6 cách đào thải acid uric một cách tự nhiên, ngừa gout, bảo vệ thận: Nhiều người chưa biết để làm

Acid uric là sản phẩm được tạo ra khi cơ thể phân giải purine - hợp chất có trong một số loại thực phẩm và cũng được cơ thể tự tạo ra. Thông thường, acid uric sẽ được thận lọc và đào thải qua nước tiểu.

Tuy nhiên, khi cơ thể nạp quá nhiều purine hoặc thận không đào thải acid uric hiệu quả, chất này có thể tích tụ trong máu. Tình trạng acid uric cao có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có gout và sỏi thận.

Theo thông tin từ Thư viện Y học Quốc gia Mỹ, chỉ số acid uric thông thường ở nam giới là khoảng 3,4-7 mg/dL, ở nữ giới là 2,4-6 mg/dL, dù khoảng tham chiếu có thể dao động tùy từng hệ thống xét nghiệm.

6 cách đào thải acid uric tự nhiên

Để hỗ trợ kiểm soát acid uric, Times of India gợi ý mọi người nên thực hiện 6 điều dưới đây mỗi ngày.

1. Uống cà phê với lượng phù hợp

Một tách cà phê buổi sáng không chỉ giúp tỉnh táo mà còn có thể giúp giảm acid uric. Theo Times of India, cà phê chứa các chất chống oxy hóa có thể giúp giảm sản xuất acid uric và hỗ trợ chức năng thận, từ đó góp phần loại bỏ lượng acid uric dư thừa.

Tuy nhiên, điều quan trọng là uống cà phê với lượng phù hợp. Không nên cho quá nhiều đường, sữa đặc hoặc kem béo vào cà phê, vì những thành phần này có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa và làm mất đi lợi ích mong muốn.

2. Kiểm soát insulin trong cơ thể

Insulin có vai trò quan trọng trong cách cơ thể quản lý acid uric. Khi nồng độ insulin tăng cao, cơ thể có thể giữ lại nhiều acid uric hơn, từ đó làm tăng nguy cơ gặp các vấn đề như gout.

Để hỗ trợ cân bằng insulin, nên ưu tiên chế độ ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh và nguồn đạm nạc. Các bữa ăn đều đặn, hạn chế làm đường huyết tăng vọt do ăn quá nhiều đường hoặc tinh bột tinh chế cũng có thể tạo khác biệt đáng kể.

3. Hạn chế thực phẩm giàu purine

Giảm các thực phẩm giàu purine có thể giúp acid uric trong cơ thể giảm xuống. Những thực phẩm giàu purine gồm nội tạng động vật, thịt đỏ, động vật có vỏ và một số loại cá. Thay vào đó, có thể tăng các lựa chọn ít purine hơn như rau, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Điều này không có nghĩa phải cắt bỏ hoàn toàn protein, các nguồn protein thực vật như đậu và hạt có thể là lựa chọn thay thế trong chế độ ăn phù hợp.

4. Bổ sung vitamin C

Vitamin C được cho là có thể hỗ trợ giảm acid uric bằng cách giúp thận đào thải lượng dư thừa ra khỏi cơ thể. Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh là nguồn vitamin C quen thuộc, dễ bổ sung vào bữa ăn hằng ngày.

Một ly nước cam hoặc nước chanh vào buổi sáng có thể giúp cung cấp vitamin C, đồng thời hỗ trợ miễn dịch và chuyển hóa nói chung. Trong trường hợp cần dùng thực phẩm bổ sung vitamin C, nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế, đặc biệt với người đang có bệnh nền hoặc dùng thuốc điều trị.

5. Vận động đều đặn mỗi ngày

Lối sống ít vận động có thể góp phần làm tăng acid uric và kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe khác. Vì vậy, đi bộ hoặc vận động nhẹ hằng ngày là thói quen nên duy trì.

Đi bộ có thể cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ chức năng thận và giúp quá trình lọc acid uric diễn ra hiệu quả hơn. Mục tiêu đơn giản là cố gắng đi bộ khoảng 30 phút mỗi ngày để tạo lợi ích lâu dài.

6. Uống nước quả amla

Amla, còn gọi là quả lý gai Ấn Độ, me rừng, chùm ruột núi, là loại quả giàu chất chống oxy hóa và vitamin C. Theo Times of India, uống nước amla tươi hằng ngày có thể hỗ trợ giảm acid uric, đồng thời giúp tăng miễn dịch và cải thiện tiêu hóa.

Có thể pha nước amla bằng cách xay quả amla tươi với nước, thêm một ít mật ong để dễ uống hơn nếu cần. Tuy nhiên, cũng như các thực phẩm hỗ trợ khác, nước amla không thay thế thuốc điều trị. Người đã mắc gout, sỏi thận hoặc có acid uric cao kéo dài nên đi khám để được theo dõi và xử trí đúng cách.

Nguồn: Times of India