7 loại quả là “kẻ thù” của tế bào ung thư: Chợ Việt bán đầy nhưng nhiều người không biết mà ăn

Chưa cần tốn tiền cho các loại thuốc bổ đắt đỏ, hàng loạt vũ khí chống ung thư cực mạnh thực chất lại đang ẩn mình trong 7 loại quả bình dân ngay tại các chợ Việt.

Ung thư từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng và là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Nhiều người sẵn sàng chi hàng triệu đồng cho các loại thực phẩm chức năng đắt đỏ để phòng bệnh mà quên mất rằng chế độ ăn uống cũng là "vũ khí" chống ung thư hiệu quả và bền vững.

Từ lâu, các nghiên cứu y học hiện đại cho thấy chế độ ăn uống đóng vai trò sống còn trong việc kiểm soát sự hình thành khối u. Việc bổ sung các loại trái cây giàu hợp chất chống oxy hóa, chất xơ và phytochemical có thể giúp giảm nguy cơ ung thư rõ rệt nhờ cơ chế dọn dẹp các gốc tự do, bảo vệ DNA và ngăn chặn tế bào ác tính nhân bản.

Dưới đây là 7 loại quả bình dân, bán đầy chợ Việt nhưng lại mang trong mình những chất khiến tế bào ung thư phải "sợ":

1. Nho

Nho, đặc biệt là các giống nho tím và nho đỏ, là kho báu chứa resveratrol tập trung cực cao ở phần vỏ. Hoạt chất này hoạt động như một chất ngăn chặn sự phát triển của khối u qua cả ba giai đoạn: hình thành, thúc đẩy và tiến triển. Resveratrol làm giảm stress oxy hóa và ức chế chứng viêm bằng cách ngăn chặn hoạt động của các phân tử gây viêm như NF-kB.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, vỏ nho còn giàu anthocyanin, nhóm chất tạo màu tự nhiên có khả năng ngăn chặn các mạch máu mới hình thành để nuôi dưỡng khối u, từ đó bỏ đói các tế bào ác tính trong bệnh ung thư vú, ung thư gan và ung thư phổi.

2. Ổi

Loại quả bình dân này thực chất lại sở hữu hàm lượng vitamin C vượt trội, cao hơn gấp 4 lần so với quả cam. Vitamin C nồng độ cao trong quả ổi là chất khử gốc tự do cực mạnh, bảo vệ màng tế bào khỏi sự đột biến cấu trúc.

Đặc biệt, các loại ổi ruột đỏ rất giàu lycopene, một loại carotenoid có ái lực mạnh với việc ngăn chặn sự tăng sinh tế bào dị thường. Lycopene can thiệp vào chu kỳ tế bào, kích hoạt protein p53 để thúc đẩy quá trình tự hủy tự nhiên (apoptosis) của tế bào ung thư mà không làm tổn hại tế bào lành.

3. Chuối

Chuối chín tạo ra các đốm đen trên vỏ chứa một lượng lớn hợp chất TNF (Tumor Necrosis Factor - Yếu tố hoại tử khối u). Chất này có khả năng kích thích các tế bào bạch cầu, đặc biệt là tế bào đại thực bào và tế bào T, giúp hệ miễn dịch chủ động tìm kiếm và phá hủy các tế bào lạ.

Ngoài ra, bộ đôi chất chống oxy hóa hòa tan dopamine và catechin trong chuối phối hợp chặt chẽ để dập tắt các phản ứng viêm nội mô dạ dày, bảo vệ tính toàn vẹn của niêm mạc đường ruột trước các tác nhân gây đột biến.

4. Quả dứa

Ảnh minh họa

Trong quả dứa có chứa phức hợp enzyme proteolytic mang tên bromelain. Đây là một vũ khí sinh học cực mạnh có khả năng phá vỡ lớp vỏ glycoprotein bảo vệ của tế bào ung thư, khiến chúng lộ diện và dễ dàng bị hệ miễn dịch tiêu diệt. Các nghiên cứu dược lý cho thấy bromelain còn có thể ức chế sự di căn bằng cách ngăn chặn các tế bào ung thư bám dính vào tiểu cầu trong dòng máu.

