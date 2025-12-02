5 loại cây khiến bạn hối hận vì đã trồng quá sát nhà

Khi nói đến tính thẩm mỹ, việc trồng cây xung quanh ngôi nhà là điều nên làm. Cây trồng sát tường giúp làm mềm các góc sắc của ngôi nhà, thêm màu sắc và kết cấu đẹp mắt, đồng thời làm cho lối vào trở nên thân thiện.

Tuy nhiên, việc cân nhắc kỹ lưỡng loại cây bạn chọn để trồng gần nhà cũng quan trọng không kém. Rất dễ để yêu thích một loại cây nào đó khi đi mua cây giống, nhưng bạn cần tránh những loại cây mọc quá khổ, “nuốt chửng” một bên ngôi nhà, hoặc đâm vào người qua lại bằng những chiếc gai sắc. Hãy cân nhắc kích thước trưởng thành của cây trước khi trồng chúng gần cửa sổ, lối đi hay cửa ra vào.

Để giúp bạn tránh mắc sai lầm trong làm vườn khi đã quá muộn, tạp chí Mỹ Southern Living đã tổng hợp danh sách những loại cây bạn không nên trồng quá gần nhà.

1. Cây tử đằng

Điều gì có thể đẹp mắt hơn những chùm hoa tử đằng tím rủ xuống từ hiên nhà? Thực tế, chăm sóc tử đằng là một công việc nghiêm túc mà hầu hết chủ nhà không muốn đảm nhiệm. Những dây leo dày và nặng có thể kéo đổ giàn, lan can nếu không có đủ sự hỗ trợ. Tử đằng cần được cắt tỉa thường xuyên và phù hợp hơn để trồng trên một giàn vững chắc.

2. Cây hoa hồng

Hoa hồng rất lãng mạn, vậy tại sao bạn không trồng một hàng bụi hồng hoặc một cây hồng leo trên giàn ngay cạnh nhà? Vì chúng có nhiều gai. Nếu bạn trồng hồng gần nhà, đừng đặt chúng ở nơi bạn thường xuyên đi lại hoặc lui tới. Điều đó có nghĩa là không trồng hồng dưới cửa sổ bạn cần lau, gần lối đi và cửa ra vào, hoặc bất cứ nơi nào bạn cần làm việc bảo trì thường xuyên. Nếu không nghe theo lời khuyên này, bạn sẽ gặp rất nhiều đau đớn.

3. Cây thường xuân

Đừng trồng thường xuân gần nhà nếu bạn còn quan tâm đến lớp sơn tường của mình. Những dây leo giữ ẩm này cũng có thể làm hỏng lớp trát tường và vữa gạch bằng các rễ khí sinh. Bên cạnh đó, loài này bị xem là xâm lấn ở nhiều nơi. Hãy thay thế bằng những loại dây leo ít gây hại hơn, như hoa nhài leo.

4. Cây nhựa ruồi

Nhựa ruồi là nhóm cây bụi và cây gỗ rất đa dạng về hình dạng và kích thước. Tuy nhiên, nhiều cây trở nên mất cân đối vì được trồng quá gần nhà mà không tính đến kích thước trưởng thành. Thêm vào đó, các giống có lá nhọn có thể gây đau khi va phải. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc trồng nhựa ruồi để tạo hàng rào xanh quanh năm, nhưng hãy trồng cách nhà ít nhất 1 mét, trừ khi bạn mua loại dành riêng cho không gian nhỏ.

5. Cây liễu rủ

Đừng bao giờ trồng cây liễu rủ gần nhà. Hệ rễ tìm nước của chúng có thể làm bật nền móng nhà và xâm nhập đường ống nước hoặc bể phốt. Hãy trồng loại cây duyên dáng này cách xa nhà ít nhất 15 mét và tránh xa hệ thống xử lý nước thải — bạn sẽ thấy mình thật sáng suốt.

Nói tóm lại, trồng cây quanh nhà vẫn là việc không thể thiếu để trang hoàng cho khuôn viên xanh mát, xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, hãy chọn những loại cây phù hợp, không cản trở các hoạt động thường ngày của bạn cũng như không có khả năng 'phá hoại' căn nhà.