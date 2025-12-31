8 lỗi sai khi dùng máy giặt, tôi đau khổ nhận ra mình mắc tất cả

Từ ngày máy giặt trở thành thiết bị không thể thiếu, việc giặt đồ tưởng như là chuyện đơn giản nhất trong nhà. Bỏ quần áo vào, đổ nước giặt, bấm nút, xong. Nhưng chính sự “đơn giản hóa” đó lại khiến rất nhiều người giặt sai mà không hề hay biết, trong đó có tôi. Quần áo nhanh cũ, có mùi, giặt hoài không sạch, thậm chí máy giặt xuống cấp nhanh hơn - phần lớn đều đến từ 8 sai lầm mà tôi tổng kết được sau đây.

1. Đổ nước giặt tùy tiện, càng nhiều càng tưởng sạch

Rất nhiều người đổ nước giặt theo cảm tính, tiện tay đổ vào ngăn nào cũng được, thậm chí có người đổ thẳng lên quần áo. Hậu quả là quần áo sau khi giặt có cảm giác nhớt, bết, dễ phai màu, còn máy giặt thì nhanh đóng cặn.

Thực tế, hộc chứa nước giặt được chia ra để sử dụng đúng mục đích:

Ngăn I dùng cho giặt sơ, chỉ phù hợp với đồ quá bẩn

Ngăn II mới là nơi cho nước giặt chính

Ngăn có biểu tượng bông tuyết dành riêng cho nước xả vải. Ngoài ra, không nên đổ quá vạch MAX. Nước giặt nhiều không giúp sạch hơn, mà còn khó xả hết cặn.

2. Lạm dụng chế độ giặt nhanh

Vì muốn tiết kiệm thời gian, nhiều gia đình dùng giặt nhanh cho hầu hết các mẻ đồ mà không biết rằng giặt nhanh chỉ phù hợp khi quần áo ít, không bẩn, cần xử lý gấp. Với đồ mặc cả ngày, có mồ hôi hoặc vết bẩn nhẹ, chế độ này gần như không đủ nước và thời gian để làm sạch. Chưa kể, giặt nhanh khiến máy phải hoạt động với công suất cao trong thời gian ngắn, vừa tốn điện, vừa làm máy nhanh xuống cấp.

Cách dùng hợp lý:

- Quần áo thường: giặt hỗn hợp

- Đồ bẩn nhiều: giặt mạnh

- Lụa, len: chương trình riêng

- Giặt nhanh: chỉ dùng khi thật cần

3. Giặt đồ cồng kềnh bằng cách… vo tròn

Sự thật, ga giường, chăn mỏng, vỏ chăn nếu bị vo thành cục khi cho vào máy sẽ không thể giặt sạch. Bên ngoài bị mài mòn, bên trong lại không thấm nước. Cách đúng là giặt riêng đồ lớn, gấp lỏng, tốt nhất theo hình chữ Z để nước dễ luân chuyển. Với áo khoác dày hoặc áo lông vũ, cần kéo khóa, lộn trái trước khi giặt để tránh hỏng máy và hỏng đồ.

4. Nhồi máy giặt cho đáng công

Một sai lầm rất phổ biến khi chúng ta sử dụng máy giặt đó là nhét càng nhiều đồ càng tốt. Khi lồng giặt quá đầy, quần áo không có không gian đảo trộn, nước giặt không phân bổ đều, giặt xong vẫn bẩn mà máy lại phải gánh tải nặng.

Nguyên tắc đơn giản: chỉ nên cho khoảng 2/3 dung tích lồng giặt, luôn chừa ít nhất một khoảng trống bằng nắm tay.

5. Giặt xong là đóng kín cửa máy

Đây là lý do hàng đầu khiến máy giặt bị mốc và có mùi hôi. Sau khi giặt, bên trong máy rất ẩm. Đóng kín cửa sẽ tạo môi trường lý tưởng cho nấm mốc phát triển, nhất là ở gioăng cao su. Cách làm đúng là để hé cửa vài tiếng sau mỗi lần giặt. Mỗi tháng nên vệ sinh lồng giặt hoặc chạy chế độ tự làm sạch để hạn chế mùi và cặn bẩn.

6. Dùng viên giặt nhưng thả sai cách

Viên giặt cần có nước và dòng chảy để tan hoàn toàn. Nếu đặt trên quần áo khô, viên dễ dính vào vải, tan không đều, thậm chí làm loang màu. Cách đúng là cho viên giặt vào đáy lồng trước, sau đó mới cho quần áo lên, ưu tiên giặt ở nước ấm nhẹ để viên tan tốt hơn.

7. Không bao giờ vệ sinh bộ lọc xả

Bộ lọc xả thường nằm ở góc dưới máy giặt, nơi tích tụ tóc, cặn bẩn, đồng xu, nút áo. Nếu không vệ sinh định kỳ, máy sẽ xả chậm, có mùi và giặt ngày càng kém hiệu quả. Chỉ cần mỗi tháng dành 5 phút mở nắp, xả nước và rửa sạch bộ lọc là đủ.

8. Những thói quen tưởng giữ gìn nhưng lại hại máy

Nhiều người nghĩ mình đang dùng máy giặt rất cẩn thận, nhưng thực tế lại vô tình làm máy nhanh xuống cấp. Ví dụ như:

- Việc bọc máy giặt bằng áo chống bụi kín mít khiến máy khó tản nhiệt, độ ẩm bị giữ lại bên trong, lâu ngày dễ sinh mốc và mùi hôi.

- Ngâm quần áo qua đêm với nước giặt cũng không giúp sạch hơn, ngược lại còn làm sợi vải nhanh mục, quần áo ám mùi khó chịu.

- Chưa kể, trộn nước giặt với dung dịch khử khuẩn không phù hợp có thể làm giảm hiệu quả làm sạch, thậm chí khiến cặn hóa chất bám lại trong lồng giặt.

Những thói quen này tưởng là giữ gìn, nhưng thực chất vừa hại máy, vừa hại quần áo, lại tốn công mà không mang lại lợi ích gì.