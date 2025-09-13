3 thói quen sai lầm khi rửa đũa có thể gây hại cho sức khỏe: Nhiều người "vô tư" làm mỗi ngày

Đũa là dụng cụ giúp chúng ta gắp thức ăn và đưa vào miệng. Chính vì thế, khi đũa không được vệ sinh đúng cách có thể khiến vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi, dẫn tới nhiều mối nguy cho sức khỏe. Dưới đây là những thói quen sai lầm khi rửa đũa có thể “rước” bệnh vào người mà ai cũng nên biết.

3 sai lầm khi rửa đũa

1. Chà xát đũa với nhau

Nhiều người có thói quen cầm cả bó đũa rồi chà xát với nhau khi rửa (Ảnh minh họa).

Nhiều người có thói quen cầm cả bó đũa rồi chà xát với nhau khi rửa vì nghĩ làm như vậy sẽ nhanh và sạch. Thực tế, cách làm này lại có thể tiềm ẩn nguy hiểm. Ma sát khiến lớp bảo vệ đũa bị bong tróc, tạo ra các vết nứt nhỏ trên bề mặt, khiến đũa trở nên thô ráp và dễ tích tụ cặn thức ăn. Chính những vết nứt này là môi trường lý tưởng để vi khuẩn, nấm mốc phát triển.

Không chỉ vậy, việc chà đũa theo bó cũng dễ dẫn đến nhiễm trùng chéo, khiến vi sinh vật từ chiếc đũa này lây sang chiếc khác, làm tăng rủi ro mắc các bệnh truyền nhiễm.

2. Ngâm đũa lâu trong nước hoặc chất tẩy rửa

Nhiều người có thói quen ngâm đũa lâu trong nước (Ảnh minh họa).

Nhiều người có thói quen cho bát đũa vào bồn rồi ngâm lâu với nước hoặc nước rửa chén thay vì rửa ngay sau khi ăn. Cách làm này tưởng an toàn nhưng thực tế có thể gây hại. Việc ngâm đũa lâu như vậy có thể khiến các hóa chất trong nước tẩy rửa có thể thấm sâu vào đũa và khó loại bỏ hoàn toàn dù đã rửa lại bằng nước.

Khi tồn dư hóa chất đi vào cơ thể, chúng có thể làm giảm nồng độ ion canxi trong máu, gây mệt mỏi, làm axit hóa máu và ảnh hưởng đến chức năng giải độc của gan.

Đối với đũa gỗ, nếu ngâm lâu trong nước còn có thể khiến đũa nhanh bị hỏng hơn.

3. Không lau khô đũa sau khi rửa

Làm khô đũa sau khi rửa là điều cần thiết (Ảnh minh họa).

Sau khi rửa đũa, việc làm khô đũa đúng cách trước khi cho vào ống đũa là điều rất cần thiết. Bởi môi trường ẩm ướt có thể tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, nấm mốc độc hại sinh sôi.

Khi rửa đũa, nên pha loãng nước rửa chén vào thau, sau đó dùng giẻ mềm làm sạch từng chiếc đũa rồi xả lại bằng nước thường. Cách này giúp giảm ma sát giữa các chiếc đũa, hạn chế hóa chất thấm vào và đảm bảo đũa sạch hơn.

Nên rửa từng chiếc đũa (Ảnh minh họa).

Hoặc bạn có thể ngâm đũa trong nước ấm có pha ít nước rửa chén khoảng 2 phút, sau đó rửa sạch và lau khô bằng khăn cotton mềm. Với đũa gỗ, chỉ nên ngâm khoảng 30 giây để tránh hư hại.

Có thể dùng chanh và baking soda để làm sạch đũa (Ảnh minh họa).

Với những đôi đũa bị dính dầu mỡ khó rửa, có thể pha hỗn hợp baking soda, nước cốt chanh và chút muối, sau đó lau dọc theo thớ đũa để giữ màu tự nhiên và loại bỏ vết bẩn.

Sau một thời gian sử dụng, bạn nên khử trùng đũa bằng cách ngâm trong nước sôi hoặc dùng máy khử trùng. Tuy nhiên, không áp dụng cách khử trùng này với đũa nhựa hay đũa sơn màu vì đũa sẽ bị hư hỏng.

Để khử mùi cho đũa, bạn có thể trộn giấm và nước theo tỷ lệ bằng nhau, sau đó lau dọc theo thớ gỗ. Có thể thêm chút nước cốt chanh để làm dịu mùi giấm.

Sau khi rửa đũa xong, cần lau khô hoặc phơi đũa dưới ánh nắng rồi mới cất. Đũa nên để ở nơi khô ráo, thoáng khí, tránh ẩm ướt. Giỏ đựng đũa cũng cần có lỗ thoáng để nước dễ thoát, hạn chế vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Tuổi thọ trung bình của đũa là 3–6 tháng. Khi màu sắc đũa thay đổi, ngả đậm hoặc nhạt bất thường, đó là dấu hiệu vật liệu đã xuống cấp và mức độ an toàn giảm. Lúc này nên thay mới để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình.

Tổng hợp