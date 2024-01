Ăn gì giải rượu? Bác sĩ Anh mách 25 món vừa hiệu quả vừa dễ tìm, kiếm đâu cũng có

Có một số loại thực phẩm có thể giúp giảm bớt các triệu chứng say rượu và giúp bạn dễ chịu hơn một chút. (Ảnh minh họa được tạo bởi AI).

Vào dịp lễ tết cuối năm, tần suất liên hoan gia tăng, điều này có thể khiến nhiều người sử dụng rượu bia nhiều hơn.



Đau đầu, khô miệng, buồn nôn, toàn thân đau nhức… chỉ là một số triệu chứng say rượu kinh điển mà bạn có thể gặp phải sau một đêm nhậu.

Alex Missick, bác sĩ đa khoa tại Phòng khám online UK Meds (Anh), nói rằng ngoài các triệu chứng trên, các triệu chứng tâm thần cũng phổ biến, ví dụ như trầm cảm, lo lắng hoặc khó chịu, khó tập trung và suy giảm trí nhớ.

Bác sĩ Missick nói: "Tình trạng này có thể cảm giác như là chúng sẽ kéo dài mãi mãi".

"Khi bạn bị say, đôi khi bạn có thể cảm thấy như thể mình sẽ không bao giờ tỉnh táo nữa".

Nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng trung bình, tình trạng say rượu sẽ kéo dài từ 18,4 giờ đến 24 giờ.

Tuy nhiên, có một số loại thực phẩm có thể giúp giảm bớt các triệu chứng say rượu và giúp bạn dễ chịu hơn một chút.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật (CDC) Mỹ, uống rượu bia quá mức có thể gây hại cho sức khỏe. Do đó, nam giới không nên uống quá 15 ly rượu/bia một tuần, nữ giới không nên uống quá 8 ly mỗi tuần. Một ly rượu/bia được quy ước là 1 chai bia 350 ml, 1 ly rượu vang 150 ml hoặc 1 ly rượu mạnh 45 ml.

Mặc dù bạn có thể muốn ăn những món ăn nhiều dầu mỡ, chất béo, nhiều carb nhưng hãy thử ăn trái cây và rau quả. Những món này sẽ giúp bạn tỉnh táo nhanh hơn, hồi phục nhanh hơn.



Bác sĩ Missick nói: "Mặc dù không có loại thực phẩm nào có thể 'chữa khỏi' cơn say rượu, nhưng một số thực phẩm có thể giúp giảm bớt các triệu chứng và đẩy nhanh quá trình phục hồi".

Dưới đây là 25 thực phẩm mà bác sĩ Missick nói rằng có thể giúp bạn lấy lại các chất dinh dưỡng bị mất, ổn định lượng đường trong máu và giảm tác dụng độc hại của rượu.

I. Bữa sáng

1. Hoa quả tươi

Mặc dù lúc này nhiều người thích ăn thức ăn giàu carb, nhưng một bát trái cây tươi ngon sẽ cung cấp nước, vitamin, khoáng chất và đường tự nhiên, chất chống oxy hóa và chất xơ có lợi cho đường ruột.

Một bát trái cây tươi ngon sẽ cung cấp nước, vitamin, khoáng chất và đường tự nhiên. (Ảnh minh họa)

2. Bánh mì nướng

Dạ dày bạn hơi khó chịu? Bác sĩ Missick nói rằng một đến hai lát bánh mì nguyên cám có thể giúp ổn định lượng đường trong máu, bổ sung calo và giúp giảm đau bụng.

Ngoài ra, bánh mì nguyên cám còn cung cấp vitamin B và giúp bạn no lâu hơn, do đó, bạn sẽ ít có khả năng ăn đồ ăn vặt sau cơn say hơn.

3. Thịt xông khói

Bác sĩ Missick tiết lộ rằng muối trong thịt xông khói có thể giúp giảm cảm giác say vì chúng ta thường mất natri khi uống rượu.

Nhưng hãy nhớ rằng mất nước cũng là một triệu chứng say rượu và quá nhiều muối có thể khiến tình trạng mất nước trở nên trầm trọng hơn.

Bạn có thể ăn bánh mì cùng với thịt xông khói và trứng cho bữa sáng.

4. Trứng

Trứng luộc hoặc chần là một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn sau cơn say.

Bác sĩ Missick nói rằng trứng rất giàu chất dinh dưỡng cysteine - có đặc tính chống oxy hóa - và choline, hỗ trợ chức năng gan và não.

Trứng luộc hoặc chần là một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn sau cơn say. (Ảnh minh họa)

5. Cháo

Bác sĩ Missick nói rằng một bát cháo rất tốt cho dạ dày nhạy cảm, ngoài ra, các loại carbohydrate giải phóng chậm như yến mạch giúp ổn định lượng đường trong máu, mang lại cho bạn năng lượng ổn định để tiếp tục một ngày mới.

6. Các loại đậu

Các loại đậu có thể giúp bổ sung vitamin B, tăng cường năng lượng và chức năng não. Ngoài ra, đậu còn chứa chất xơ giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

7. Nấm

Một loại thực phẩm khác để thêm vào món bánh mì nướng là nấm.

Bác sĩ Missick cho biết: "Chúng rất giàu khoáng chất, vitamin B, chất chống oxy hóa và có một số lợi ích về tiêu hóa".

8. Quả bơ

Cần một thực phẩm hỗ trợ dạ dày đang khó chịu? Bác sĩ Missick khuyên dùng bơ vì nó nhẹ nhàng với dạ dày, ngoài ra nó còn giàu chất dinh dưỡng, vitamin cũng như kali.

