6 loại cây cần được cắt tỉa ngay bây giờ

Mặc dù thời tiết bên ngoài đang khá lạnh, vẫn có một số công việc làm vườn then chốt cần phải thực hiện. Và bắt tay vào làm ngay từ bây giờ sẽ giúp bạn có được một khu vườn xanh tươi, phát triển mạnh mẽ vào mùa xuân và mùa hè.

Một trong những công việc đó là cắt tỉa, và theo James Ewens, chuyên gia làm vườn tại Green Feathers, có sáu loại cây nên được cắt tỉa ngay bây giờ thay vì để muộn hơn. Việc chọn đúng thời điểm cắt tỉa là vô cùng quan trọng; cắt quá sớm có thể dẫn đến sinh trưởng kém hoặc làm cây chết, còn cắt quá muộn thì hầu như không mang lại hiệu quả.

James cho biết: “Làm vườn vào tháng Một sẽ đặt nền móng cho cả năm phía trước. Dù bạn sẽ cần mặc nhiều lớp áo để chống chọi với cái lạnh, nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng khi tất cả những củ hoa và cây cối xinh đẹp bắt đầu trồi lên vào mùa xuân.”

“Cắt tỉa, bảo vệ cây trồng, bón dưỡng cho đất… tất cả sẽ được đền đáp khi khu vườn mùa xuân của bạn trở nên trù phú và tươi mới.”

6 loại cây cần được cắt tỉa ngay trong tháng 1

James cho biết có sáu loại cây được hưởng lợi nhiều nhất từ việc cắt tỉa vào thời điểm này. Ông nói thêm: “Cắt tỉa những cây đang trong trạng thái ngủ đông nên là một trong những mục tiêu đầu năm mới của bạn.”

“Các loại cây ăn quả như táo và lê, quả mọng, hoa hồng, và các loại cây bụi rụng lá như sơn thù du (dogwood) và cẩm tú cầu đều được hưởng lợi khi được cắt tỉa vào tháng Một, giúp thúc đẩy sự sinh trưởng khỏe mạnh và mạnh mẽ vào mùa xuân.”

Cây lê rất cần được cắt tỉa vào tháng 1.

“Hãy loại bỏ những cành chết, bị bệnh hoặc mọc chéo nhau để cải thiện sự lưu thông không khí và giảm nguy cơ sâu bệnh sau này.”

“Đối với cây ăn quả, việc cắt tỉa vào mùa đông giúp chúng duy trì cấu trúc, cải thiện khả năng đón ánh sáng và khuyến khích ra quả.”

“Có một vài điều cần lưu ý khi cắt tỉa: hãy đảm bảo thời tiết khô ráo, không có sương giá; kéo cắt cùng các dụng cụ làm vườn phải sạch sẽ, sắc bén để tránh làm hỏng cây.”

Ông cũng cho biết còn một số công việc quan trọng khác nên được hoàn thành ngay từ bây giờ để bảo vệ sức khỏe của khu vườn.

Trước hết, việc phủ một lớp mùn hữu cơ có thể giúp chuẩn bị và nuôi dưỡng đất. James nói: “Việc phủ một lớp dày vật liệu hữu cơ, như phân trộn đã hoai mục kỹ hoặc phân chuồng, lá khô nghiền nhỏ, hoặc vỏ cây… vào mùa đông sẽ giúp các chất dinh dưỡng phân hủy từ từ, làm giàu cho đất trước mùa sinh trưởng.”

“Hãy rải một lớp dày (khoảng 5 đến 10 cm) vật liệu hữu cơ lên bề mặt đất, đảm bảo không nén quá chặt để không khí vẫn có thể lưu thông. Giữ lớp phủ cách xa thân và gốc cây vài cm để tránh thối rữa và sâu bệnh.”

James cũng khuyên thực hiện một số công việc trồng trọt, miễn là đất không bị đóng băng hoặc ngập úng; đây là thời điểm thích hợp cho các loại cây rễ trần và cây bụi.

Ông cũng nói rằng việc bảo vệ cây khỏi sương giá là điều rất quan trọng. Bạn có thể sử dụng vải phủ làm vườn để che chắn.