Đồng thời, hàm lượng vitamin C và khoáng chất mangan dồi dào trong dứa tạo ra enzyme superoxide dismutase, một chất chống oxy hóa nội sinh bảo vệ ty thể tế bào.

5. Đu đủ

Đu đủ chín chứa hàm lượng beta-carotene dồi dào, tiền chất của vitamin A, có khả năng vô hiệu hóa các phân tử oxy đơn độc gây hại cho chuỗi DNA.

Đi đôi với beta-carotene là enzyme papain, một loại enzyme thủy phân protein mạnh mẽ. Papain không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn tham gia vào quá trình phân hủy các protein bất thường do tế bào ung thư tiết ra để tự bảo vệ. Sự kết hợp này biến đu đủ thành màng chắn ngăn chặn sự xâm lấn của các tế bào ác tính sang các mô lân cận.

6. Cam

Quả cam và các loại trái cây họ cam quýt nói chung chứa một lượng lớn flavonoid, đặc biệt là hesperidin và naringenin. Các flavonoid này ngăn chặn sự đột biến tế bào bằng cách ức chế các enzyme kích hoạt chất gây ung thư, đồng thời kích thích các enzyme giải độc của gan.

Vitamin C trong cam còn ngăn chặn sự hình thành nitrosamine, một chất gây ung thư cực mạnh thường sinh ra trong đường ruột khi ăn các loại thịt chế biến sẵn, bảo vệ hệ tiêu hóa khỏi nguy cơ ung thư dạ dày và đại trực tràng.

Ảnh minh họa

7. Táo

Táo sở hữu bộ ba hoạt chất polyphenol, flavonoid (chủ yếu là quercetin) và chất xơ hòa tan pectin. Quercetin tập trung ở vỏ táo có khả năng điều hòa các con đường truyền tín hiệu của tế bào, ngăn chặn sự phân chia vô tổ chức của các tế bào đột biến.

Trong khi đó, pectin khi vào đại tràng sẽ được hệ vi sinh vật lên men thành các acid béo chuỗi ngắn như butyrate. Chất butyrate này là nguồn năng lượng chính cho tế bào niêm mạc ruột, giúp nuôi dưỡng ruột khỏe mạnh và ức chế sự tiến triển của tế bào ung thư đại trực tràng.

Ăn trái cây thế nào để tận dụng khả năng chống ung thư tối đa?

- Không ăn quá 300 gram một ngày: Nạp quá lượng này sẽ gây dư thừa đường fructose, tạo gánh nặng lớn cho gan và kích hoạt các phản ứng viêm có hại.

- Tuyệt đối loại bỏ trái cây nấm mốc: Trái cây bị dập nát, mốc hỏng chứa độc tố aflatoxin, một chất gây ung thư cực mạnh không thể biến mất dù đã cắt bỏ phần hư.

- Phối hợp đa sắc màu khi ăn: Nên trộn các loại quả có màu sắc khác nhau để tạo mạng lưới chống oxy hóa đa tầng, bảo vệ tế bào từ màng ngoài vào nhân.

- Không trộn quả ngọt với quả chua đậm: Việc ăn chuối, đu đủ chung với cam, dứa sẽ làm ức chế enzyme tiêu hóa, gây đầy bụng và giảm hấp thu dưỡng chất.

- Chọn trái cây sạch để ăn cả vỏ: Các hoạt chất quý như resveratrol trong nho hay quercetin trong táo tập trung ở vỏ, bạn nên ngâm rửa kỹ để ăn toàn bộ.

Ảnh minh họa

- Ưu tiên quả tươi thay vì nước ép: Ép nước sẽ làm mất sạch chất xơ ngăn ngừa ung thư đại trực tràng, đồng thời khiến lượng đường nạp vào tăng vọt.

- Chọn thời điểm ăn: Nên ăn vào bữa phụ hoặc trước bữa chính 1 tiếng để cơ thể hấp thụ trọn vẹn phytochemical, tránh bị lên men gây đầy bụng. Trái cây chua, chát, nhiều caxit trái cây (dứa, hồng...) tuyệt đối không ăn khi bụng rỗng hoàn toàn.

Tổng hợp