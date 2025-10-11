9 dấu hiệu ung thư vòm họng giai đoạn đầu

Ung thư vòm họng là gì?

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của ThS.BSNT Trần Tiến Tùng cho biết, vòm họng là một phần của họng hay còn gọi là hầu họng, hoặc tỵ hầu nằm ở vị trí sau mũi và bên trên của miệng họng.

Khi tế bào ung thư phát triển hình thành khối u ác tính tại vòm họng không chỉ gây ảnh hưởng đến hệ hô hấp mà còn có khả năng di căn đến các bộ phận khác cơ thể. Bệnh lý này được xếp vào nhóm ung thư đầu - mặt - cổ có tốc độ tiến triển nhanh, tỷ lệ tử vong cao và nam giới có nguy cơ mắc bệnh cao hơn nữ giới.

Ung thư vòm họng dạng biểu mô không sừng hoá thường xuất hiện phổ biến, ngoài ra còn 2 dạng gồm: ung thư biểu mô tế bào gai sừng hoá và tế bào gai dạng đáy.

Ung thư vòm họng thường được phát hiện nhiều ở người có lối sống không lành mạnh và tiền sử gia đình mắc bệnh

Dấu hiệu nhận biết ung thư vòm họng giai đoạn đầu

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec được viết dưới sự hướng dẫn chuyên môn của các bác sĩ thuộc khoa Ung Bướu - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec cho biết, trong giai đoạn đầu, còn được biết đến là giai đoạn ủ bệnh, các khối u âm thầm phát triển, gây ra những triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với các bệnh về đường hô hấp như nghẹt mũi, ù tai hay đau đầu thoáng qua, khiến người bệnh chủ quan.

Đau rát họng, khản tiếng

Khối u phát triển, gây tổn thương niêm mạc và các cấu trúc vùng hầu-họng, dẫn đến cảm giác đau rát khi nói hoặc nuốt. Sau đó, bệnh nhân sẽ bị đau rát cổ họng dẫn đến khản tiếng. Cơn đau thường tập trung ở một bên, ngày càng tăng và không thuyên giảm khi dùng thuốc, đây cũng là đặc điểm giúp phân biệt với các bệnh hô hấp khác.

Vì vậy, những người có các biểu hiện bất thường ở đường hô hấp cần lưu ý thêm các dấu hiệu khác biệt để phân biệt. Nếu đã tự điều trị các bệnh như cảm cúm, viêm họng,… bằng thuốc mà tình trạng không cải thiện, kéo dài trên 3 tuần, người bệnh nên đến bệnh viện chuyên khoa để kiểm tra, sàng lọc ung thư vòm họng.

Ngạt mũi

Bị ngạt mũi một bên, đặc biệt là tình trạng ngạt mũi từng cơn kèm theo chảy máu mũi, có thể là dấu hiệu ung thư vòm họng đang phát triển. Khối u khi đó đã xâm lấn và gây áp lực lên lỗ mũi sau, hoặc làm các bệnh về đường hô hấp khác như nhiễm trùng hay viêm mũi trở nên nghiêm trọng hơn.

Ho có đờm

Bệnh ung thư vòm họng thường biểu hiện bằng những cơn ho dai dẳng, kèm theo đờm. Các loại thuốc điều trị ho thông thường chỉ có thể làm giảm triệu chứng trong thời gian ngắn.

Đau đầu

Từng đợt đau đầu âm ỉ xuất hiện thoáng qua, mức độ nhẹ nên ít được người bệnh chú ý.

Ù tai hoặc đau tai

Cảm giác như nghe tiếng ve kêu bên tai khi tai bị ù một bên. Không chỉ nhiễm trùng mới gây ra đau tai, áp lực từ các khối u vòm họng lên các dây thần kinh dẫn đến tai cũng là một nguyên nhân dẫn đến đau tai.

Chảy máu mũi

Hiện tượng chảy máu mũi thường xuyên, không rõ nguyên nhân có thể được xem là một dấu hiệu cảnh báo của bệnh ung thư vòm họng. Máu có thể được chảy từ vòm họng xuống mũi.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Một dấu hiệu phổ biến của nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư vòm họng, là việc sụt cân nhanh chóng không rõ nguyên nhân. Nguyên nhân là do cơ thể phải tiêu tốn quá nhiều năng lượng để chống lại tế bào ung thư.

Nổi hạch

Dễ dàng nhận thấy bằng cách sờ tay vào hai bên dưới cằm, những người mắc bệnh ung thư vòm họng thường xuất hiện các hạch ở cổ. Không giống như các bệnh nhiễm trùng thông thường, các hạch này lại ngày càng to ra và gây đau nhức.

Nhìn chung, các dấu hiệu này khá giống với các bệnh lý về đường hô hấp khác. Nếu để ý kỹ, người bệnh ung thư vòm họng thường chỉ bị sổ mũi hoặc đau rát họng một bên, kéo dài và không thuyên giảm khi dùng thuốc.

Do đó, việc theo dõi sát sao các triệu chứng và đi khám kịp thời là vô cùng quan trọng đối với những đối tượng có nguy cơ cao.

Giọng nói thay đổi

Bệnh nhân ung thư vòm họng thường gặp tình trạng giọng nói thay đổi, cụ thể là khàn tiếng do ảnh hưởng của khối u đến dây thanh quản.

Một số trường hợp khối u chèn ép, xâm lấn nặng có thể gây mất giọng nói ảnh hưởng đến quá trình giao tiếp của người bệnh. Để phân biệt với khàn tiếng thông thường do cảm cúm thì dấu hiệu của ung thư vòm họng thường kéo dài liên tục kèm các triệu chứng đau họng, ù tai, khó thở.

Trên đây là 9 dấu hiệu ung thư vòm họng giai đoạn đầu bạn cần lưu ý. Nếu bạn thấy cơ thể có những dấu hiệu bất thường hãy đến bệnh viện kiểm tra ngay nhé.