Quả bơ giàu chất dinh dưỡng, vitamin cũng như kali. (Ảnh minh họa)

9. Cà phê

Bạn sắp có một ngày bận rộn? Một tách cà phê có thể tăng cường sự tỉnh táo và kích thích các chất dẫn truyền thần kinh thúc đẩy tâm trạng, giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn.

Chỉ cần tránh uống cà phê quá gần giờ đi ngủ vì bạn có thể sẽ có một đêm khó ngủ. Và đừng uống quá nhiều vì caffeine có thể gây đau đầu hoặc lo lắng cho một số người.

10. Nước dừa

Để bù nước, bác sĩ Missick khuyên dùng nước dừa. Nước dừa chứa đường và vitamin tự nhiên, có thể dùng để thay nước nếu bạn không phải là người thích uống nước.

II. Bữa trưa, bữa xế

11. Các loại hạt

Một nắm hạt sẽ là một bữa ăn nhẹ tuyệt vời vào lúc 3 giờ chiều.

Bác sĩ Missick cho biết: "Chúng giàu chất béo lành mạnh, magie và protein".

Magie thường có thể bị cạn kiệt khi chúng ta uống rượu, tuy nhiên, khoáng chất này rất lý tưởng để giúp bù nước cho cơ thể và thậm chí giúp giảm đau đầu.

12. Trà gừng

Cho một ít gừng nghiền vào nước sôi để pha giúp giảm buồn nôn và chống viêm trong cơ thể.

Gừng có nhiều công dụng với sức khỏe. (Ảnh minh họa)

13. Súp gà

Theo bác sĩ Missick, một bát súp gà ấm sẽ làm tăng mức chất điện giải. Điều này có thể giúp bù nước cho cơ thể. Ngoài ra, súp gà có thể giúp ổn định lượng đường trong máu.

14. Măng tây

Theo bác sĩ Missick, gan của chúng ta phải trải qua rất nhiều khó khăn khi mọi người uống rượu, nhưng măng tây có thể giúp bảo vệ gan.

Thêm vào đó, nó làm tăng mức độ enzyme phân hủy rượu trong cơ thể, giúp loại bỏ rượu nhanh hơn.

Bạn có thể ăn măng tây cùng bánh mì nướng hoặc salad.

15. Sữa chua Hy Lạp

Để có protein, canxi, magie và vitamin B, hãy thưởng thức một ít sữa chua Hy Lạp.

Rượu có thể làm cạn kiệt các axit amin trong cơ thể - axit amin là thành phần tạo nên protein.

Vì vậy, việc bổ sung axit amin vào sáng hôm sau bằng thực phẩm giàu protein có thể hữu ích trong việc loại bỏ các triệu chứng say rượu.

16. Chuối

Kali trong chuối thực sự có thể giúp giảm cảm giác say rượu vì chất điện giải này giúp bù nước cũng như hỗ trợ chức năng thần kinh và cơ bắp.

Ngoài ra, bác sĩ Missick còn nói rằng chuối có chứa tryptophan. Axit amin này giúp cơ thể sản xuất hormone tạo cảm giác dễ chịu đó là serotonin.

Kali trong chuối thực sự có thể giúp giảm cảm giác say rượu vì chất điện giải này giúp bù nước cũng như hỗ trợ chức năng thần kinh và cơ bắp. (Ảnh minh họa)

17. Lê

Bác sĩ Missick giải thích rằng lê có thể giúp giải rượu và chúng có hàm lượng nước cao giúp bù nước cho cơ thể.

III. Bữa tối

18. Rau chân vịt

Say rượu khiến bạn cảm thấy kiệt sức? Bác sĩ Missick nói rằng rau chân vịt có hàm lượng nước cao có thể giúp ngăn ngừa mệt mỏi. Rau chân vịt cũng chứa vitamin B, folate.

19. Gạo lứt

Gạo lứt chứa carbohydrate phức tạp giúp ổn định lượng đường trong máu cũng như chứa hàm lượng chất xơ, magiê và vitamin B cao.

20. Chanh

Hãy dùng chanh để làm salad hoặc món xào. Nước cốt chanh giúp cân bằng điện giải, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa.

Nước cốt chanh giúp cân bằng điện giải, đồng thời hỗ trợ tiêu hóa. (Ảnh minh họa)

21. Dưa chuột muối chua

Bác sĩ Missick cho biết thực phẩm này chứa nhiều natri và chất điện giải, có thể giúp cân bằng lại cơ thể sau một đêm uống rượu.

22. Cà chua

Chính hàm lượng nước cao trong cà chua khiến chúng trở nên hữu ích khi giải quyết cơn say.

Ngoài ra, cà chua còn chứa chất chống oxy hóa gọi là lycopene; chất chống oxy hóa rất hữu ích để giảm viêm.

Vì rượu có tính chất gây viêm nên nó có thể dẫn đến tình trạng viêm trong cơ thể, tuy nhiên, viêm quá nhiều có thể dẫn đến một số bệnh.

Vì vậy, ăn những thực phẩm chống viêm là cần thiết để duy trì sức khỏe tốt.

23. Mù tạt

Bác sĩ Missick cho biết: "Mù tạt mang lại cảm giác tỉnh táo và nó có các hợp chất giải độc".

24. Sô cô la

Bác sĩ Missick tiết lộ rằng sô cô la giúp tăng cường lượng hormone endorphin dễ chịu. Sô cô la cũng chứa theobromine có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

25. Cá hồi

Các loại cá béo như cá hồi có chứa axit béo omega-3, được phân hủy thành axit amin hỗ trợ quá trình phục hồi.

(Theo The Sun)