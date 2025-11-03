7 loại mùi rắn rất sợ: Để quanh nhà rắn sẽ không dám tới gần

Việc có rắn xuất hiện trong sân, vườn hoặc trong nhà có thể khiến cho mọi người hoảng sợ và có nguy cơ bị tấn công. Khi bị tấn công bởi các loại rắn có độc, sức khỏe và tính mạng của con người có thể bị đe dọa. Đặc biệt vào mùa mưa lũ, rắn thường bò ra khỏi hang để tìm nơi khô ráo để trú ngụ. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể xua đuổi rắn khỏi không gian sống của gia đình bằng cách sử dụng một số mùi hương.

7 mùi hương mà rắn rất sợ

1. Mùi amoniac

Rắn rất sợ mùi amoniac (Ảnh minh họa).

Mùi khai đặc trưng của amoniac khiến rắn rất khó chịu. Bạn có thể đặt amoniac ở khu vực có hồ cá, ao hoặc bể bơi. Đây là những nơi rắn thường tìm đến để uống nước hoặc trú ẩn.

Cách dùng: Thấm giẻ vào dung dịch amoniac, cho vào túi nilon không kín miệng và đặt quanh khu vực cần bảo vệ. Tuy nhiên, dung dịch này bay hơi nhanh nên cần thay giẻ hàng ngày hoặc sau mưa. Người dùng cũng nên tránh để vật nuôi hoặc trẻ nhỏ tiếp xúc gần vì hơi amoniac có thể gây kích ứng.

2. Mùi naphthalene (long não hay băng phiến)

Băng phiến (Ảnh minh họa).

Naphthalene là thành phần chính trong nhiều loại thuốc đuổi rắn thương mại. Chất này tỏa mùi hăng khiến rắn và nhiều loài côn trùng tránh xa. Tuy vậy, các cơ quan y tế, trong đó có Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, cảnh báo rằng naphthalene có thể gây kích ứng mắt, phổi và thậm chí dẫn tới thiếu máu nếu hít phải trong thời gian dài. Vì thế, chỉ nên dùng naphthalene ở khu vực thông thoáng ngoài trời, tránh đặt trong nhà hoặc gần trẻ em, vật nuôi.

3. Mùi lưu huỳnh

Bột lưu huỳnh (Ảnh minh họa).

Bột lưu huỳnh được xem là “hàng rào” kép với rắn. Loại bột này có mùi hôi đặc trưng khiến rắn khó chịu, đồng thời có thể gây ngứa, rát trên da của chúng. Người dân có thể rắc lưu huỳnh dọc tường rào, quanh nền nhà hoặc khu vực rắn từng xuất hiện. Tuy nhiên, nên mang găng tay khi sử dụng vì lưu huỳnh cũng có thể gây kích ứng nhẹ cho da người.

4. Hỗn hợp tinh dầu đinh hương và quế

Đinh hương và quế (Ảnh minh họa).

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra hỗn hợp tinh dầu đinh hương và tinh dầu quế chứa các hợp chất eugenol và cinnamaldehyde. Đây là hai hợp chất khiến rắn khó chịu và có xu hướng rời xa khu vực có mùi này.

Bạn có thể pha vài giọt tinh dầu đinh hương và quế trong bình xịt nước, phun quanh hiên nhà, cửa sổ, chân tường. Mùi hương này an toàn với con người nhưng cần tránh xịt gần mắt hoặc mũi người và vật nuôi.

5. Mùi tỏi và hành

Tỏi và hành (Ảnh minh họa).

Tỏi và hành chứa acid sulfonic - một hợp chất rắn rất sợ. Cả hai có thể dùng dưới dạng tươi hoặc xay nhuyễn, trộn muối hạt, rải quanh hàng rào, quanh nhà hoặc vườn.

Ngoài ra, có thể nghiền nát tỏi và hành rồi hòa với nước để làm dung dịch xịt đuổi rắn. Hiệu quả của hỗn hợp này phụ thuộc vào việc tái áp dụng thường xuyên, nhất là sau mưa.

6. Giấm trắng

Giấm trắng (Ảnh minh họa).

Giấm là chất tự nhiên có tính axit nhẹ, mùi nồng, có thể gây kích ứng da rắn, khiến chúng tránh tiếp xúc. Đổ giấm trắng quanh mép ao, hồ hoặc bể bơi sẽ giúp ngăn rắn trườn xuống nước.

Tuy nhiên, vì giấm bay hơi nhanh nên cần bổ sung thường xuyên nếu muốn duy trì tác dụng đuổi rắn.

7. Hỗn hợp vôi bột kết hợp ớt hoặc tinh dầu bạc hà

Vôi bột (Ảnh minh họa).

Hỗn hợp giữa vôi, ớt bột và vài giọt tinh dầu bạc hà có thể tạo thành “hàng rào tự nhiên” quanh sân vườn. Mùi cay nồng của ớt kết hợp với tính kiềm của vôi khiến rắn cảm thấy khó chịu, còn mùi bạc hà tăng khả năng xua rắn. Chỉ cần trộn đều hỗn hợp, cho vào bình và xịt quanh khu vực muốn bảo vệ.

Bạn cũng có thể dùng vôi bột rắc quanh nhà, các lối ra vào hoặc chỗ nghi ngờ có rắn.

Nhắn nhủ từ chuyên gia

Các chuyên gia khuyến cáo để đuổi rắn hiệu quả, không chỉ dựa vào mùi hương mà cần giữ môi trường quanh nhà sạch sẽ, cắt tỉa cỏ dại, dọn sạch vườn và hạn chế nơi trú ẩn của chuột - thức ăn ưa thích của rắn. Việc kết hợp dọn dẹp, rào chắn và sử dụng mùi tự nhiên một cách hợp lý sẽ giúp ngôi nhà luôn an toàn, không còn nỗi lo rắn ghé thăm.

Nguồn: Times of India, Enviroliteracy