7 lưu ý cho người thường xuyên ăn tỏi

Thường xuyên ăn một ít tỏi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể. (Ảnh: ITN).

Giúp cơ thể chống viêm và kháng khuẩn

Tỏi chứa khoảng 40% alicin, thành phần này khi hấp thụ vào cơ thể không chỉ giúp chống lại vi khuẩn ngoại sinh và vi khuẩn nội sinh, mà còn có hiệu quả chống lại các vi khuẩn như Streptococcus pneumoniae, E. coli.

Vì vậy, thường xuyên ăn một số lượng tỏi vừa phải có thể giúp chống viêm và kháng khuẩn ở một mức độ nhất định, làm giảm khả năng mắc các bệnh viêm đường tiêu hóa, hệ tiết niệu, và nâng cao khả năng kháng cự của hệ miễn dịch tổng thể.

Giúp thanh nhiệt và giải độc

Tỏi chứa nhiều thành phần kiềm, những thành phần này giúp duy trì cân bằng axit - kiềm của hệ vi khuẩn đường ruột, có tác dụng thúc đẩy khả năng tiêu hóa và phân giải thức ăn, không chỉ giúp kích thích tiêu hóa mà còn có thể khử trùng.

Những người có gan hỏa hoặc tâm hỏa mạnh nếu thường xuyên ăn tỏi còn có tác dụng thanh nhiệt và giải độc.

Phòng ngừa mỡ máu cao

Tỏi chứa các thành phần chất chống oxy hóa, axit amin, prostaglandin, những chất dinh dưỡng này làm sạch các sản phẩm chuyển hóa trong cơ thể cũng như các chất độc hại. Đồng thời, chất xơ hòa tan trong nước và chất chống oxy hóa trong tỏi giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, phục hồi độ đàn hồi của mạch máu, tăng khả năng lưu thông máu trong mạch, từ đó điều chỉnh lượng mỡ trong máu.

Ăn một lượng tỏi vừa phải mỗi ngày sẽ giúp các chất thải trong thành mạch máu được thải ra, hiệu quả loại bỏ sự tích tụ mỡ, phòng ngừa nguy cơ mỡ máu cao.

Phòng ngừa cảm lạnh

Thành phần allicin trong tỏi chống lại vi khuẩn Mycoplasma một cách hiệu quả, đặc biệt vào mùa đông khi nhiệt độ giảm đột ngột, trong môi trường lạnh như vậy, ăn tỏi sẽ giảm khả năng xảy ra cảm lạnh viêm nhiễm.

Loại tỏi tốt nhất dành cho người muốn dưỡng sinh

Tỏi cô đơn (một nhánh) vỏ tím là một giống tỏi quý hiếm. Vỏ ngoài của nó có màu tím đậm, hình dáng đầy đặn, tép tỏi chắc, hương vị đậm đà. Theo lý thuyết y học cổ truyền, tỏi cô đơn vỏ tím được cho là có nhiều công dụng, bao gồm ôn trung hành trệ, bổ sung dinh dưỡng,...

Tỏi cô đơn vỏ tím có vị cay, tính ôn, điều này có nghĩa là nó có tính nóng, có thể kích thích dương khí bên trong cơ thể, thúc đẩy lưu thông khí huyết.

Ngoài ra, tỏi cô đơn vỏ tím còn chứa nhiều thành phần dinh dưỡng phong phú. Nó chứa protein, vitamin C, natri, kali, canxi, magie, photpho và nhiều vi chất cũng như khoáng chất cần thiết cho cơ thể con người. Những dưỡng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì các chức năng sinh lý bình thường của cơ thể và có tác dụng bổ sung dinh dưỡng.

Đáng chú ý, cách sử dụng tỏi cô đơn vỏ tím rất đa dạng. Ngoài việc ăn trực tiếp, nó còn có thể được dùng để nấu nhiều món ăn và súp khác nhau, như bông cải xanh xào tỏi, gà nướng tỏi,... Những món ăn này không chỉ ngon mà còn giàu dinh dưỡng, có tác dụng tốt trong việc nâng cao sức khỏe.

Nên ăn tỏi chín hay sống?

Sau khi giã nát tỏi tươi, các tế bào tỏi sẽ tiếp xúc giữa alliin và enzyme tỏi, từ đó tạo ra một chất lỏng bóng mượt không màu, chính là allicin.

Tuy nhiên, allicin khi gặp nhiệt sẽ mất đi tác dụng dưỡng sinh, vì vậy nếu muốn tận dụng tác dụng dưỡng sinh của tỏi thì không nên ăn chín, mà nên ăn sống.

Nên giã tỏi và để khoảng 15 phút, alliin và enzyme tỏi sẽ kết hợp trong không khí, tạo ra allicin. Mặc dù mùi vị hơi nồng, nhưng tác dụng dưỡng sinh là tốt nhất.

Tất nhiên, việc ăn tỏi cũng có một số điều cần lưu ý, chẳng hạn ăn quá nhiều tỏi sẽ ảnh hưởng đến việc hấp thụ vitamin B, đồng thời, tỏi có tính kích thích mạnh đối với cơ thể, nên không phù hợp ăn khi đói, tốt nhất nên ăn cùng với các thực phẩm khác vào bữa trưa hoặc tối.

3 nhóm người không nên ăn tỏi

Người có vấn đề về mắt: Tỏi có mùi nồng, tính kích thích mạnh, rất dễ làm tổn thương mắt, dễ gây viêm mí mắt, viêm kết mạc, vì vậy người có vấn đề về mắt nên cẩn thận khi ăn tỏi.

Người dễ bị nóng trong: Tỏi có tính cay nóng và độc, lại sinh đờm và gây nóng, người có nhiệt lượng cơ thể cao khi ăn quá nhiều tỏi dễ làm tiêu hao khí huyết, có thể xảy ra tình trạng sốt hoặc nóng trong.

Người mắc bệnh gan: Tỏi tính nóng, người mắc bệnh gan khi ăn tỏi có thể làm bệnh tình nặng hơn.