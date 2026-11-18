7 nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp giúp đánh bay mùi tanh của cá, hải sản, vừa đơn giản lại tiết kiệm.

Cá, tôm và các loại hải sản luôn là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm gia đình, vừa giàu dinh dưỡng lại có thể chế biến thành nhiều món ngon. Tuy nhiên, công đoạn sơ chế đôi khi khiến hội nội trợ phải đau đầu vì mùi tanh bám dai dẳng. Từ bàn tay, dao thớt đến bồn rửa, chỉ cần xử lý không kỹ là mùi khó chịu có thể lưu lại khá lâu, thậm chí ảnh hưởng đến cả những món ăn được chế biến sau đó.

Thực tế, không nhất thiết phải sắm đủ loại dung dịch khử mùi chuyên dụng, bởi ngay trong căn bếp đã có nhiều nguyên liệu giúp hạn chế mùi tanh hiệu quả. Chỉ cần biết sử dụng đúng cách, việc làm sạch thực phẩm và các dụng cụ nhà bếp sẽ đơn giản hơn đáng kể. Dưới đây là 7 "trợ thủ" đáng để chị em bỏ túi.

1. Chanh - Khắc tinh của mùi tanh trên tay và dụng cụ bếp

Chanh là một trong những nguyên liệu được sử dụng phổ biến nhất để xử lý mùi tanh. Nhờ chứa axit citric cùng tinh dầu thơm trong vỏ, chanh có thể giúp giảm bớt mùi khó chịu bám trên bề mặt và tạo cảm giác sạch, dễ chịu hơn sau khi sơ chế thực phẩm.

Sau khi làm cá hoặc bóc tôm, bạn có thể dùng một lát chanh chà nhẹ lên tay, sau đó rửa lại bằng xà phòng và nước sạch. Với dao, thớt hay bồn rửa, hãy sử dụng nước cốt chanh kết hợp với thao tác chà rửa để hạn chế mùi tanh còn sót lại. Riêng thớt gỗ, nên rửa bằng nước rửa chén và làm khô hoàn toàn sau khi sử dụng.

2. Bã cà phê - Giúp góc bếp bớt mùi khó chịu

Sau khi pha cà phê, nhiều người thường đổ bỏ phần bã mà không biết nguyên liệu này còn có thể được tận dụng trong một số mẹo khử mùi tại nhà. Nhờ cấu trúc xốp cùng mùi hương đặc trưng, bã cà phê khô có thể hỗ trợ hấp phụ một phần hợp chất gây mùi và làm giảm cảm nhận về những mùi khó chịu trong không gian nhỏ.

Nếu khu vực đặt thùng rác nhà bếp thường xuyên có mùi tanh, bạn có thể cho một ít bã cà phê đã được phơi hoặc sấy khô hoàn toàn vào chiếc bát nhỏ, đặt gần khu vực này. Hương cà phê cũng góp phần tạo cảm giác dễ chịu hơn.

Tuy nhiên, không nên sử dụng bã cà phê còn ẩm vì rất dễ phát sinh nấm mốc, khiến không gian có thêm mùi khó chịu. Cần thay bã thường xuyên và tránh để ở vị trí trẻ nhỏ hoặc thú cưng có thể tiếp xúc. Một lưu ý khác là không nên đổ bã cà phê trực tiếp xuống đường ống thoát nước. Các hạt cà phê có thể tích tụ cùng dầu mỡ và cặn bẩn, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn.

3. Giấm - Trợ thủ xử lý mùi khó chịu trên dao thớt, bồn rửa

Giấm trắng là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều mẹo làm sạch nhà bếp. Thành phần axit axetic có thể hỗ trợ xử lý một số hợp chất gây mùi, đặc biệt là những mùi có tính bazơ như amin thường xuất hiện trong cá và hải sản.

Nếu dao, thớt hoặc bồn rửa có mùi tanh sau khi sơ chế, bạn có thể dùng một ít giấm trắng pha loãng với nước để lau rửa, sau đó vệ sinh lại bằng nước rửa chén và tráng sạch. Với những bề mặt tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, thao tác làm sạch kỹ vẫn là bước quan trọng nhất.

Một lưu ý nhỏ là không nên dùng giấm trên các bề mặt đá tự nhiên như đá cẩm thạch hoặc một số loại đá vôi, bởi tính axit có thể làm hỏng lớp hoàn thiện. Tuyệt đối không trộn giấm với thuốc tẩy chứa clo vì có thể tạo ra khí độc.

4. Muối - Nguyên liệu đơn giản giúp sơ chế cá, hải sản dễ dàng hơn

Không chỉ là gia vị quen thuộc, muối còn có thể được tận dụng như một chất hỗ trợ chà rửa nhờ kết cấu dạng hạt. Khi sử dụng đúng cách, muối giúp làm bong bớt những cặn bẩn bám trên bề mặt thớt, vốn có thể là nguyên nhân khiến mùi tanh lưu lại sau khi chế biến thực phẩm.

