6 sai lầm khi uống nước tăng lực vừa phí tiền lại dễ "rước bệnh vào thân"

Nước tăng lực không chỉ đơn thuần là một loại thức uống giải khát mà uống đúng cách còn có vai trò như một "tổ hợp vi chất" hỗ trợ chuyển hóa năng lượng mạnh mẽ. Với sự kết hợp giữa các Vitamin nhóm B, Taurine, Inositol và một số chiết xuất thảo dược, loại đồ uống này đóng vai trò như một chất xúc tác giúp giải phóng Glycogen từ gan, biến thức ăn thành nguồn năng lượng tức thì cho cơ bắp và não bộ.

Ảnh minh họa

Khi được sử dụng đúng cách, nó giúp hệ thần kinh trung ương duy trì sự hưng phấn, cải thiện độ nhạy của phản xạ và giúp cơ thể vượt qua ngưỡng mệt mỏi một cách ngoạn mục. Tuy nhiên, nếu mắc phải những sai lầm dưới đây, bạn đang vô tình lãng phí nguồn tài nguyên quý giá này và gây áp lực ngược lên sức khỏe:

1. Uống nước tăng lực khi bụng quá đói

Nhiều bạn trẻ có thói quen dùng nước tăng lực ngay khi vừa thức dậy để lấy lại sự tỉnh táo tức thì. Hoặc dùng nước tăng lực để "chống đói". Đúng là nó có thể mang lại những cảm giác này, nhưng về lâu về dài thì không nên nhé!

Việc nạp Caffeine và các hoạt chất kích thích khi dạ dày rỗng có thể gây cồn cào. Tốt nhất, hãy ăn nhẹ trước khi uống để các Vitamin nhóm B được chuyển hóa cùng thức ăn, giúp năng lượng được giải phóng êm dịu và bền bỉ hơn. Cũng tăng hiệu quả tỉnh táo, tập trung dài lâu hơn đấy.





2. Uống vô tội vạ, thay thế luôn nước lọc

Đây là lỗi cực kỳ phổ biến của những người có cường độ làm việc hoặc vận động cao. Dù nước tăng lực cung cấp năng lượng và các hoạt chất như Taurine hay Inositol rất tốt cho sự tập trung, nhưng cơ thể vẫn cần nước lọc để duy trì sự cân bằng điện giải và độ loãng cần thiết cho máu.

Việc tiêu thụ quá nhiều, vượt ngưỡng 400mg Caffeine mỗi ngày có thể gây ra trạng thái bồn chồn, run tay. Bạn bắt buộc phải uống thêm nước lọc song song để hỗ trợ thận đào thải các dưỡng chất dư thừa và giúp các Vitamin nhóm B vận chuyển đến tế bào hiệu quả hơn.

3. Uống nước tăng lực quá sát giờ đi ngủ

Một loại đồ uống tốt là khi bạn dùng đúng lúc đúng chỗ, sử dụng đúng tác dụng của nó. Nước tăng lực giúp bạn tỉnh táo, tập trung nên không phù hợp để uống ngay trước khi muốn đi ngủ ban đêm.

Chúng có thể khiến bạn rơi vào trạng thái ngủ chập chờn. Hậu quả là sáng hôm sau cơ thể sẽ vô cùng uể oải do các cơ quan không được nghỉ ngơi và phục hồi đúng nghĩa.

Ảnh minh họa

4. Không quan tâm đến uy tín và kiểm định thương hiệu

Giới trẻ đôi khi bị thu hút bởi những sản phẩm lạ, giá rẻ hoặc thương hiệu trôi nổi mà không biết rằng hàm lượng vi chất trong đó thường không đạt chuẩn.

Những tập đoàn lớn luôn có sự tính toán khoa học giữa tỷ lệ Caffeine, Taurine và các Vitamin để đạt hiệu quả tăng cường thể lực tốt nhất. Chọn sản phẩm có kiểm định rõ ràng chính là cách bạn nạp "nhiên liệu" sạch và chuẩn để bồi bổ cơ thể, tránh các tạp chất có hại.

5. Uống quá nhanh trong một thời điểm

Dù ngon miệng và giúp tỉnh táo nhanh, bạn cũng không nên uống nước tăng lực quá vội vã. Ví dụ như việc uống cạn một lon nước tăng lực lớn chỉ trong vài giây có thể tạo ra một cú "sốc" năng lượng đột ngột.

Thay vì vậy, bạn nên thưởng thức từng ngụm nhỏ, tư thế thoải mái. Cách uống này giúp các Vitamin B3, Vitamin B6 và Vitamin B12 được thẩm thấu từ từ, giúp duy trì trạng thái minh mẫn ổn định và an toàn cho sức khỏe.

6. Mở nắp quá lâu hoặc bảo quản không đúng cách

Ảnh minh họa

Các Vitamin nhóm B và độ ga sảng khoái cực kỳ nhạy cảm với không khí và ánh sáng. Khi mở nắp quá lâu, vài ngày tới cả tuần mà không uống hết, các vi chất này sẽ bị oxy hóa và giảm tác dụng đáng kể. Nhất là nếu đóng nắp không chặt.

Bạn nên ưu tiên các loại chai hoặc lon có dung tích vừa vặn 200 - 350ml để uống hết trong một lần/ngày. Định lượng này vừa đủ nạp năng lượng cho một buổi làm việc, vừa đảm bảo bạn được thụ hưởng trọn vẹn giá trị dinh dưỡng của các Vitamin bên trong ở trạng thái tươi mới nhất.