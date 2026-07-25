7 tập thể, 5 cá nhân nhận giấy khen của Công an TP Hà Nội vì có thành tích xuất sắc tại Hội nghị KOL và Lễ ra mắt CLB Niềm tin số Thủ đô

1. Công ty Cổ phần VCCorp: Doanh nghiệp công nghệ nội dung số và truyền thông hàng đầu tại Việt Nam, với hệ sinh thái số tiếp cận hơn 97% người dùng internet trong nước. VCCorp đã triển khai nhiều nền tảng công nghệ, dự án chuyển đổi số với quy mô quốc gia, đồng hành cùng các cơ quan Đảng và Nhà nước trong phát triển hạ tầng số và lan tỏa những thông tin chính thống.

2. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông và Giải trí TVH Media - TVH Media là đơn vị truyền thông được hình thành từ niềm tự hào về văn hóa và lịch sử Việt Nam. Thông qua hệ thống kênh đạt hàng tỷ lượt xem mỗi tháng, TVH Media tích cực lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần yêu nước và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến công chúng trong nước, quốc tế.

3. Công ty Cổ phần Kênh 28 Entertainment: Hệ thống hiện sở hữu hệ sinh thái 60 kênh nội dung số trong lĩnh vực đời sống, giải trí, xã hội, công nghệ và bất động sản. Kênh 28 Entertainment đạt hơn 600 triệu lượt tiếp cận, 2 tỷ lượt xem mỗi tháng.

4. Công ty Cổ phần Beat Việt Nam: Beat Network hiện sở hữu đa nền tảng, đa kênh với hơn 20 thương hiệu cộng đồng, hơn 40 kênh truyền thông và hơn 50 triệu người theo dõi, hơn 2 tỷ lượt tiếp cận hàng tháng với các fanpage nổi bật như: BeatVn, Chuyện Của Hà Nội,...

5. Công ty Cổ phần Dịch vụ Quảng cáo và Truyền thông Schannel - Công ty Cổ phần Dịch vụ Quảng cáo và Truyền thông Schannel là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quản lý KOL, Content Creator và sản xuất nội dung số tích cực, lành mạnh dành cho giới trẻ. Hiện Schannel sở hữu hệ sinh thái gần 50 nhà sáng tạo nội dung, hơn 60 kênh trên Facebook, TikTok, YouTube và nhiều nền tảng khác, với tổng cộng 28 triệu người theo dõi, gần 400 triệu lượt tiếp cận mỗi tháng và hơn 1 tỷ lượt yêu thích.

6. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền thông Vitamin Network - Công ty TNHH Truyền thông Vitamin Network là một trong những mạng lưới đa kênh hàng đầu Việt Nam, hiện quản lý hơn 1.000 nhà sáng tạo nội dung và hệ thống social page đạt khoảng 1,5 tỷ lượt xem mỗi tháng. Thời gian qua, Vitamin Network đã tích cực đồng hành cùng Công an thành phố Hà Nội trong công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống và hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô.

7. Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Sunny Việt Nam - Công ty Cổ phần Thương mại và Truyền thông Sunny Việt Nam vận hành hơn 40 kênh truyền thông số, với khoảng 30 triệu người theo dõi và hơn 2 tỷ lượt xem mỗi tháng. Hệ sinh thái sở hữu nhiều kênh tạo được dấu ấn với đông đảo công chúng như MANTV, Hóng Kinh Tế, Hóng Đường Phố và Y Tế 24h.

8. Ông Lê Văn Thạch - Nhà sáng lập hệ thống kênh Top MCN, Founder Trang thông tin TOP Comments: Hệ thống quản lý chuỗi trang MXH với tổng lượng tiếp cận khoảng 2 tỷ lượt xem mỗi tháng, cán mốc 4,6 triệu người theo dõi với tỷ lệ tiếp cận tự nhiên, đạt trung bình 780 triệu lượt xem mỗi tháng.

9. Ông Ngô Minh Hiếu - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệp xã hội Chống Lừa Đảo: Ông Ngô Minh Hiếu là một trong những chuyên gia tiên phong trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2025–2026, hệ thống đã xử lý hơn 20.000 báo cáo, nhận diện và ngăn chặn hơn 200.000 website độc hại, góp phần bảo vệ khoảng 10 triệu lượt người dùng.

10. Ông Nguyễn Văn Quyết - Giám đốc điều hành Hệ thống cộng đồng Bí Mật Showbiz - Ông Nguyễn Văn Quyết hiện quản lý hệ thống 22 trang, kênh trên mạng xã hội với khoảng 35 triệu người dùng và gần 3 tỷ lượt xem mỗi tháng. Hệ sinh thái nội dung trải rộng trên nhiều lĩnh vực được công chúng quan tâm như tin tức, giải trí, người nổi tiếng, phụ nữ, gia đình và giáo dục; trong đó có hệ thống Bí Mật Showbiz cùng nhiều cộng đồng trực tuyến quy mô lớn.

11. Bà Nguyễn Thu Quỳnh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam: Thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng, tham dự, hưởng ứng các hoạt động do CATP Hà Nội tổ chức như là chương trình Giao lưu thể thao, nghệ thuật kết hợp giáo dục pháp luật, phòng chống ma túy tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố Hà Nội.

12. Ông Phí Anh Tuấn - Nhà sáng tạo Kênh Tuấn Tiền Tỉ Channel - với hơn 2,8 triệu người theo dõi trên Facebook, 2,2 triệu người đăng ký trên YouTube và hơn 1 triệu người theo dõi trên TikTok. Hệ thống kênh Tuấn Tiền Tỉ chuyên đăng tải, phân tích và bình luận các thông tin thời sự, kinh tế và xã hội. Trong thời gian qua, hệ thống kênh đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; lan tỏa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến đông đảo người dân.