Với thớt gỗ, sau khi rửa bằng nước rửa chén và loại bỏ các mảnh vụn thực phẩm, bạn có thể rắc một ít muối lên bề mặt, dùng khăn hoặc bàn chải mềm chà nhẹ rồi rửa sạch. Sau đó, dựng thớt ở nơi thông thoáng để khô hoàn toàn.

Tuy nhiên, muối không có tác dụng khử trùng đáng tin cậy và không thể thay thế việc vệ sinh bằng chất tẩy rửa phù hợp. Nếu thớt xuất hiện những rãnh cắt sâu, khó làm sạch hoặc có mùi kéo dài bất thường, nên cân nhắc thay mới.

5. Bã trà - Tận dụng để giảm mùi trong hộp đựng và tủ bếp

Tương tự bã cà phê, lá trà sau khi sử dụng cũng có thể được tận dụng thay vì bỏ đi ngay. Lá trà khô có cấu trúc xốp và mùi hương tự nhiên, có thể góp phần giảm cảm nhận về mùi khó chịu trong những không gian nhỏ, kín.

Với tủ bếp hoặc ngăn chứa đồ thường xuyên bị ám mùi, bạn có thể phơi hoặc sấy khô hoàn toàn phần bã trà, cho vào túi vải thoáng khí rồi đặt ở một góc tủ. Cách làm này phù hợp để hỗ trợ giảm mùi nhẹ, nhất là sau khi khu vực đã được lau dọn sạch sẽ.

Nếu muốn xử lý mùi trong hộp nhựa, bạn có thể đặt một túi bã trà khô vào hộp đã rửa sạch và lau khô, sau đó đậy nắp trong vài giờ. Tuy nhiên, hiệu quả còn tùy thuộc vào mức độ ám mùi và chất liệu hộp, vì vậy không phải trường hợp nào cũng có thể xử lý triệt để.

Điều quan trọng nhất là bã trà phải thật khô trước khi sử dụng. Nếu có dấu hiệu ẩm mốc hoặc xuất hiện mùi lạ, nên bỏ ngay để tránh gây tác dụng ngược.

6. Than hoạt tính - "Dũng sĩ" xử lý mùi tanh trong không gian kín

Khác với những nguyên liệu quen thuộc trong nấu nướng, than hoạt tính được sử dụng khá phổ biến trong các sản phẩm hấp phụ mùi. Nhờ có cấu trúc nhiều lỗ xốp và diện tích bề mặt lớn, vật liệu này có khả năng giữ lại một số hợp chất gây mùi trong không khí.

Nếu tủ lạnh, tủ đựng đồ hoặc khu vực dưới bồn rửa thường xuyên xuất hiện mùi tanh, bạn có thể đặt một túi than hoạt tính chuyên dụng ở vị trí khô ráo, thông thoáng. Than sẽ hỗ trợ hấp phụ một phần phân tử gây mùi, giúp không gian dễ chịu hơn theo thời gian.

Ưu điểm của than hoạt tính là không cần sử dụng thêm hương liệu, phù hợp với những người không thích mùi thơm quá nồng. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào chất lượng than, lượng vật liệu sử dụng, độ thông thoáng và mức độ ô nhiễm mùi. Ngoài ra, than hoạt tính cũng có giới hạn hấp phụ. Khi sử dụng trong thời gian dài, bạn cần thay mới hoặc xử lý theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất để duy trì hiệu quả.

7. Baking soda - "Cứu tinh" cho hộp đựng thực phẩm ám mùi

Sau khi bảo quản cá hoặc hải sản, những chiếc hộp nhựa đôi khi vẫn còn mùi khó chịu dù đã được rửa sạch. Đây là lúc baking soda phát huy công dụng nhờ khả năng hỗ trợ trung hòa một số hợp chất gây mùi.

Bạn có thể pha một ít baking soda với nước để tạo thành hỗn hợp sệt, thoa lên bề mặt bên trong hộp, để khoảng 15-30 phút rồi rửa lại bằng nước rửa chén và tráng kỹ. Với hộp có nhiều khe, rãnh hoặc gioăng cao su, nên tháo rời các bộ phận để vệ sinh kỹ hơn.

Baking soda cũng có thể được đặt trong một hộp nhỏ, mở nắp và để ở góc tủ lạnh nhằm hỗ trợ giảm một số mùi khó chịu. Tuy nhiên, cách này không thay thế việc vệ sinh tủ lạnh thường xuyên và bảo quản thực phẩm trong hộp kín.

Nguồn: Tổng hợp