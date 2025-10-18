6 loại cá ít xương, thịt mềm "tốt nhất thế giới"

1. Cá vược

Thịt cá vược săn chắc, ít xương dăm, chỉ có vài xương lớn nên rất dễ ăn. Khi hấp chín, cá dậy mùi thơm tự nhiên, miếng thịt trắng nõn, mềm mà không bở.

Cá vược chứa 18,6g protein/100g, giàu canxi, phốt pho, vitamin B2 và cả DHA - dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường trí nhớ, tốt cho mắt và não bộ. Vào những ngày se lạnh, một đĩa cá vược hấp hành gừng hay cá vược áp chảo vàng rộm, thơm nức mũi là lựa chọn tuyệt vời cho bữa cơm gia đình.

2. Cá tuyết

Cá tuyết được mệnh danh là “cá thân thiện với trẻ nhỏ” vì gần như không có xương nhỏ, thịt lại trắng và mềm như đậu hũ. Khi hấp hoặc rán nhẹ, cá vẫn giữ nguyên vị ngọt tự nhiên.

Loại cá này đặc biệt giàu DHA, EPA và vitamin D, giúp hấp thu canxi tốt hơn, rất phù hợp với trẻ em, người lớn tuổi và người cần bổ sung dinh dưỡng. Khi mua nên tránh loại cá “dỏm” như cá dầu giả mạo cá tuyết, đặc điểm nhận biết là thịt cá tuyết thật trắng trong, khi rã đông không bị rã nát.

3. Cá bơn

Cá bơn là “ứng cử viên sáng giá” cho những ai ngại gỡ xương. Cá có thân dẹt, chỉ một xương sống chính, không hề có xương dăm. Thịt cá trắng, mềm và hơi dai nhẹ, phù hợp để kho, nấu canh, làm chả hoặc nấu súp.

Cá giàu omega-3 và protein (17,6g/100g), trong khi lượng calo thấp nên được nhiều người ăn kiêng hoặc giảm cân ưa chuộng. Một mẹo nhỏ là cắt cá thành miếng vừa ăn, ướp với ít muối và tiêu, áo bột rồi chiên vàng, bên ngoài giòn, bên trong mềm, ăn với cơm nóng cực “bắt vị”.

4. Cá đù vàng

Mùa thu là mùa cá đù sinh sản, lúc này bụng cá căng tròn, thịt ngọt và ít xương hơn hẳn. Khi hấp hoặc chiên, thịt cá dễ tách khỏi xương, người già hay trẻ nhỏ đều ăn được mà không lo hóc.

Cá đù chứa nhiều sắt, canxi, phốt pho và selen, giúp bổ máu, tăng sức đề kháng và giảm mệt mỏi trong tiết trời hanh khô. Cá đù nhỏ thích hợp chiên giòn, ăn với cơm trắng, còn cá đù to nên hấp gừng hoặc sốt cà chua để cảm nhận trọn vẹn vị ngọt của biển cả.

5. Cá chim

Cá chim vào thu béo tròn, da bóng mịn, thịt dày và săn chắc. Loại cá này chỉ có vài xương lớn, cực kỳ dễ gỡ, là lựa chọn hàng đầu cho bữa cơm gia đình.

100g cá chim chứa 18,4g protein, nhiều axit amin và khoáng chất như magie giúp giảm mệt mỏi, phục hồi sức lực. Món cá chim chiên vàng rắc chút muối tiêu hoặc cá chim kho tiêu cay nồng đều khiến mâm cơm thêm đậm đà, hấp dẫn.

6. Cá hồi

Cá hồi mùa thu là thời điểm ngon nhất, thịt đỏ cam, mềm và thơm béo. Gần như không có xương, chỉ vài xương mềm có thể dễ dàng gỡ bỏ.

Cá hồi chứa lượng lớn omega-3 và astaxanthin, hoạt chất giúp chống oxy hóa, tăng sức đề kháng, cải thiện tâm trạng trong những ngày thu hanh khô. Cá hồi có thể ăn sống kiểu sashimi, nướng mật ong, áp chảo hoặc nấu cháo cho trẻ đều rất bổ dưỡng.

Nguồn và ảnh: Sohu