6 dấu hiệu cho thấy vườn nhà đang có rắn và cách xử lý

Việc rắn xuất hiện trong vườn, hay thậm chí ngay sát không gian sinh hoạt của gia đình, luôn tiềm ẩn nguy hiểm khó lường. Không chỉ gây nguy cơ về sức khỏe và tính mạng, rắn còn khiến nhiều người hoang mang, lo sợ khi phải sống trong tâm trạng bất an. Bởi vậy, phát hiện sớm dấu hiệu rắn xuất hiện quanh nhà và xử lý đúng cách là việc làm cần thiết để bảo vệ an toàn cho cả gia đình.

6 dấu hiệu cho thấy vườn nhà đang có rắn

Dưới đây là 6 dấu hiệu nhận biết trong vườn nhà đang có rắn sinh sống và cách xử lý. Các thông tin này được chia sẻ bởi 3 vị chuyên gia người Mỹ trên The Spruce: Jacob Cohn - chuyên gia côn trùng học, Trae Crocker - quản lý bộ phận bảo vệ thực vật tại Monrovia (bang California, Mỹ), Tammy Sons - người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của TN Nursery.

1. Xuất hiện các lỗ nhỏ tròn trong đất

Hang rắn (Ảnh minh họa).

Nếu bạn thấy những lỗ nhỏ bất thường, có đường kính chỉ bằng đồng xu hoặc rộng tối đa khoảng 5 cm trong vườn, rất có thể đó là “cửa ra vào” của rắn.

Theo chuyên gia côn trùng học Jacob Cohn, các hang rắn thường tròn đều, khác với hang của các loài gặm nhấm. Rắn thường không tự đào hang mà lợi dụng tổ sẵn có của sinh vật khác để làm nơi trú ngụ.

Chuyên gia Trae Crocker nói: “Những khu vực rậm rạp, nhiều lá mục, đống củi hoặc cỏ cao là nơi lý tưởng cho rắn sinh sống. Bởi lẽ đó là những chỗ ẩn nấp, lại nhiều mồi như chuột và ếch. Do đó, hãy dọn sạch rác, cắt cỏ và bịt kín khe hở dưới sàn, mái hiên,... để rắn không còn chỗ trú”.

2. Thay đổi hành vi của vật nuôi hoặc sự vắng bóng động vật nhỏ

Đừng bỏ qua hành vi lạ của chó hoặc mèo trong nhà (Ảnh minh họa).

Nếu chó hoặc mèo của gia đình bạn thường xuyên sủa, gầm gừ hoặc đánh hơi quanh các bụi cây, đống lá, hãy cảnh giác. Theo chuyên gia côn trùng học Jacob Cohn, vật nuôi có thể nhận ra mùi hoặc chuyển động của rắn trước con người.

Ngay cả khi không có thú cưng, bạn cũng có thể nhận thấy sự biến mất bất thường của động vật hoang như chuột, chim nhỏ hoặc ếch bởi đây là những con mồi yêu thích của rắn.

“Rắn là loài săn mồi. Khi nguồn thức ăn phong phú, chúng sẽ ở lại”, chuyên gia Jacob Cohn nói. Vì vậy, việc giữ khu vườn gọn gàng, không để mồi thu hút rắn là cách phòng rắn hiệu quả nhất.

3. Da rắn lột

Da rắn (Ảnh minh họa).

Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy rắn từng đi qua hoặc sinh sống trong khu vườn của gia đình là da rắn đã lột, thường màu trong suốt, hơi ánh bạc.

“Bạn có thể tìm thấy chúng dọc hàng rào, trong các góc khuất, dưới tán cây rậm hoặc gần đống gỗ”, chuyên gia Tammy Sons chia sẻ.

Rắn thường lột da vài tháng một lần. Nếu bạn phát hiện da rắn, rất có thể chúng đã ở quanh nhà bạn một thời gian.

4. Phân rắn

Phân rắn thường chứa lông hoặc lông vũ (Ảnh minh họa).

Phân rắn có thể khó nhận biết, nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy màu đen xen trắng, giống phân thằn lằn.

Theo chuyên gia Jacob Cohn, phân rắn thường chứa lông hoặc lông vũ, dấu hiệu cho thấy chúng vừa ăn chuột hoặc chim. “Nếu bạn thấy dấu vết này, có nghĩa khu vườn đang là nguồn thức ăn lý tưởng cho rắn”, chuyên gia Tammy Sons nói thêm.

5. Dấu vết trườn trên đất

Vết trườn của rắn (Ảnh minh họa).

Trong những khu vườn đất mềm hoặc có lớp phủ mùn, bạn có thể thấy vệt ngoằn ngoèo mịn trên mặt đất. Đó là đường trườn của rắn.

“Những vệt này có thể dẫn thẳng đến nơi rắn trú ẩn”, chuyên gia Tammy Sons nói. Tuy nhiên, vị chuyên gia này khuyến cáo: “Nếu phát hiện dấu vết rõ ràng, đừng tự ý bắt hoặc xua đuổi. Hãy liên hệ với đơn vị kiểm soát động vật hoang dã để được hỗ trợ an toàn”.

6. Trứng rắn

Trứng rắn (Ảnh minh họa).

Nếu bạn tìm thấy ổ trứng trắng nhỏ, mềm, đó là dấu hiệu rắn đã chọn vườn của bạn làm nơi sinh sản.

Theo chuyên gia Jacob Cohn, khi rắn đẻ trứng nghĩa là chúng coi khu vực đó là môi trường lý tưởng, có đủ chỗ trú và nguồn thức ăn. Trường hợp này cần xử lý sớm bằng cách gọi chuyên gia kiểm soát động vật để tránh rắn con nở ra và sinh sống quanh nhà.

Cách xử lý an toàn

Các chuyên gia khuyến nghị tốt hơn hết mọi người nên có những cách phòng ngừa rắn sinh sống gần khu vực sinh hoạt của gia đình, ví như giữ vườn luôn sạch sẽ, cắt cỏ định kỳ, dọn lá mục, không để rác hoặc gỗ mục lâu ngày và bịt kín khe hở quanh nhà. Khi nghi ngờ có rắn, tuyệt đối không tự ý đuổi hoặc bắt, đặc biệt nếu nghi ngờ là rắn độc. Hãy gọi sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm soát động vật hoang dã tại địa phương. Đồng thời, việc phát hiện sớm các dấu hiệu cho thấy rắn đang sinh sống gần gia đình là điều quan trọng. Bởi “việc phát hiện sớm các dấu hiệu giúp bạn biến khu vườn hoặc khu vực mình sinh sống trở nên ít hấp dẫn hơn với rắn trước khi chúng kịp ‘định cư’ lâu dài”, chuyên gia Jacob Cohn Cohn nhấn mạnh.

Nguồn: The Spruce