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50 khách mắc kẹt vì bão số 1, chủ khách sạn ở Cô Tô mổ lợn rừng nuôi cả năm làm tiệc đãi

Phạm Trang
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Hành động của chủ khách sạn khiến nhiều người bất ngờ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, gần 50 du khách lưu trú tại một khách sạn ở đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh), đã được chủ mổ lợn rừng, tổ chức bữa tối miễn phí trong thời gian bão số 1 (bão Maysak) khiến toàn bộ tàu khách tạm dừng hoạt động.

Sáng 5/7, ông Phạm Đình Tâm, chủ khách sạn này cho biết gần 50 du khách đang ở 20 phòng của khách sạn buộc phải ở lại đảo do tàu khách dừng chạy để bảo đảm an toàn trước bão.

Chủ khách sạn ở Cô Tô đãi tiệc du khách mắc kẹt do bão số 1 - Ảnh 1.
Chủ khách sạn ở Cô Tô đãi tiệc du khách mắc kẹt do bão số 1 - Ảnh 2.
Chủ khách sạn ở Cô Tô đãi tiệc du khách mắc kẹt do bão số 1 - Ảnh 3.
Chủ khách sạn ở Cô Tô đãi tiệc du khách mắc kẹt do bão số 1 - Ảnh 4.

Căn bếp đỏ lửa mời đoàn du khách (Ảnh: Báo và PTTH Quảng Ninh)

Theo ông Tâm, khi biết tin bão sắp đổ bộ, nhiều du khách không khỏi lo lắng. Để tạo không khí ấm cúng và giúp mọi người yên tâm, ông quyết định mổ lợn rừng, tổ chức bữa cơm thân mật để tất cả cùng quây quần.

"Con lợn này tôi mua từ Mộc Châu và nuôi hơn một năm mới đem ra đãi khách trong bữa tối ngày 4/7. Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng muốn du khách cảm nhận được sự ấm áp, hiếu khách của người dân Cô Tô", ông Tâm chia sẻ.

Ông Tâm cho biết đây là giống lợn rừng được người dân ở Mộc Châu nhân giống, nuôi bán thương mại.

Chủ khách sạn ở Cô Tô đãi tiệc du khách mắc kẹt do bão số 1 - Ảnh 5.

Chủ nhà hàng cho biết, đây là giống lợn rừng được người dân ở Mộc Châu nhân giống, nuôi bán thương mại (Ảnh: Báo và PTTH Quảng Ninh)

Chia sẻ với Vietnamnet, cũng theo chủ khách sạn này, sau khi có ý định mổ lợn rừng, 20 nhân viên của khách sạn cùng một số du khách đã cùng nhau chế biến gần 10 món ăn. Trong đó, một số du khách tỉnh Phú Thọ đã tự tay thể hiện những món đặc sản của địa phương với hương vị rất ngon.

Sau khi chế biến xong, gần 50 du khách đã được sắp xếp ăn uống vui vẻ, thân mật bên trong nhà ăn của khách sạn.

Ông Tâm thông tin, ngoài việc chuẩn bị bữa tối miễn phí, khách sạn vẫn giữ nguyên giá các dịch vụ và hỗ trợ tối đa cho du khách trong thời gian lưu trú do ảnh hưởng của bão.

Chủ khách sạn ở Cô Tô đãi tiệc du khách mắc kẹt do bão số 1 - Ảnh 6.
Chủ khách sạn ở Cô Tô đãi tiệc du khách mắc kẹt do bão số 1 - Ảnh 7.
Chủ khách sạn ở Cô Tô đãi tiệc du khách mắc kẹt do bão số 1 - Ảnh 8.

(Ảnh: Báo và PTTH Quảng Ninh)

"Quan điểm của tôi là dù thời tiết không thuận lợi, du khách vẫn phải có trải nghiệm tốt nhất. Tôi muốn mọi người cảm thấy an tâm, thoải mái như đang ở chính ngôi nhà của mình", ông Tâm nói thêm.

Sáng 5/7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã cập nhật nhanh về diễn biến bão số 1 Maysak. Theo đó, từ đầu giờ chiều 4/7, hoàn lưu bão số 1 Maysak bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến Đông Bắc Bộ.

Lúc 13h30, trạm khí tượng Cửa Ông (Quảng Ninh) ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Khoảng 19h cùng ngày, bão áp sát ven biển Quảng Ninh và duy trì ảnh hưởng trên khu vực ven bờ hơn 2 giờ trước khi đổ bộ vào Móng Cái lúc 22h. Đến khoảng 2h ngày 5/7, tâm bão đã di chuyển sang phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Đến 5h ngày 5/7, tâm bão đã ở trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái khoảng 63km về phía Bắc, cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5-10km/h. Dự báo trong 6-12 giờ tới, bão tiếp tục suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi thành vùng áp thấp.

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Tags

lợn rừng

khách sạn

Cô Tô

bão số 1

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