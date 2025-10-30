6 nhóm người nên tránh xa thịt vịt dù bổ dưỡng đến mấy

Theo bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, trong y học cổ truyền, thịt vịt tính hàn, vị ngọt, hơi mặn, giúp bồi bổ cơ thể, lợi tiểu, ích tạng, giải nhiệt. Đây cũng là món ăn được đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh tim mạch , lao phổi hay ung thư .

Thịt vịt chứa lượng lớn protein, sắt, canxi, photpho, vitamin A, B1 và D, giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hình thành hồng cầu và duy trì hệ xương chắc khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn món này. Một số nhóm người nếu ăn thường xuyên có thể gặp phản tác dụng.

Người có thể chất yếu, lạnh: Với người dễ bị lạnh bụng, tiêu chảy hoặc chán ăn, thịt vịt tính hàn có thể khiến các triệu chứng trở nên nặng hơn.

Người dị ứng với thực phẩm giàu đạm : Thịt vịt chứa hàm lượng protein cao, dễ gây phản ứng dị ứng ở người nhạy cảm. Khi ăn, nên tránh kết hợp cùng nhiều món giàu đạm khác như trứng hay hải sản.

Người đang cảm lạnh hoặc sốt : Khi cơ thể mệt mỏi, việc nạp thêm thịt vịt – thực phẩm khó tiêu – có thể khiến hệ tiêu hóa quá tải, làm triệu chứng kéo dài.

Người mắc bệnh xương khớp : Thịt vịt có tính lạnh, nếu ăn nhiều dễ khiến cảm giác đau nhức gia tăng, đặc biệt khi thời tiết thay đổi.

Người bị gout : Do chứa nhiều purin – tiền chất tạo axit uric, thịt vịt có thể khiến bệnh gout tiến triển nặng hơn.

Người viêm đại tràng, viêm đường ruột mạn tính : Thịt vịt có thể gây kích ứng, khiến người bệnh đau bụng, khó tiêu.

Với những nhóm này, bác sĩ Vũ khuyến cáo nên hạn chế hoặc tạm thời kiêng thịt vịt để tránh làm nặng thêm tình trạng sức khỏe.

Ăn thịt vịt đúng cách để tốt cho sức khỏe

Theo Đông y, thịt vịt nếu kết hợp đúng thực phẩm không chỉ giúp tăng giá trị dinh dưỡng mà còn hỗ trợ điều hòa cơ thể:

Thịt vịt với củ mài : Giúp giảm cholesterol trong máu, thích hợp cho người mỡ máu cao.

Thịt vịt với kim ngân hoa : Cả hai đều có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu sưng; đặc biệt tốt cho người bị mụn hoặc bệnh da liễu.

Thịt vịt với dưa chua : Rau muối chứa nhiều axit amin giúp tăng hấp thu dưỡng chất, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác khô miệng, táo bón.

Thịt vịt với chanh : Chanh có vị chua thanh giúp khử mùi tanh, giảm ngấy, đồng thời kích thích tiêu hóa.

Thịt vịt với cải thảo : Sự kết hợp giữa vitamin C trong cải thảo và protein trong thịt vịt giúp thúc đẩy chuyển hóa cholesterol, có lợi cho tim mạch.

Bác sĩ khuyến cáo, người khỏe mạnh có thể ăn thịt vịt 1-2 lần mỗi tuần, chế biến chín kỹ, tránh ăn nguội hoặc kết hợp với thực phẩm có tính hàn để đảm bảo an toàn và hấp thu tối đa dinh dưỡng.