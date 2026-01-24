6 loại thực phẩm trông khô khốc nhưng lại là “bể chứa chất béo”, rất nhiều người ăn mà không hề hay biết

Trên hành trình ăn uống lành mạnh và giảm cân, không ít người chủ động tránh xa những món nhìn là đã thấy nhiều dầu mỡ, nhiều năng lượng. Tuy nhiên, chính thói quen “đánh giá bằng mắt thường” này lại khiến nhiều người vô tình rơi vào bẫy. Thực tế, có không ít thực phẩm trông khô, nhẹ, tưởng như ít calo nhưng bên trong lại chứa lượng chất béo rất cao.

Một ví dụ điển hình là ruốc thịt . Với kết cấu tơi xốp, sợi thịt rõ ràng, ruốc thường tạo cảm giác được làm từ thịt nạc sấy khô, giàu đạm và ít béo. Nhưng để đạt được độ bông xốp, tan trong miệng, ruốc phải được rang đi rang lại với lượng dầu không nhỏ.

Theo Bảng thành phần thực phẩm Trung Quốc, 100 gram ức gà chỉ chứa khoảng 1,9 gram chất béo và 118 kilocalo, trong khi 100 gram ruốc gà có thể chứa tới 18,3 gram chất béo và gần 460 kilocalo.

Ruốc bò, ruốc heo cũng tương tự, lượng chất béo và năng lượng cao gấp nhiều lần thịt tươi ban đầu. Đáng nói hơn, ruốc rất “nhẹ miệng”, ít gây no, dễ ăn quá tay, lại còn chứa nhiều natri, không có lợi cho huyết áp.

Một món khác thường được gắn mác “ăn vặt lành mạnh” là trái cây, rau củ sấy giòn . Nghe thì có vẻ bổ dưỡng, nhưng phần lớn sản phẩm bán sẵn đều được chiên qua dầu. Trong quá trình này, nước bị rút ra và dầu thấm ngược vào thực phẩm, khiến rau củ vốn gần như không có chất béo bỗng trở thành món ăn chứa 20-30% lipid, tương đương khoai tây chiên.

Chẳng hạn, nấm hương tươi chỉ có 26 kilocalo mỗi 100 gram, nhưng nấm hương sấy giòn có thể lên tới gần 500 kilocalo, chủ yếu đến từ dầu và đường bổ sung.

Sữa chua đặc sánh , hay còn được gọi vui là “sữa chua khô cổ”, cũng là một cái tên gây nhiều hiểu lầm. Do được cô đặc mạnh, loại sữa chua này có hàm lượng protein cao hơn sữa chua thường.

Tuy nhiên, đi kèm với đó là lượng chất béo tăng vọt. Có sản phẩm chứa hơn 10 gram chất béo trong 100 gram, khiến tổng năng lượng cao gấp đôi sữa chua thông thường. Chỉ một cốc nhỏ cũng có thể khiến lượng chất béo nạp vào vượt xa dự tính.

Tóp mỡ là món ăn gắn liền với ký ức của nhiều người. Nhìn bên ngoài khô ráo, nhiều người lầm tưởng mỡ đã “chảy hết”, phần còn lại chỉ là cặn.

Thực tế, 100 gram tóp mỡ có thể chứa từ 50 đến 65 gram chất béo, chủ yếu là chất béo bão hòa, với mức năng lượng lên tới 600-700 kilocalo. Chỉ một nắm nhỏ cũng đã tương đương hơn nửa lượng dầu ăn khuyến nghị trong ngày, chưa kể các sản phẩm oxy hóa hình thành trong quá trình đun ở nhiệt độ cao.

Tàu hũ ky cũng thường được xem là thực phẩm giàu đạm, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, do được tạo thành từ lớp màng giàu lipid nổi trên bề mặt sữa đậu nành, tàu hũ ky khô chứa lượng chất béo khá cao, khoảng 21,7 gram mỗi 100 gram, năng lượng thậm chí cao hơn cả lòng heo.

Dù vậy, phần chất béo này chủ yếu là chất béo không bão hòa, nên nếu ăn với lượng vừa phải và cân đối dầu mỡ trong bữa ăn, tàu hũ ky vẫn có giá trị dinh dưỡng nhất định.

Cuối cùng là chân gà . Cảm giác gặm da và gân khiến nhiều người tin rằng món này chỉ có collagen. Thực tế, 100 gram chân gà chứa hơn 16 gram chất béo và lượng cholesterol không hề thấp.

Collagen trong chân gà lại là loại protein kém chất lượng, khả năng hấp thu hạn chế, nên ăn nhiều không giúp đẹp da mà còn dễ làm tăng cân.

Nhìn chung, không phải cứ “khô” là ít béo. Nhiều thực phẩm đánh lừa cảm giác bằng hình thức bên ngoài, trong khi giá trị dinh dưỡng thực sự chỉ có thể đánh giá chính xác khi đọc kỹ bảng thành phần và nhãn dinh dưỡng. Hiểu đúng thực phẩm là bước quan trọng để kiểm soát cân nặng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: QQ