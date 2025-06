6 món ăn, thức uống giải độc thận hiệu quả

Thận là một trong những cơ quan quan trọng nhất giúp loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Thận không khỏe sẽ mất khả năng lọc chất thải, độc tố bắt đầu tích tụ trong cơ thể và dẫn đến sỏi thận, suy thận.

Dưới đây là những món ăn, thức uống giúp thận giải độc lọc máu:

Canh rau má nấu tôm

Rau má tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và giúp giảm viêm nhiễm đường tiết niệu. Báo Lao động dẫn nguồn trang Aboluowang cho biết, theo Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ (AJCN), rau má chứa flavonoid và saponin giúp thận đào thải độc tố hiệu quả hơn.

Nước ép củ cải đường

Củ cải đường chứa betaine, chất phytochemical chống oxy hóa và làm tăng độ axit của nước tiểu. Nó thúc đẩy chức năng thận và ngăn hình thành sỏi thận.

Nước chanh

Nước chanh có tính axit tự nhiên làm tăng nồng độ citrate trong nước tiểu, ngừa sỏi thận.

Canh rau má và nước chanh là những món canh và thức uống rất tốt cho thận

Rượu táo giấm

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Boldsky cho biết, giấm táo rất tốt cho sức khỏe và giải độc cơ thể, đặc biệt là thận. Các axit citric, axetic, photpho trong giấm táo giúp phá vỡ và ngăn ngừa hình thành sỏi thận.

Trà bồ công anh

Lá bồ công anh chứa chất chống oxy hóa gọi là flavonoid, làm sạch thận, sạch máu và tăng lưu lượng nước tiểu. Uống trà bồ công anh hàng ngày sẽ giải độc thận và ngừa bất kỳ bệnh thận nào.

Canh cần tây nấu thịt bò

Cần tây có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giúp giảm nồng độ axit uric trong máu, phòng ngừa sỏi thận. Theo nghiên cứu từ Trung tâm Y tế Mayo Clinic, cần tây giúp kiểm soát huyết áp, giảm nguy cơ suy thận do tăng huyết áp mãn tính.

Canh su hào nấu xương

Su hào giàu chất xơ và vitamin C, giúp thải độc và giảm viêm trong thận. Theo Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu (EJN), thực phẩm giàu vitamin C như su hào có tác dụng bảo vệ thận khỏi tổn thương do stress oxy hóa.