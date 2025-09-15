6 loại thực phẩm là “vua phá gan" nhiều người vẫn ăn hằng ngày, có loại tưởng vô hại nhưng cực nguy hiểm

Gan được ví như “nhà máy hóa chất” của cơ thể, đảm nhận vai trò thải độc, chuyển hóa và dự trữ năng lượng. Một khi gan bị tổn thương, sức khỏe toàn thân đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, không ít món ăn quen thuộc trong bữa cơm hằng ngày lại âm thầm làm gan suy yếu, thậm chí dẫn tới bệnh lý nguy hiểm.

1. Rượu bia

Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp rượu bia vào nhóm chất gây ung thư. Uống nhiều và lâu dài dễ dẫn đến gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu, xơ gan và cuối cùng là ung thư gan.

2. Dầu ép thô

Loại dầu ép thủ công, không qua kiểm định, có nguy cơ nhiễm độc tố nấm mốc aflatoxin - chất gây ung thư hàng đầu, cực kỳ nguy hiểm cho gan.

3. Hải sản sống hoặc nấu chưa chín

Các món như gỏi cá, tôm sống, “tôm say” có thể chứa ký sinh trùng gây viêm tắc đường mật, xơ gan, thậm chí ung thư gan. Ngoài ra, hải sản chưa chín còn là nguồn lây virus viêm gan A.

4. Đồ muối chua

Các nghiên cứu chỉ ra, dưa muối, cà muối chứa nhiều nitrosamine - chất có liên quan mật thiết đến ung thư gan. Ăn thường xuyên sẽ khiến gan phải làm việc quá tải.

5. Nước suối, nước giếng chưa qua xử lý

Nhìn trong vắt nhưng có thể chứa trứng ký sinh trùng và vi khuẩn. Uống trực tiếp dễ nhiễm bệnh đường ruột, thậm chí lây lan đến gan.

6. Một số loại thuốc Đông y

Những dược liệu như hà thủ ô, lôi công đằng, chu sa… nếu lạm dụng hoặc tự ý ngâm rượu thuốc, dễ gây ngộ độc, tổn thương gan, thậm chí suy gan cấp.

Làm gì để bảo vệ lá gan?

Các chuyên gia khuyến cáo: hãy ăn uống điều độ, tránh rượu bia và thực phẩm nhiều dầu mỡ, tăng cường rau xanh, hoa quả, ngủ nghỉ hợp lý và vận động thường xuyên. Đồng thời, nên định kỳ kiểm tra sức khỏe để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường của gan.

Nguồn và ảnh: QQ