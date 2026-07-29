8 giây bắt trọn thần thái của nữ hoàng Khánh Thi hút 10 triệu lượt xem, chứng minh phong độ "không đối thủ" ở Việt Nam

Chỉ với 8 giây xuất hiện ngắn ngủi khi bước vào sàn đấu trong vai trò trọng tài, kiện tướng Khánh Thi đã khiến bùng nổ cõi mạng với hơn 10 triệu lượt xem.

Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Khánh Thi xuất hiện chấm thi tại giải đấu dancesport quốc tế ở Malaysia với phong thái quyền lực, thần thái rạng rỡ và sự chuyên nghiệp tuyệt đối đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt truyền thông, cán mốc hơn 10 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Dưới các bài đăng, đông đảo người hâm mộ và giới chuyên môn liên tục dành những lời ngợi khen có cánh.

Trong video, mẹ 3 con với thần thái rạng rỡ tự tin ở đấu trường quốc tế khiến cư dân mạng đầy ngưỡng mộ. Người hâm mộ cho rằng, tại Việt Nam, hễ nhắc đến Dancesport là phải nhắc đến Khánh Thi. Dù đã trải qua nhiều năm cống hiến và chuyển sang vai trò quản lý, điều hành, cô vẫn giữ nguyên vẹn sức hút kinh khủng.

Thần thái tự tin, rạng rỡ của Khánh Thi (Ảnh: Phan Hiển - Khánh Thi)

Khánh Thi bền bỉ với dancesport Việt Nam

Không chỉ khẳng định sức ảnh hưởng bền bỉ qua danh hiệu "Nữ hoàng Dancesport", kiện tướng Khánh Thi vừa tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử cho thể thao nước nhà khi trở thành người Việt Nam đầu tiên đạt chuẩn trọng tài quốc tế của Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF). Sự xuất hiện của cô trên hàng ghế giám khảo các giải đấu lớn tầm khu vực và châu lục là bước tiến quan trọng, nâng tầm vị thế Dancesport Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trong lịch sử phát triển của bộ môn Dancesport tại Việt Nam, Khánh Thi là cái tên gắn liền với những mốc dấu ấn đầu tiên. Trước khi bước lên đỉnh cao ở vai trò điều hành và chấm thi, cô đã sở hữu một sự nghiệp thi đấu lẫy lừng với hàng loạt Huy chương Vàng tại các kỳ SEA Games và giải Vô địch Quốc gia. Chính nền tảng kỹ thuật vững chắc cùng tư duy chuyên môn nhạy bén tích lũy từ thời kỳ đỉnh cao đã tạo tiền đề vững chắc cho bước chuyển mình chuyên nghiệp của cô sau này. Sự đẳng cấp trong công tác huấn luyện của Khánh Thi được minh chứng bằng việc hỗ trợ Phan Hiển liên tiếp giành HCV SEA Games, Đông Nam Á, các giải thưởng châu Á và thế giới.

Khánh Thi đã chuyển sang công tác trọng tài và huấn luyện (Ảnh: Nguyen Khanh Thi)

Khánh Thi giỏi việc nước, đảm việc nhà

Đằng sau những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp là một tổ ấm viên mãn và hậu phương vững chắc bên cạnh bạn đời – kiện tướng Phan Hiển. Sự gắn kết sâu sắc, đồng điệu từ niềm đam mê nghệ thuật đến đời sống thường ngày giúp cả hai cùng thăng hoa trong sự nghiệp, tiếp tục đóng góp to lớn cho sự phát triển toàn diện của Dancesport Việt Nam trong giai đoạn mới.