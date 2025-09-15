7 thói quen sai lầm khiến bạn thành "nô lệ của vi khuẩn", mỗi ngày đều chịu trận mà không hay biết

Trong cuộc sống thường ngày, không ít thói quen tưởng chừng như giúp giữ gìn vệ sinh và bảo vệ sức khỏe, nhưng thực tế lại tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, khiến môi trường sống trở nên kém an toàn. Dưới đây là 7 thói quen phổ biến mà nhiều người dễ mắc phải, hãy thử xem bạn có vô tình nằm trong số đó không.

1. Đậy nắp bàn chải bằng hộp nhựa

Nhiều người sợ bàn chải đánh răng bị bụi bẩn trong không khí nhà vệ sinh nên thường dùng nắp chụp để che đầu bàn chải. Nghe qua có vẻ hợp lý nhưng thực chất lại khiến bàn chải ẩm ướt lâu, không thoát hơi được, tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Tốt nhất nên để bàn chải ở nơi khô thoáng, đầu chải hướng lên trên để hong khô tự nhiên.

2. Dùng khăn lau bát đĩa

Khăn lau nhà bếp là một trong những vật dụng bẩn nhất trong gia đình. Nghiên cứu cho thấy trong một chiếc khăn lau có thể chứa hàng chục triệu vi khuẩn, bao gồm cả vi khuẩn đường ruột. Nếu dùng để lau bát đĩa sau khi rửa, chẳng khác nào đưa vi khuẩn thẳng vào đồ ăn. Cách an toàn hơn là để bát đĩa ráo nước tự nhiên ở nơi thông thoáng và thay khăn lau bếp thường xuyên.

3. Rửa thịt sống trực tiếp dưới vòi nước

Nhiều người nghĩ rửa thịt dưới vòi nước sẽ sạch hơn. Thực tế, nước bắn từ thịt sống có thể phát tán vi khuẩn ra xa tới vài mét, làm bẩn bồn rửa, dao thớt và cả mặt bàn bếp. Khi cần sơ chế, tốt nhất hãy ngâm thịt trong chậu nước sạch, sau đó rửa nhẹ nhàng rồi xử lý ngay.

4. Rửa trứng bằng nước trước khi cho vào tủ lạnh

Trên vỏ trứng có một lớp màng tự nhiên giúp ngăn vi khuẩn xâm nhập và kéo dài thời gian bảo quản. Nếu rửa bằng nước, lớp màng này sẽ mất đi, vi khuẩn dễ thấm qua vỏ, khiến trứng nhanh hỏng. Nếu thấy vỏ trứng hơi bẩn, chỉ nên dùng khăn khô hoặc giấy sạch lau đi, sau đó cất vào hộp riêng, không để chung với thực phẩm khác trong tủ lạnh.

5. Đặt thức ăn trực tiếp lên khăn giấy

Không ít người có thói quen đặt trứng luộc, bánh hoặc đồ ăn vặt lên khăn giấy thay vì đĩa. Tuy nhiên, giấy ăn kém chất lượng có thể chứa dư lượng hóa chất tẩy trắng, phẩm màu hoặc vi khuẩn từ quá trình sản xuất. Nếu cần dùng giấy, hãy chắc chắn đó là loại đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Tốt nhất vẫn nên dùng đĩa sạch để đặt thức ăn.

6. Trụng quần lót bằng nước sôi

Nhiều người nghĩ rằng trung quần lót với nước sôi sẽ giúp diệt khuẩn. Nhưng thực ra, chất bẩn và dịch tiết bám trong vải có thể bị biến tính bởi nhiệt, khiến chúng bám chặt hơn vào sợi vải và khó giặt sạch. Nhiệt độ quá cao cũng làm vải nhanh hỏng. Quần lót nên giặt bằng nước ấm khoảng 40 độ, sau đó phơi dưới ánh nắng để tiệt khuẩn tự nhiên.

7. Xả nước bồn cầu khi chưa đậy nắp

Một thói quen phổ biến là xả nước ngay sau khi đi vệ sinh mà quên đậy nắp. Khi xả, dòng nước tạo ra luồng khí xoáy mang theo vô số giọt bắn li ti chứa vi khuẩn, có thể phát tán ra không khí, bám vào khăn tắm, bàn chải hay thậm chí là da mặt. Để hạn chế rủi ro, hãy nhớ đậy nắp bồn cầu trước khi nhấn nút xả.

Theo Toutiao