7 màu sắc nên mặc trong những ngày đầu năm mới để đón may mắn và tình duyên

Những ngày đầu năm không chỉ là dịp sum họp gia đình mà còn là thời điểm nhiều người quan tâm đến phong thủy, vận khí cho năm mới. Theo quan niệm Á Đông, màu sắc trang phục trong những ngày đầu xuân có thể ảnh hưởng đến năng lượng cá nhân, từ tài chính, sự nghiệp đến tình cảm. Đặc biệt, năm 2026 là năm Bính Ngọ, biểu trưng cho sự mạnh mẽ, hành động và nhiệt huyết. Vì vậy, việc lựa chọn gam màu phù hợp trong dịp đầu năm càng được chú ý.

Dưới đây là những màu sắc được cho là có thể mang lại may mắn và tình duyên trong năm mới.

Màu đỏ

Nhắc đến Tết Nguyên Đán và những ngày đầu xuân năm mới, đỏ luôn là màu sắc nổi bật nhất. Đây là gam màu tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc và khả năng xua đuổi năng lượng xấu.

Trong quan niệm truyền thống, màu đỏ giúp thu hút vận khí tốt, mang lại khởi đầu thuận lợi cho năm mới. Bạn có thể mặc nguyên bộ trang phục đỏ hoặc chỉ cần một phụ kiện như khăn, túi xách, trang sức để tạo điểm nhấn.

Đặc biệt trong năm Bính Ngọ 2026, người tuổi Ngọ được cho là hợp với gam màu này.

Màu vàng

Nếu bạn mong muốn một năm mới hanh thông về tài chính, màu vàng là lựa chọn đáng cân nhắc trong dịp đầu năm.

Màu vàng đại diện cho giàu có, thành công và quyền lực. Khi kết hợp với đỏ, hai sắc màu này tạo nên hình ảnh quen thuộc của không khí Tết, vừa rực rỡ vừa mang ý nghĩa tài lộc.

Trang sức vàng, phụ kiện ánh kim hoặc các chi tiết thêu nổi bật có thể giúp bộ trang phục thêm phần sang trọng và mang thông điệp thịnh vượng cho năm mới.

Năm Bính Ngọ là năm của hành động và nhiệt huyết (Ảnh: Getty).

Màu cam

Trong ngôn ngữ truyền thống, cách phát âm của từ "cam" mang ý nghĩa gần với may mắn và vàng bạc. Vì vậy, màu sắc này tượng trưng cho cơ hội và tài lộc.

Màu cam là lựa chọn phù hợp nếu bạn muốn tạo cảm giác tươi mới, năng động và mở ra những khởi đầu tích cực.

Màu xanh lá

Tết Nguyên Đán đánh dấu một chu kỳ âm lịch mới. Màu xanh lá là gam màu đại diện cho sự tăng trưởng, tái sinh và sức khỏe.

Nếu bạn đang đặt mục tiêu phát triển sự nghiệp, học tập hoặc cải thiện bản thân trong năm 2026, xanh lá được xem là màu sắc giúp củng cố năng lượng cho những dự định mới.

Màu tím và xanh dương

Ngoài những gam màu truyền thống như đỏ và vàng, tím và xanh dương cũng được xem là mang ý nghĩa tích cực.

Tím tượng trưng cho danh dự, giàu có và chiều sâu tinh thần. Trong khi đó, xanh dương đại diện cho sự bình yên, chữa lành và hy vọng cho năm mới phía trước.

Hai màu sắc này phù hợp với những ai mong muốn một năm 2026 ổn định, cân bằng và ít biến động.

Màu hồng

Nếu mục tiêu năm mới của bạn là cải thiện các mối quan hệ hoặc tìm kiếm tình yêu, màu hồng là lựa chọn đáng chú ý trong dịp Tết Nguyên Đán.

Màu hồng tượng trưng cho sự lãng mạn và hạnh phúc. Đây là gam màu nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ nổi bật để mang đến cảm giác tươi vui, phù hợp cho những buổi gặp gỡ đầu năm.

Năm Bính Ngọ 2026 được xem là năm của năng lượng mạnh mẽ và hành động. Dù lựa chọn màu sắc nào, điều quan trọng nhất vẫn là cảm giác tự tin và tích cực khi khoác lên mình bộ trang phục ngày xuân. Một khởi đầu đầy năng lượng tốt sẽ giúp bạn bước vào năm mới với tinh thần chủ động và lạc quan hơn.

