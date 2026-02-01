6 loại thực phẩm nếu ăn quá nhiều sẽ khiến axit uric trong máu tăng cao, "dẫn lối" cho bệnh thận và gout

Axit uric là chất thải hình thành khi cơ thể phân hủy purin - một hợp chất có nhiều trong thực phẩm quen thuộc hằng ngày. Bình thường, thận sẽ lọc và đào thải axit uric qua nước tiểu. Nhưng khi lượng purin được nạp vào quá nhiều sẽ làm tăng lượng axit uric trong máu, lâu dần có thể gây đau khớp, sỏi thận, tổn thương thận và bệnh gout. Chế độ ăn uống chính là yếu tố then chốt quyết định tình trạng này.

Theo các nghiên cứu được trích dẫn bởi Harvard Health Publishing, việc điều chỉnh thực phẩm có thể giúp kiểm soát axit uric tự nhiên, giảm nguy cơ gout và bệnh thận mạn tính.

6 loại thực phẩm dễ làm axit uric tăng cao nếu ăn quá nhiều

1. Thịt đỏ

Ăn quá nhiều thịt đỏ có thể làm tăng axit uric trong máu.

Các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu, thịt lợn chứa hàm lượng purin cao. Khi tiêu hóa, purin chuyển hóa thành axit uric. Ăn thịt đỏ thường xuyên không chỉ làm tăng axit uric mà còn kéo theo cholesterol cao, ảnh hưởng tim mạch. Nhiều nghiên cứu cho thấy tiêu thụ nhiều thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có liên quan trực tiếp tới tình trạng tăng axit uric trong máu.

2. Hải sản

Cá trích, cá mòi, cá cơm, tôm, cua, sò, mực… đều là nhóm hải sản giàu purin. Việc ăn thường xuyên có thể khiến axit uric tăng nhanh, đồng thời làm tăng nguy cơ gout. 3.Rượu bia

Bia đặc biệt nguy hiểm vì chứa guanosine - một dạng purin làm axit uric tăng nhanh. Rượu bia còn gây mất nước, khiến thận khó đào thải axit uric hơn. Phân tích tổng hợp cho thấy uống rượu làm tăng nguy cơ tăng axit uric và gout, trong đó bia có nguy cơ cao nhất, tiếp đến là rượu mạnh.

4. Đồ ngọt và nước uống có đường

Đồ uống có đường.

Nước ngọt, nước trái cây đóng chai, bánh kẹo chứa nhiều fructose. Chất này làm tăng sản xuất axit uric trong cơ thể, đồng thời thúc đẩy béo phì và tăng huyết áp. Các nghiên cứu cho thấy fructose gây rối loạn chuyển hóa năng lượng, dẫn tới tăng axit uric nội sinh.

5. Thực phẩm chế biến sẵn

Đồ ăn đóng gói, thực phẩm tiện lợi thường chứa nhiều purin, chất bảo quản và muối. Việc sử dụng thường xuyên không chỉ làm axit uric tăng cao mà còn dễ kích hoạt các cơn gout cấp do hàm lượng natri và chất béo không lành mạnh.

6. Thực phẩm giàu men

Một số thực phẩm có hàm lượng men cao như men bia, men dinh dưỡng, các loại bánh mì làm từ men đậm đặc, hoặc sản phẩm phết làm từ men (thường dùng kèm bánh mì ở phương Tây) có thể kích thích quá trình chuyển hóa purin trong cơ thể, từ đó làm axit uric tăng cao và khiến triệu chứng gout nặng hơn.

Nên ăn gì để kiểm soát axit uric?

Nước chanh.

Các nghiên cứu y học chỉ ra rằng thực phẩm giàu vitamin C giúp hạ axit uric. Theo National Library of Medicine, việc bổ sung trái cây họ cam quýt, dâu tây, ớt chuông có thể hỗ trợ giảm nguy cơ gout.

Anh đào là lựa chọn nổi bật. Loại quả này chứa anthocyanin giúp ức chế sản xuất axit uric, giảm viêm khớp và hỗ trợ thận đào thải axit uric tốt hơn.

Chanh và các loại quả họ cam quýt giúp kiềm hóa nước tiểu, hạn chế kết tinh axit uric trong khớp và thận. Nghiên cứu đăng trên BMJ Journals cho thấy nước chanh có thể hỗ trợ điều trị gout như một biện pháp bổ trợ.

Ngoài ra, dưa chuột, bí xanh, cà chua giàu nước và ít purin, giúp “rửa trôi” axit uric. Trà xanh cũng được ghi nhận có khả năng làm giảm nhẹ nồng độ axit uric nhờ các chất chống oxy hóa mạnh.

Nguồn: Times of India