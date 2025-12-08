9 loại cây tuyệt đối không nên trồng trong nhà có trẻ nhỏ

Trồng cây trong nhà có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, ví dụ như thanh lọc không khí, cải thiện sức khỏe tinh thần (giảm stress, tăng tập trung, tạo cảm giác thư thái), đồng thời có thể giảm bức xạ điện tử và hỗ trợ giấc ngủ.

Tuy nhiên, với các gia đình có trẻ nhỏ, việc chọn cây trồng trong nhà cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Jessica Damiano, chuyên gia làm vườn với 15 năm kinh nghiệm tại Mỹ, viết trên báo The Independent rằng khi cô đến thăm bạn bè hoặc người thân có cây trồng trong nhà và trẻ nhỏ, cô thường đi qua từng phòng và chỉ ra những cây không nên trồng.

“Tôi chỉ ra những loại cây trồng trong nhà cần được giữ tránh xa khỏi miệng trẻ. Và tôi cũng không ngại làm tiêu tan giấc mơ sở hữu một khu rừng trong nhà đẹp như trên Instagram của bạn bè nếu điều đó có thể giúp ngăn chặn nguy hiểm.” Jessica viết.

Kaitlyn Brown, giám đốc lâm sàng của Trung tâm y tế America’s Poison Centers tại Arlington, Virginia, Mỹ, cho biết: “Mỗi năm, chúng tôi nhận trung bình 33.000 cuộc gọi từ những người có con nhỏ đã cho các loại cây khác nhau vào miệng. Đa phần là trẻ mới biết bò quanh nhà, chúng gặp rắc rối với cây trồng trong nhà vì chúng khám phá môi trường xung quanh và cho mọi thứ vào miệng.”

Hầu hết các trường hợp tiếp xúc ngoài ý muốn không nghiêm trọng, “nhưng trong một số trường hợp, tác dụng gây kích ứng có thể nặng đến mức ảnh hưởng đến hô hấp, và một số loại cây cũng có thể gây bỏng da hoặc mắt.” Kaitlyn cho biết.

Những loại cây có độc, không nên trồng trong nhà có trẻ nhỏ

Đầu tiên, chuyên gia làm vườn Jessica cảnh báo về sự nguy hiểm của cây vạn niên thanh.

“Gần đây, tôi nhìn thấy một cây vạn niên thanh đẹp và trưởng thành trong bếp của một người chị họ. Chị ấy nói con trai chị, người vừa mới biết bò, đã tỏ ra hứng thú với tán lá của nó.” Jessica kể.

“Thế là tôi phải nói với chị rằng loài cây này có tên thường gọi là “dumb cane” (cây gây câm), bắt nguồn từ một từ cũ chỉ người câm. Nhai một phần thân cây có thể khiến ai đó bị mất tiếng tạm thời nhưng đau đớn, vì các tinh thể canxi oxalat trong cây có thể gây sưng họng và miệng. Tiếp xúc với nhựa cây có thể gây kích ứng mũi, mắt và da.”

Cây vạn niên thanh.

Một số cây trồng khác cũng chứa tinh thể canxi oxalat bao gồm:

- Môn cảnh

- Hồng môn

- Trầu bà lá xẻ Nam Mỹ

- Lan ý

- Kim tiền

- Trầu bà

Jessica phân thích: “Loại cây cuối cùng là dạng dây leo, đòi hỏi phải cảnh giác nhiều hơn vì chúng có thể mọc dài xuống dưới từ những vị trí được cho là an toàn và ngoài tầm với.”

Bên cạnh các cây chứa tinh thể canxi oxalat, Jessica cũng cảnh báo về một số loại cây chứa lycorine — một alkaloid độc có thể gây đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Các loại cây này bao gồm loa kèn đỏ và họ hàng của nó, bao gồm lan quân tử và thủy tiên.

Loa kèn đỏ chứa lycorine — một alkaloid độc có thể gây đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn.

Phải làm gì nếu con bạn ăn phải cây trồng trong nhà?

Nếu bạn nghi ngờ con mình đã nhấm nháp thân, lá, hoa, rễ hoặc củ của cây, hãy gọi chuyên gia để được hướng dẫn. “Bạn nên gọi điện để chúng tôi có thể tư vấn về các triệu chứng cần theo dõi hoặc giúp quyết định xem có cần đến bệnh viện hay không,” Kaitlyn nói.

Hãy dạy trẻ không cho các bộ phận của cây — những thứ không phải là thức ăn — vào miệng. Chính bạn cũng cần tự trang bị kiến thức bằng cách tìm hiểu xem các loại cây bạn trồng có an toàn cho trẻ nhỏ không. Học tên khoa học của chúng để có thể cung cấp cho chuyên gia chất độc hoặc nhân viên y tế khi có sự cố. Giữ lại thẻ tên cây hoặc ghi tên cây dưới đáy chậu để tra cứu nhanh.