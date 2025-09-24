6 lý do bạn nên uống tỏi ngâm mật ong thường xuyên

Tỏi được sử dụng như một gia vị trong các món ăn hàng ngày hoặc được ăn sống để tận dụng dược tính tự nhiên. Ngoài ra, tỏi còn có thể được ngâm chung với mật ong, giúp giảm mùi hăng khó chịu và tăng cường hiệu quả hỗ trợ sức khỏe.

Tỏi và mật ong từ lâu đã nổi tiếng là những thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng (Ảnh: Shutterstock)

Tăng cường hệ miễn dịch

Tỏi được xem là “kháng sinh tự nhiên” có khả năng hỗ trợ cơ thể chống lại sự tấn công của vi khuẩn hoặc virus. Củ tỏi giúp củng cố hệ miễn dịch, đồng thời góp phần đào thải độc tố ra ngoài nhờ chứa nhiều dưỡng chất, vitamin và đặc biệt là hoạt chất allicin.

Mật ong dưỡng ẩm phổi, thường xuyên uống mật ong có thể phòng ngừa bệnh phổi. Ăn tỏi có tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn, phòng bệnh. Sử dụng dung dịch tỏi ngâm mật ong sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe và giảm ho hiệu quả.

Phòng chống ung thư

Trong tỏi có các hợp chất như diallyl disulfide, giúp phát huy tác dụng chống oxy hóa và kháng viêm, đồng thời kích thích hoạt động của tế bào miễn dịch, qua đó tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên cho cơ thể.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn tỏi có nguy cơ mắc ung thư đại tràng thấp hơn 25%. Tại Nhật Bản, mọi người thường thêm tỏi vào chế độ ăn hàng ngày để tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng chống ung thư.

Cải thiện trí nhớ

Nếu bạn muốn thoát khỏi tình trạng não cá vàng, hãy thử sử dụng tỏi ngâm mật ong. Các chất oxy hóa có trong tỏi và mật ong có thể ngăn ngừa lão hóa não. Người già ăn tỏi giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và cải thiện trí nhớ ở người trẻ tuổi.

Ổn định huyết áp

Huyết áp cao là một trong những tác nhân chính gây ra tình trạng đau đầu, mệt mỏi và thậm chí có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như đột quỵ. Để cải thiện tình trạng này, bạn có thể bổ sung tỏi vào khẩu phần ăn hàng ngày. Tỏi có khả năng hỗ trợ giãn mạch, từ đó giúp hạ huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tỏi có thể làm giảm 10-15% hàm lượng cholesterol xấu trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ gấp 2 lần. Dung dịch tỏi ngâm mật ong có chứa thành phần chống oxy hóa giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch, đặc biệt là cao huyết áp.

Cải thiện vấn đề liên quan tới da, tóc

Tỏi tác dụng giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc. Ăn tỏi mỗi ngày có thể sản sinh collagen và elastin tự nhiên, giúp da đàn hồi hơn. Các chất dinh dưỡng trong tỏi giúp chống lại quá trình lão hóa, tia nắng mặt trời sẽ không làm da bạn bị khô được.

Mật ong chứa nhiều fructose, glucose, axit amin, khoáng chất và các dưỡng chất thiết yếu, giúp nuôi dưỡng làn da và thu nhỏ lỗ chân lông. Khi kết hợp tỏi với mật ong và sử dụng với liều lượng hợp lý, hỗn hợp này không chỉ giúp làm đẹp da mà còn có khả năng chống lão hóa hiệu quả.

Bổ thận tráng dương

Trang Sohu đưa tin, ăn tỏi được xem là có lợi cho sức khỏe sinh lý nam, giúp bổ thận và tráng dương. Tỏi có khả năng kích thích sản xuất hormone nam, cải thiện chất lượng, số lượng và hoạt động của tinh trùng, đồng thời hỗ trợ kéo dài thời gian cương cứng, phòng ngừa chứng liệt dương.

Ngoài ra, nhờ tác dụng cải thiện tuần hoàn máu và tăng cường hệ miễn dịch, tỏi còn giúp nâng cao sức khỏe tổng thể và duy trì năng lượng sinh lý ổn định cho nam giới.

Khi chọn tỏi để ngâm bạn nên chọn những củ còn tươi, vỏ hơi tím, còn nguyên củ. Mật ong nên chọn loại mật ong tự nhiên nguyên chất để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Thời gian ngâm khoảng 3 tháng là có thể dùng được. Không dùng khi sản phẩm có hiện tượng đổi màu hay có mùi vị lạ so với ban đầu để tránh bị ngộ độc thực phẩm.



