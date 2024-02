Tết Nguyên Đán là khởi đầu cho năm mới, nên người người nhà nhà đều muốn những ngày này tràn ngập may mắn cho một năm mới được như ý. Bên cạnh việc trang trí cây cảnh, lựa chọn các màu sắc tươi sáng như màu vàng hay màu đỏ, người ta cũng hay chọn mua những loại thực phẩm hay hoa quả tượng trưng cho phú quý, tài lộc cho năm mới. Những loại quả này sau đó sẽ được dùng để bày mâm ngũ quả trưng Tết, hoặc dùng để biếu tặng cho những người thân yêu. Sau đây là 7 loại quả được ưa chuộng nhất trong những ngày Tết của người Việt, được kỳ vọng sẽ mang lại một năm mới may mắn, an lành cho gia chủ:

1. Cam, Quất, Quýt - Lời chúc may mắn và hạnh phúc

Ở các nước Á Đông như nước ta hay Trung Quốc, cam, quất và quýt luôn là những loại quả được mua nhiều nhất trong dịp Tết Nguyên Đán, cũng như các dịp lễ khác trong năm. Màu vàng tươi của những loại quả này được coi như đại diện cho hạnh phúc, thịnh vượng và may mắn trong việc kiếm tiền.

Đồng thời, hình dáng tròn của quả cam, quýt được coi như một biểu tượng tốt lành của sự đoàn kết và hòa hợp. Chơi quất cũng đã trở thành một thú chơi không thể thiếu đối với nhiều người mỗi dịp Tết đến xuân về, và cứ đến cuối năm, những phiên chợ Tết lại thêm nhộn nhịp bởi những người muốn có một chậu quất thật đẹp mắt để trưng trong nhà đón vận may.

2. Bưởi – Sự sum họp tụ gia đình

Bất kể hình dáng, màu sắc như thế nào, bưởi luôn là một trong những loại trái cây không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán ở cả 3 miền. Trong văn hóa của người Trung Quốc, vì mùa bưởi chín là vào dịp Tết Trung thu nên bưởi được coi là loại quả tượng trưng cho sự đoàn tụ gia đình.

Trái bưởi vàng tươi nằm trên mâm ngũ quả là hình ảnh không thể thiếu trong cái Tết của người Việt từ xưa đến nay. Với màu sắc tươi sang, bưởi mang lại niềm hi vọng rằng mọi công việc sẽ suôn sẻ trong năm mới.

3.Táo – Sự bình an

Trong tiếng Trung quốc, quả táo gần đồng âm với từ “an toàn” hay “bình an”. Người Trung Quốc tin rằng người ta có thể sống một cuộc đời yên bình và hài hòa bằng cách ăn táo. Họ cũng thích mua một hộp táo làm quà Tết cho người thân và bạn bè nhằm cầu chúc những điều may mắn và thịnh vượng cho năm mới.

Ở nước ta, táo là một trong những loại quả được mua nhiều nhất, đặc biệt là trong những dịp lễ, Tết hay tri ân, tưởng nhớ. Màu sắc đỏ tươi của những quả táo như góp thêm vào bức tranh ngày Tết tươi vui, rực rỡ và tràn đầy hy vọng.

4. Nho - Sự dư dả

Vì thường mọc thành chùm, nên nho được coi là biểu tượng cho sự dư dả và thu hoạch, bội thu. Người ta ăn nho với hi vọng rằng may mắn sẽ luôn đồng hành bên cạnh.

Nho có 2 màu sắc phổ biến là màu tím và màu xanh lá cây. Mỗi màu đều có ý nghĩa riêng. Trong khi màu tím tượng trưng cho sự tôn trọng và sang trọng, thì màu xanh lá cây tượng trưng cho sức sống và sự thịnh vượng.

5. Dứa - Sự giàu có

Quả dứa tượng trưng cho sự giàu có và may mắn. Không chỉ để ăn vặt, dứa còn có thể được đưa vào chế biến cùng nhiều loại thực phẩm để tạo thành những món ăn hấp dẫn. Vào những ngày Tết, nhiều nơi người dân sẽ mua dứa và đặt trong nhà. Theo quan niệm xưa, quả dứa có thể mang lại vận may, nên những ngày đầu năm mới người ta thường muốn có loại quả này trong nhà để thu hút mọi điều may mắn.

6. Lựu - Sự trường thọ và thịnh vượng

Quả lựu cũng mang ý nghĩa gần giống với quả nho, tượng trưng cho khả năng sinh sản, trường thọ và thịnh vượng. Khi tách quả lựu ra, những hạt lựu đỏ tươi chen chúc bên trong mang lại cảm giác ngon mắt kì lạ, đồng thời màu đỏ của hạt lựu cũng được coi là màu sắc may mắn, tốt lành cho những ngày Tết Nguyên Đán.

Ngoài ra, nhiều nơi quan niệm rằng vì bên trong quả lựu có rất nhiều hạt nên sẽ mang lại điềm lành sinh thêm con trai, cháu trai. Chính vì thế, những ngày đầu năm mới, người ta lại càng muốn mua lựu, trưng lựu cho những kỳ vọng lớn lao.

Hơn cả ý nghĩa tốt lành, đây đều là những loại quả có dinh dưỡng dồi dào, tốt cho sức khỏe của mọi người. Đặc biệt, trong đời sống hiện đại, khi ngày càng nhiều người trẻ có nguy cơ bị tiểu đường do chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, đây là những loại hoa quả có tác dụng điều hòa đường huyết, hạn chế làm đường huyết tăng đột ngột hiệu quả. Trong những ngày tết đến xuân về, gia đình nào cũng nên chuẩn bị sẵn để bổ sung dinh dưỡng, bồi bổ sức khỏe.