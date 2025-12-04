6 dấu hiệu cho thấy rắn đang có mặt trong nhà bạn

Theo thông tin trên Báo Nhân Dân, mỗi năm, tại Việt Nam có khoảng 30.000 trường hợp bị rắn cắn với tỷ lệ tử vong do rắn độc cắn ở mức tương đối cao, 80 người/1 triệu dân.

Chuyên gia động vật hoang dã cảnh báo rắn thường tìm đến những nơi có thức ăn, chỗ trú ẩn kín đáo và môi trường ẩm. Dưới đây là những dấu hiệu cho thấy trong hoặc quanh nhà bạn có thể đang có rắn – điều mà không phải ai cũng nhận ra.

Tiếng động lạ trong đêm

Dù rắn di chuyển khá êm, nhưng trong không gian yên tĩnh, đặc biệt vào ban đêm, bạn có thể nghe thấy tiếng sột soạt rất nhẹ khi chúng bò qua lá khô, giấy hoặc các vật dụng trong nhà. Nhiều trường hợp người dân chỉ phát hiện rắn sau khi nghe những âm thanh bất thường kéo dài trong nhiều ngày.

Rắn có trong nhà sẽ tạo những tiếng động lạ.

Dấu bò ngoằn ngoèo trên nền đất hoặc bụi

Ở những sân đất, khu vực có bụi hoặc nền cát, rắn có thể để lại vệt bò ngoằn ngoèo đặc trưng. Đây là dấu hiệu thường bị bỏ qua nhưng lại phản ánh rõ ràng sự xuất hiện của chúng.

Thú nuôi có phản ứng bất thường

Chó, mèo có khả năng phát hiện rắn tốt hơn con người. Nhiều gia đình cho biết thú nuôi thường sủa hoặc tập trung chú ý vào một góc nhà, nơi sau đó phát hiện có rắn trú ẩn. Nếu vật nuôi đột nhiên phản ứng mạnh ở một vị trí nhất định, chủ nhà nên kiểm tra kỹ lưỡng.

Chuột biến mất bất thường

Tại những nơi từng xuất hiện nhiều chuột, việc chúng giảm đột ngột đôi khi không phải là điều đáng mừng. Theo chuyên gia, rắn – đặc biệt là các loài rắn ráo, rắn nước, rắn hổ mang – thường tìm đến nơi có nguồn thức ăn dồi dào. Sự biến mất của chuột có thể là dấu hiệu rắn đã xuất hiện và đang hoạt động trong khu vực.

Mùi lạ ở các góc tối

Một số loài rắn, đặc biệt là rắn lục, có thể tiết ra mùi hăng nhẹ, hơi tanh tương tự mùi phân chuột. Nếu mùi này xuất hiện thường xuyên ở các góc khuất, nhà kho, chuồng gà hoặc gần đống đồ lâu ngày, người dân cần cảnh giác.

Cần lưu ý mùi lạ ở những nơi góc tối.

Phân rắn xuất hiện quanh nhà

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất là phân rắn. Phân thường có dạng thon dài, màu đen hoặc nâu sẫm, đôi khi có chấm trắng – phần tương tự nước tiểu của rắn. Nhiều người nhầm với phân thằn lằn, tuy nhiên phân rắn thường lớn và dài hơn. Việc phát hiện loại phân này ở sân, góc tường hoặc gầm đồ đạc là cảnh báo quan trọng.

Làm gì khi phát hiện rắn trong nhà?

Khi thấy rắn trong nhà, không tự ý đuổi rắn nếu không có kinh nghiệm, vì hành động đó có thể khiến chúng phản ứng phòng vệ, dẫn đến nguy hiểm. Do đó, cần sự trợ giúp của người có kinh nghiệm hoặc đội cứu hộ động vật.

Để rắn không vào nhà, cần lưu ý:

- Giữ nhà cửa gọn gàng, loại bỏ nơi trú ẩn như thùng carton, đống gỗ.

- Dọn cỏ, phát quang bụi rậm quanh nhà.

- Bịt kín khe hở ở cửa, chân tường, lỗ thông gió thấp.

- Không dùng tay trần thò vào các góc tối hoặc đống vật dụng lâu ngày.