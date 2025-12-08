7 loại cây không nên trồng trong nhà: Vừa là biểu tượng của vận xui, vừa chứa chất độc

Theo Times of India , một số loại cây tiềm ẩn độc tố, gây dị ứng, thu hút côn trùng, trong khi số khác lại gắn với quan niệm phong thuỷ về sự xui rủi, trì trệ. Việc nhận diện những loại cây này có thể giúp bạn giữ được môi trường sống an toàn và hài hòa hơn.

7 loại cây nên tránh trồng trong nhà

1. Cây xương rồng

Các loại xương rồng có gai (Ảnh minh họa).

Xương rồng đẹp, dễ chăm nhưng nhiều lọai chứa nhiều gai sắc. Gai nhọn được xem là vật cản nguồn năng lượng tốt, gây tranh cãi, căng thẳng trong gia đình. Ngoài ý nghĩa phong thuỷ không tốt, gai sắc của xương rồng còn có thể gây thương tích cho người và vật nuôi nếu vô tình chạm phải.

Một số trường phái phong thuỷ cho rằng xương rồng có thể đặt ngoài cửa để xua kẻ xấu, nhưng trong nhà, nhất là trong phòng ngủ, loại cây này hoàn toàn không phù hợp.

2. Cây môn cảnh

Cây môn cảnh (Ảnh minh họa).

Loài cây có lá hình tim rực rỡ này chứa tinh thể calcium oxalate, gây độc khi ăn phải và kích ứng mạnh khi chạm vào. Với nhà có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi, caladium là lựa chọn nguy hiểm. Ngoài độc tính, cây còn "khó chiều", dễ thối rễ và nhạy cảm với độ ẩm.

3. Cây bông

Cây bông (Ảnh minh họa).

Bông trắng mềm tưởng chừng vô hại nhưng theo quan niệm truyền thống, loại cây này lại tượng trưng cho sự nghèo khó. Chưa kể bông khô rất dễ bám bụi, nấm mốc, thu hút mạt và có thể gây dị ứng. Với môi trường kín như nhà ở, đây là lựa chọn không an toàn.

4. Cây sắp chết

Cây sắp chết (Ảnh minh họa).

Theo phong thuỷ lẫn thực tế đời sống, cây khô héo tượng trưng cho sự trì trệ và tắc nghẽn năng lượng. Chúng cũng dễ thu hút côn trùng, nấm và bụi. Vì vậy, khi cây đã úa vàng hoặc đã chết, tốt nhất nên loại bỏ và thay bằng cây mới khoẻ mạnh.

5. Cây môn trường sinh

Cây môn trường sinh (Ảnh minh họa).

Đây là loại cây được trồng rất phổ biến trong nhà nhờ bộ lá xanh lớn, đẹp mắt. Tuy nhiên, loại cây này có chứa calcium oxalate. Khi nhai phải, nó có thể gây bỏng rát, sưng lưỡi, buồn nôn và nguy hiểm cho con người, vật nuôi. Sự tiện lợi trong chăm sóc không bù được rủi ro về độc tính của cây môn trường sinh.

6. Cây đa

Cây đa (Ảnh minh họa).

Trong nhiều nền văn hoá, cây đa mang ý nghĩa tâm linh nhưng lại không phù hợp để trồng trong nhà. Rễ cây đa lan rộng tượng trưng cho sự vướng víu, cản trở sự phát triển. Cây cũng cần nhiều ánh sáng và không gian, khó sống trong môi trường kín.

7. Cây thường xuân

Cây thường xuân (Ảnh minh họa).

Thường xuân đẹp, dễ leo và tạo mảng xanh lớn nhưng ẩn chứa saponin - gây kích ứng da và rối loạn tiêu hoá ở người lẫn vật nuôi. Nếu chăm sóc không kỹ, cây dễ thu hút nhện đỏ và rệp sáp. Trong phong thủy, cây dây leo như thường xuân có thể gây bất ổn năng lượng. Do đó, nó là loại cây không phù hợp để trồng trong nhà.

Chọn cây trồng phù hợp không chỉ giúp ngôi nhà đẹp hơn mà còn đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình. Thay vì các loại cây trên, bạn có thể cân nhắc tre, trúc cảnh, trầu bà hoặc cau cảnh. Đây là những loại vừa dễ chăm, vừa được xem là mang lại sinh khí và may mắn cho gia đình.

