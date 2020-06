7 lợi ích tuyệt vời từ quả khế đối với sức khỏe

Chế độ ăn của những người muốn giảm cân: Do có lượng calo thấp và có chứa nhiều nước trong thành phần nên khế có thể được sử dụng trong các thực đơn của phụ nữ và người đang ăn kiêng để duy trì vóc dáng và sức khỏe.

Giảm cholesterol trong cơ thể: Nhờ có thành phần pectin trong quả khế mà khi chúng ta ăn thường xuyên có thể hạ thấp mức cholesterol trong cơ thể, đặc biệt ở phụ nữ có thai. Pectin còn có tác dụng ngăn ngừa viêm gan.

Khế chống viêm: Vitamin C trong khế có thể đẩy độc tố ra và giúp tổng hợp collagen, đây là một thành phần quan trọng để hồi phục và hình thành xương, động mạch và mạch máu. Điều này là rất quan trọng để làm dịu những thiệt hại ở cấp độ tế bào và mô. Khế có hàm lượng chất chống ôxy hóa và chất flavonoid cao, rất có lợi cho việc bảo vệ cơ thể khỏi các tình trạng viêm do gốc tự do gây ra.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Khi ăn khế hệ thống tiêu hóa của bạn sẽ được cải thiện nhờ thành phần chất xơ tự nhiên có trong loại quả này giúp ngăn ngừa táo bón. Chất xơ trong khế cũng giúp duy trì trọng lượng lý tưởng, ngăn chặn sự hấp thu cholesterol từ thức ăn ở ruột, ngăn ngừa ung thư ruột kết, vì chất xơ có lợi bảo vệ màng nhầy trong ruột già và quét đi các chất độc hại. Ngoài ra chất xơ hoà tan trong quả khế còn có khả năng phòng chống ung thư, hỗ trợ tiêu hóa, giảm lượng đường huyết, ngừa bệnh tim mạch… Chúng ta có thể ăn trực tiếp hoặc chế biến thành món canh chua.

Ngăn ngừa ung thư: Quả khế được biết đến như nguồn chất chống oxy hóa, có thể phá hủy các gốc tự do mà còn có thể ngăn ngừa ung thư bằng cách cản trở sự tăng trưởng của các tế bào ung thư. Tuy nhiên, các nhà khoa học đang tiến hành nhiều nghiên cứu hơn về vấn đề này.

Nguồn cung cấp vitamin A, C: Vitamin A với các hợp chất beta-carotene có trong quả khế rất có lợi để duy trì đôi mắt khỏe mạnh, do đó cải thiện khả năng của tầm nhìn và tăng cảm giác ngon miệng ở phụ nữ mang thai.Vitamin A với tính chất chống oxy hóa có lợi để tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể và sự trao đổi chất của phụ nữ. Vitamin C trong khế có thể đẩy độc tố ngoài da và giúp tổng hợp collagen, đây là một thành phần quan trọng để hồi phục và hình thành xương, động mạch và mạch máu. Điều này là rất quan trọng để làm dịu những thiệt hại ở cấp độ tế bào và mô.

Kích thích sữa: Quả khế còn được khuyên dùng cho các bà mẹ đang cho con bú vì khế giúp kích thích sữa về nhiều hơn.