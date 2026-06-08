50 cảnh sát đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ, bắt Nguyễn Thị Châu SN 1970 và 6 đối tượng

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 1/2026 đến nay, số tiền các Tổ chức đánh bạc, đánh bạc của các đối tượng lên tới hàng chục tỷ đồng.

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng biết vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, số đề hoạt động trên địa bàn thành phố.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, số đề hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn thành phố do Lê Trung Hải (SN 1986, trú xã Hòa Vang) và Nguyễn Quang Hiếu (SN 1991, trú xã Hòa Vang) cầm đầu, cấu kết với nhiều đối tượng khác để tổ chức hoạt động ghi số đề, cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 03/6, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an xã Hòa Vang, Công an xã Bà Nà và các đơn vị nghiệp vụ liên quan huy động 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 8 tổ công tác đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệu tập nhiều đối tượng có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua việc sử dụng các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Messenger, tin nhắn điện thoại để chuyển, nhận phơi đề, nội dung cá độ bóng đá và thanh toán tiền thắng thua nhằm thu lợi bất chính.

Lực lượng Công an thu giữ 12 điện thoại di động, hơn 150 trang tài liệu liên quan đến hoạt động ghi số đề, cá độ bóng đá cùng số tiền tạm giữ 231,8 triệu đồng.

Theo thông tin trên tờ Công an Đà Nẵng, trong thời gian từ tháng 1/2026 đến khi bị bắt giữ, cơ quan điều tra xác định được số tiền Tổ chức đánh bạc, đánh bạc của Đăng, Nguyên, Hải, Phước Nguyên, Hiếu, Châu và các đối tượng có liên quan khoảng 20 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng gồm Lê Trung Hải, Nguyễn Quang Hiếu, Nguyễn Đinh Đăng Nguyên (SN 1992, trú xã Bà Nà), Nguyễn Phước Nguyên (SN 1985, trú xã Hòa Vang), Nguyễn Thị Châu (SN 1970, trú xã Bà Nà), Vũ Bảo (SN 1985, trú phường Điện Bàn Đông) và Nguyễn Thị Nở (SN 1975, trú xã Hòa Tiến) để điều tra về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", đồng thời tiếp tục mở rộng chuyên án, truy xét các đối tượng liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



