và công luận khi có kết quả xác minh cụ thể hoặc thông tin mới.

9 thí sinh liên quan tiêu cực thi tốt nghiệp ở Quảng Trị: Thông tin về việc xử lý kết quả thi - Ảnh 1.

Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, báo Tiền Phong thông tin, theo Sở GD&ĐT Quảng Trị, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, tỉnh Quảng Trị trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực, sinh năm 1979 và bà Đoàn Thị Thanh Bình, sinh năm 1978, đều là giáo viên Trường THPT Lê Trực.

Báo Thanh Niên cho biết thêm, chiều 19/7, Bộ GD&ĐT đã thông tin về vụ việc vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực. Theo đó, qua công tác rà soát dữ liệu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và tiếp nhận các thông tin phản ánh, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương tổng rà soát công tác tổ chức kỳ thi, trong đó có vụ việc vi phạm quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, kịp thời phát hiện, xác minh, xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có).

Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Sở GD&ĐT chủ động phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

9 thí sinh liên quan tiêu cực thi tốt nghiệp ở Quảng Trị: Thông tin về việc xử lý kết quả thi - Ảnh 2.

Thông tin thí sinh tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 18/7, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương và Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị thống nhất chỉ đạo xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Tiếp tục rà soát công tác tổ chức kỳ thi trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm (nếu có).

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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thi tốt nghiệp

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