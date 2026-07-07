6 loại đồ uống có thể 'bào mòn' dạ dày nếu uống vào lúc đói: Nhiều người 'chột dạ' vì trước giờ vẫn dùng

Khi đang đói bụng, cần tuyệt đối tránh xa những loại đồ uống này.

Khi dạ dày đang rỗng, một số loại đồ uống quen thuộc có thể kích thích tiết axit mạnh hơn, làm tăng nguy cơ ợ nóng, trào ngược hoặc gây cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa. Nhiều loại cũng có thể khiến đường huyết biến động đột ngột hoặc khiến tim đập nhanh bất thường. Dưới đây là 6 đồ uống được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên sử dụng khi bụng đói.

1. Cà phê đen

Cà phê đen

Cà phê là thức uống giúp tăng sự tỉnh táo và khả năng tập trung. Tuy nhiên, theo PGS Jacqueline A. Vernarelli, nhà dịch tễ học dinh dưỡng của Đại học Sacred Heart (Mỹ), cà phê đen lại không phải lựa chọn lý tưởng khi chưa ăn gì.

Bà cho biết: “Cà phê chứa các axit chlorogenic nên có tính axit khá cao, đồng thời kích thích dạ dày tiết thêm axit. Điều này có thể làm tăng nhu động dạ dày và gây kích ứng niêm mạc”.

Ở một số người, uống cà phê lúc đói còn có thể gây trào ngược axit, ợ nóng, tim đập nhanh, bồn chồn hoặc run tay, đặc biệt nếu vốn dễ bị trào ngược.

Các chuyên gia khuyên nên uống một cốc nước hoặc ăn nhẹ với chuối, sữa chua hay một lát bánh mì trước khi uống cà phê.

2. Trà chứa caffeine

Không chỉ cà phê, một số loại trà cũng chứa caffeine.

Nhiều người nghĩ trà dịu nhẹ hơn cà phê, nhưng điều này không hoàn toàn đúng khi bụng đang rỗng.

Kristen Carli, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, cho hay: “Caffeine trong trà có thể làm tăng quá trình tiết axit của dạ dày”. Hệ quả là người uống có thể cảm thấy buồn nôn, đau quặn bụng hoặc trào ngược.

Ngoài ra, trà quá nóng cũng có thể kích thích niêm mạc thực quản và dạ dày. Chuyên gia khuyên nên để trà nguội bớt và ăn nhẹ bằng thực phẩm giàu protein hoặc chất béo lành mạnh trước khi uống.

3. Nước ngọt có gas

Nước ngọt có gas

Đồ uống có gas như nước ngọt hay nước khoáng có gas tạo cảm giác sảng khoái nhưng lại dễ gây khó chịu nếu uống khi đói.

Theo chuyên gia Carli, khí carbon dioxide trong đồ uống sẽ tiếp tục giãn nở trong dạ dày. “Khi khí đi lên, nó có thể kéo theo axit dạ dày, từ đó góp phần gây trào ngược.”

Ngoài cảm giác nóng rát sau xương ức, người uống còn có thể bị đầy hơi hoặc ợ hơi nhiều hơn.

4. Nước ép trái cây họ cam quýt

Nước cam ép

Nước cam, chanh, bưởi cung cấp nhiều vitamin C nhưng cũng chứa lượng axit citric khá cao.

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Amanda Sauceda nói: “Tính axit của nước cam có thể kích thích niêm mạc dạ dày, đặc biệt ở người bị loét hoặc mắc bệnh trào ngược”.

Không chỉ vậy, lượng đường tự nhiên trong nước ép còn có thể khiến đường huyết tăng nhanh rồi giảm đột ngột khi uống lúc đói, dẫn đến mệt mỏi, chóng mặt hoặc cảm giác thèm ăn.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn một ít thực phẩm giàu protein hoặc chất xơ như sữa chua, các loại hạt hoặc trứng trước khi uống nước ép.

5. Nước tăng lực

Nước tăng lực

Khi mệt mỏi, nhiều người tìm đến nước tăng lực để lấy lại năng lượng. Tuy nhiên, đây lại là một trong những đồ uống không nên dùng khi chưa ăn.

Theo PGS Vernarelli, nước tăng lực thường chứa hàm lượng caffeine và đường rất cao. Ngoài ra còn có các thành phần như taurine, guarana hay niacin, có thể gây buồn nôn nếu sử dụng lúc bụng rỗng.

Chuyên gia khuyến cáo nên dùng cùng bữa ăn hoặc ít nhất là một bữa phụ giàu protein để làm chậm quá trình hấp thu caffeine và giảm kích ứng đường tiêu hóa.

6. Đồ uống có cồn

Đồ uống có cồn

Uống rượu, bia khi bụng đói là thói quen được các chuyên gia khuyến cáo nên tránh.

Theo chuyên gia Carli, rượu được hấp thu rất nhanh qua niêm mạc dạ dày. Khi không có thức ăn làm chậm quá trình này, nồng độ cồn trong máu sẽ tăng rất nhanh.

Ngoài việc dễ say hơn, rượu còn kích thích dạ dày tiết nhiều axit, gây cảm giác nóng rát và làm tăng nguy cơ hạ đường huyết.

Các chuyên gia khuyên nên ăn một bữa cân đối với rau, ngũ cốc nguyên hạt và protein nạc trước khi uống đồ uống có cồn. Đồng thời, nên uống thêm nước lọc xen kẽ để giảm kích ứng dạ dày.

Nguồn: Real Simple