5 vị trí bẩn kinh hoàng của máy giặt, 80% gia đình dùng cả chục năm cũng chưa từng vệ sinh

Máy giặt cửa ngang thường được mặc định là hiện đại, sạch sẽ và xịn hơn máy giặt cửa trên. Nhưng cũng chính vì thiết kế kín kẽ, nhiều lớp, nhiều khoang ẩn mà loại máy này lại tồn tại không ít vùng tối vệ sinh, nơi bụi bẩn, cặn bẩn, nấm mốc và thậm chí côn trùng có thể âm thầm sinh sôi mà người dùng hoàn toàn không hay biết. Đáng nói là có những vị trí, nếu không chủ động mở ra kiểm tra, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy cho đến khi mùi hôi, quần áo giặt xong vẫn bẩn, hoặc da bắt đầu có vấn đề.

1. Gioăng cao su cửa máy - nơi mọi thứ bị nuốt gọn

Vì là máy cửa ngang, mực nước khi giặt thường cao, nên gioăng cao su ở miệng cửa được thiết kế dày, nhiều lớp để chống tràn. Nhìn thì chắc chắn, nhưng chính cấu trúc nhiều nếp gấp này lại tạo ra hàng loạt khe hở kín gió, ẩm ướt. Chỉ cần mở cửa và lật nhẹ lớp gioăng ra, nhiều người sẽ giật mình khi thấy bên trong có tóc rối, cặn bẩn, đồng xu, kẹp tóc, mảng đen của nấm mốc, thậm chí có nhà còn phát hiện gián trú ngụ. Đây là nơi nước đọng nhiều nhất sau mỗi lần giặt, nếu không được lau khô và vệ sinh định kỳ, mùi hôi và vi khuẩn sẽ quay ngược trở lại quần áo.

2. Lưới lọc xơ vải

Lưới lọc của máy giặt cửa ngang thường nằm ở góc dưới bên phải, ẩn sau một nắp nhỏ nên rất dễ bị bỏ quên. Nhiệm vụ của nó là giữ lại tóc, xơ vải, sợi chỉ để tránh làm tắc đường xả. Nhưng nếu không được vệ sinh, chính nơi này lại trở thành ổ tích tụ rác bẩn lâu ngày. Lưới lọc bẩn không chỉ khiến máy xả nước kém, dễ tắc mà còn làm nước giặt không còn sạch, quần áo giặt xong vẫn bám xơ, thậm chí mang mùi lạ. Có những chiếc máy dùng 3–5 năm nhưng chủ nhà chưa từng mở lưới lọc ra một lần.

3. Hộp đựng nước giặt

Ngăn đựng nước giặt và nước xả nằm ở góc trên bên trái máy, nhìn qua lúc nào cũng sạch sẽ. Nhưng thực tế, nước chỉ cuốn trôi một phần dung dịch, phần còn lại sẽ bám dính lại thành lớp cặn mỏng. Lâu ngày, cặn này biến thành lớp nhớt trơn, ngả màu, vừa mất vệ sinh vừa làm giảm hiệu quả hòa tan của chất giặt. Khi đó, nước giặt dễ vón cục, bám ngược lại lên quần áo, khiến đồ sau khi phơi bị cứng, loang trắng hoặc có mùi rất khó chịu.

4. Ray trượt của hộp nước giặt, "ổ mốc" dễ bị lãng quên

Ít người để ý rằng hộp nước giặt có thể tháo rời hoàn toàn. Khi rút cả khay ra, phần ray trượt bên trong lộ ra mới là nơi đáng sợ nhất. Khu vực này thường xuyên ẩm, ít thoáng khí và tiếp xúc cùng lúc với nhiều loại hóa chất khác nhau như nước giặt, nước xả, chất tẩy. Sau vài năm sử dụng, ray trượt rất dễ xuất hiện các mảng mốc đen, bám chặt vào thành nhựa. Đây là phần mà nếu không chủ động lau, gần như không có cách nào tự sạch.

5. Lồng ngoài

Máy giặt thực chất có hai lớp lồng: lồng trong để cho quần áo vào và lồng ngoài để chứa nước bẩn trong suốt quá trình giặt. Phần lồng ngoài này hoàn toàn không thể nhìn thấy nếu không tháo máy. Mọi chất bẩn từ quần áo đều theo nước tích tụ ở đây. Tuy nhiên, việc tự tháo máy để vệ sinh không được khuyến khích vì rất khó lắp lại kín như ban đầu, dễ ảnh hưởng tuổi thọ máy. Giải pháp an toàn hơn là dùng chế độ tự vệ sinh lồng giặt, nên thực hiện định kỳ 1-3 tháng một lần, ưu tiên chế độ có gia nhiệt để tăng hiệu quả diệt khuẩn. Nếu máy không có gia nhiệt, nên kết hợp với viên vệ sinh chuyên dụng.

