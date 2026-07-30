6 lưu ý cho các gia đình đang trồng cây đinh lăng

Nhiều người nghĩ đinh lăng là loại cây "cứ trồng là sống". Thực tế, cây đúng là dễ chăm, nhưng để lá luôn xanh mướt, tán dày, phát triển quanh năm thì cần áp dụng đúng kỹ thuật.

Chọn đúng vị trí trồng

Đinh lăng là cây ưa sáng, nhưng không chịu được ánh nắng gay gắt kéo dài vào giữa trưa. Nếu trồng ngoài sân, nên chọn nơi có nắng buổi sáng và bóng mát nhẹ vào buổi chiều. Nếu trồng trong chậu, ban công hoặc trước hiên nhà là vị trí lý tưởng.

Nhiều gia đình đặt cây hoàn toàn trong bóng râm với suy nghĩ cây lá sẽ xanh hơn. Tuy nhiên, thiếu ánh sáng khiến cây quang hợp kém, cành vươn dài, lá nhỏ, nhạt màu và dễ rụng.

Cây đinh lăng (Ảnh minh họa).

Tưới nước đúng cách

Một trong những nguyên nhân phổ biến khiến đinh lăng chết là úng nước. Bộ rễ của cây khá nhạy cảm với tình trạng ngập úng kéo dài.

Vào mùa khô, chỉ cần tưới khoảng một lần mỗi ngày vào sáng sớm hoặc chiều mát. Mùa mưa nên giảm lượng nước, chỉ tưới khi thấy đất khô.

Nếu trồng trong chậu, cần bảo đảm đáy chậu có lỗ thoát nước. Không nên để nước đọng lâu vì có thể làm rễ bị thối, lá chuyển vàng rồi rụng hàng loạt.

Bổ sung dinh dưỡng cho cây

Sau một thời gian sinh trưởng, đất sẽ dần cạn kiệt chất dinh dưỡng. Vì vậy, việc bón phân định kỳ là rất cần thiết.

Khoảng 1-2 tháng nên bổ sung phân hữu cơ hoai mục, phân trùn quế hoặc phân vi sinh để cải tạo đất và giúp cây phát triển bền vững. Nếu muốn cây ra nhiều lá non, có thể bón thêm một lượng nhỏ phân NPK cân đối theo đúng hướng dẫn.

Sau mỗi lần bón, cần tưới nước nhẹ để phân tan đều và hạn chế làm cháy rễ.

Cắt tỉa cây đinh lăng đúng thời điểm

Không ít người để cây phát triển tự nhiên mà không cắt tỉa trong nhiều năm. Điều này khiến tán cây trở nên rậm rạp, nhiều cành già, khả năng ra chồi mới giảm đáng kể.

Việc bấm ngọn, loại bỏ cành khô, cành sâu bệnh sẽ kích thích cây bật nhiều chồi non, giúp tán dày và đẹp hơn.

Khi thu hái lá làm thực phẩm hoặc làm thuốc, chỉ nên lấy khoảng 20-30% lượng lá trên cây. Việc tuốt sạch lá hoặc thu hoạch quá thường xuyên sẽ khiến cây mất sức, lâu phục hồi.

Đất trồng tơi xốp

Đinh lăng thích hợp với đất giàu mùn, tơi xốp và thoát nước tốt.

Khi trồng, có thể phối trộn đất với phân chuồng hoai mục, trấu hun, xơ dừa hoặc tro trấu để tăng độ thông thoáng. Với cây trồng trong chậu, mỗi năm nên thay hoặc bổ sung lớp đất mới để duy trì nguồn dinh dưỡng.

Chủ động phòng sâu bệnh

Dù là cây khá khỏe, đinh lăng vẫn có thể bị rệp sáp, nhện đỏ hoặc nấm tấn công nếu thời tiết ẩm kéo dài.

Nên thường xuyên quan sát mặt dưới của lá, cắt bỏ ngay những lá bị bệnh để tránh lây lan. Đồng thời giữ tán cây thông thoáng, hạn chế tưới nước trực tiếp lên lá vào buổi tối nhằm giảm nguy cơ phát sinh nấm bệnh.

5 sai lầm khiến đinh lăng nhanh vàng lá, chậm lớn

Để cây luôn xanh tốt, người trồng nên tránh những sai lầm phổ biến sau:

- Trồng ở nơi quá thiếu ánh sáng.

- Tưới nước quá nhiều làm úng và thối rễ.

- Bón quá nhiều phân hóa học, đặc biệt là phân đạm.

- Thu hoạch lá liên tục khiến cây suy kiệt.

- Không cắt tỉa, để cành già và sâu bệnh tồn tại trên cây.

Đinh lăng không chỉ là cây cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình mà còn là loại cây dược liệu có giá trị. Nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật, cây có thể sinh trưởng khỏe mạnh trong nhiều năm, luôn duy trì tán lá xanh mướt và liên tục ra chồi non.

Chỉ cần chú ý đến ánh sáng, nước tưới, dinh dưỡng và cắt tỉa định kỳ, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một cây đinh lăng xanh tốt quanh năm, vừa tạo bóng mát, làm đẹp không gian sống, vừa có nguồn lá tươi để sử dụng khi cần.