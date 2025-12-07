9 loại cây vừa đuổi muỗi hiệu quả, vừa hút tài lộc, sức khỏe gia chủ tốt lên thấy rõ: Nhà nào cũng nên trồng

Cây sả

Sả là loại cây đứng đầu danh sách các loại cây có khả năng đuổi muỗi nhờ hàm lượng tinh dầu citral và geraniol cao – những hoạt chất đã được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh có tác dụng xua đuổi côn trùng. Tinh dầu sả giúp thư giãn, giảm căng thẳng, trong khi loại cây này được sử dụng phổ biến làm gia vị, thuốc chữa cảm, sát khuẩn da.

Không những vậy, theo phong thủy, sả còn tượng trưng cho sự thanh lọc, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho ngôi nhà cũng như may mắn cho gia chủ. Một chậu sả đặt trước cửa, ban công hoặc bệ bếp vừa giúp giảm muỗi hiệu quả vừa tạo mùi hương dễ chịu.

Cây oải hương

Tinh dầu oải hương nổi tiếng với khả năng xoa dịu thần kinh, giảm căng thẳng và đặc biệt là xua đuổi muỗi. Mùi hương của loài hoa này khiến côn trùng khó chịu nhưng lại rất tốt cho sức khỏe gia chủ, giúp giảm stress và nâng cao chất lượng giấc ngủ. Đặt một chậu oải hương tím ở cửa sổ không chỉ làm đẹp không gian mà còn thu hút năng lượng tích cực.

Cây húng quế

Húng quế chứa nhiều tinh dầu eugenol và linalool – các hợp chất có tác dụng đuổi muỗi và một số loài côn trùng khác. Ngoài công dụng trong ẩm thực, húng quế còn được xem là cây đại diện cho sự phát triển và may mắn trong phong thủy, mang ý nghĩa phát tài, phát lộc cho gia chủ. Trồng húng quế ở ban công hoặc sân nhà giúp vừa có rau sạch, vừa hạn chế muỗi lại tăng sinh khí.

Cây bạc hà

Bạc hà có mùi thơm the mát đặc trưng khiến muỗi và ruồi tránh xa. Các nghiên cứu cho thấy tinh dầu menthol trong bạc hà là “khắc tinh” của muỗi và côn trùng. Trong phong thủy, đây là loại cây giúp thu hút sự sự thịnh vượng, tài lộc hanh thông và hạnh phúc gia đình. Loại cây này dễ trồng, sinh trưởng nhanh, phù hợp với cả nhà phố lẫn căn hộ chung cư.

Cây hương thảo

Hương thảo không chỉ được sử dụng phổ biến trong ẩm thực và y học mà còn là một trong những loại cây có khả năng xua đuổi muỗi nhờ hàm lượng tinh dầu cao. Về phong thủy, hương thảo mang ý nghĩa về bình an, may mắn và thịnh vượng. Đặt chậu hương thảo ở phòng khách hoặc trước hiên nhà giúp không gian thêm sang trọng, đồng thời góp phần đẩy lùi sự xuất hiện của côn trùng.

Cây phong lữ thảo

Mùi hương từ cây hoa phong lữ thảo đuổi muỗi hiệu quả nhờ hoạt chất citral và geraniol. Về mặt phong thủy, phong lữ thảo tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng và tình cảm gia đình bền chặt. Những chậu hoa nhỏ đặt nơi cửa sổ hay bàn làm việc vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ vừa giúp hạn chế muỗi hiệu quả.

Cây ngũ gia bì

Ngũ gia bì không chỉ nổi tiếng với công dụng thanh lọc không khí, hỗ trợ tăng sức đề kháng mà còn có khả năng xua đuổi muỗi nhờ mùi hương đặc trưng từ lá. Trong phong thủy, đây là loại cây mang ý nghĩa giữ tiền, giữ của, giúp gia chủ ổn định tài chính và công việc làm ăn. Ngũ gia bì rất phù hợp đặt trong phòng khách hoặc văn phòng làm việc.

Cây tùng thơm

Tùng thơm là loại cây cảnh được ưa chuộng dịp cuối năm, có mùi tinh dầu tự nhiên giúp xua đuổi muỗi hiệu quả. Bên cạnh đó, trong phong thủy, cây tùng tượng trưng cho sự trường thọ, bền bỉ và tài lộc dài lâu. Một chậu tùng thơm đặt trước cửa nhà vừa giúp đuổi muỗi, vừa đem lại cảm giác ấm áp, an yên cho gia chủ.

Cây nhất mạt hương

Nhất mạt hương, còn gọi là sen đá thơm có mùi hương nhẹ nhàng rất dễ chịu với con người nhưng khiến muỗi tránh xa. Trồng nhất mạt hương còn giúp thanh lọc không khí, giảm mệt mỏi và các tác nhân gây dị ứng. Theo phong thuỷ, loại cây này mang lại may mắn, tài lộc, bình an và xua đuổi năng lượng xấu, tượng trưng cho tình cảm bền vững.