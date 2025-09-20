6 vật dụng trong nhà âm thầm tàn phá sức khỏe, nhiều người vẫn đang dùng hằng ngày

Có những vật dụng tiện lợi, rẻ tiền nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ hại sức khỏe, lâu dài có thể trở thành “sát thủ thầm lặng” trong chính ngôi nhà bạn.

Dưới đây là 6 loại đồ gia dụng được các chuyên gia cảnh báo, nhiều gia đình vẫn đang vô tư sử dụng mỗi ngày mà không hề hay biết.

1. Đũa dùng một lần

Không ít người có thói quen tích trữ đũa và thìa dùng một lần, nghĩ rằng để phòng khi cần sẽ tiện lợi. Nhưng thực tế, nhiều loại đũa này được tẩy trắng bằng hóa chất, trong đó có chất độc hại nếu đi vào cơ thể sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Đũa để lâu còn dễ ẩm mốc, nhiễm khuẩn, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc.

2. Thớt chặt thịt

Thớt là vật dụng nhà bếp quen thuộc nhưng nếu không phân loại để riêng thịt, cá, rau củ quả, nguy cơ nhiễm chéo vi khuẩn như E.coli, Salmonella là rất lớn. Những vi khuẩn này có thể gây tiêu chảy, thậm chí ngộ độc thực phẩm. Thớt nứt, mốc cần bỏ ngay thay vì cố dùng tiếp.

3. Gối cao su kém chất lượng

Gối cao su thiên nhiên được quảng cáo rất êm ái, kháng khuẩn. Nhưng hàng kém chất lượng chỉ sau một thời gian ngắn sẽ bị vỡ vụn, bột cao su phát tán ra không khí, hít vào lâu dài ảnh hưởng đến đường hô hấp. Khi gối đã xuống cấp, tốt nhất nên thay mới để đảm bảo sức khỏe.

4. Bình giữ nhiệt inox rẻ tiền

Thời tiết lạnh, nhiều người chọn mua bình giữ nhiệt giá rẻ ngoài chợ, chỉ vài chục nghìn đồng. Nhưng loại này thường làm từ kim loại công nghiệp, khi tiếp xúc với nước nóng sẽ giải phóng tạp chất, gây hại gan, thận. Thậm chí còn xuất hiện mùi kim loại, gỉ sét. Nên chọn bình inox chuẩn 304 hoặc 316 để an toàn cho cả gia đình.

5. Thú nhồi bông giá rẻ

Nhiều gia đình mua thú bông cho trẻ em nhưng ít ai để ý đến chất lượng. Đồ rẻ tiền thường chứa vải vụn, hóa chất độc hại, dễ phát tán bụi bẩn, vi khuẩn, ký sinh trùng như mạt bụi gây dị ứng, viêm mũi, hen suyễn. Trẻ em ôm thú nhồi bông kém chất lượng về lâu dài có thể bị tổn hại sức khỏe.

6. Khăn mặt dùng quá lâu

Khăn mặt thường xuyên tiếp xúc với nước và da, nếu dùng lâu ngày sẽ tích tụ vi khuẩn, nấm mốc, thậm chí còn bẩn hơn cả bồn cầu. Các chuyên gia khuyến cáo, nên thay khăn 3–6 tháng một lần và giặt phơi dưới nắng để khử khuẩn.

Những vật dụng trên tưởng như vô hại nhưng lại ẩn chứa nhiều rủi ro cho sức khỏe. Thay vì tiết kiệm sai cách, hãy mạnh dạn “đứt ruột” bỏ đi những đồ đã xuống cấp hoặc kém chất lượng. Nhà bạn đang có bao nhiêu trong số này?

Nguồn và ảnh: Sohu