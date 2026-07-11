5 trung tâm "kéo dài tuổi thọ" đắt đỏ nhất châu Á: Một lần trị liệu bằng cả năm lương người thường

Ngành "kinh doanh tuổi thọ" đang bùng nổ khắp châu Á. Từ Bangkok, Singapore đến Tokyo, các trung tâm biohacking mọc lên bên trong những khách sạn 5 sao, bán một thứ mà trước đây tiền không mua được: thêm vài năm sống khỏe mạnh.

Một gói có thể lên tới gần 14.000 USD, gần 370 triệu đồng. Đây là 5 cái tên nổi bật nhất châu Á, và những gì thật sự diễn ra bên trong.

Một ngành kinh tế sinh ra từ nỗi sợ già

Châu Á đang già đi nhanh chưa từng có, trong khi thu nhập của tầng lớp trên tăng mạnh. Hai xu hướng đó gặp nhau tạo ra một thị trường mới: người giàu bắt đầu coi sức khỏe là một khoản đầu tư dài hạn, chứ không còn là khoản chi phí lúc ốm mới bỏ ra. Theo Fortune (tháng 7/2026), các chuỗi khách sạn lớn như Capella hay METT đều đã nhảy vào, mở những khu "biệt thự tích hợp chăm sóc sức khỏe", nơi cư dân có thể theo dõi chỉ số cơ thể mỗi ngày như một đặc quyền.

Trước khi đi vào 5 cái tên, cần làm rõ vài khái niệm hay bị nói bằng tiếng Anh cho sang, nhưng thật ra khá đơn giản.

Longevity, dịch là kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh, không phải là sống lâu hơn một cách đơn thuần. Nó nhắm tới việc kéo dài số năm mà một người còn khỏe, còn minh mẫn, còn tự chủ. Dân trong ngành gọi phần này là "tuổi khỏe" để phân biệt với "tuổi thọ": sống đến 90 nhưng nằm một chỗ 15 năm cuối không phải mục tiêu, sống đến 90 mà vẫn tự đi đứng chơi thể thao mới là thứ họ bán.

Biohacking, tức can thiệp để tối ưu cơ thể, là việc dùng công nghệ, dữ liệu và dinh dưỡng để "chỉnh" cơ thể chạy tốt hơn và lão hóa chậm lại, thay vì để nó già đi tự nhiên.

Tuổi sinh học là con số then chốt của cả ngành này. Nó khác với tuổi thật trên giấy tờ. Cùng 40 tuổi đời, có người cơ thể vận hành như 35, có người đã như 50. Các trung tâm dưới đây đều bắt đầu bằng việc đo con số đó, rồi tìm cách kéo nó xuống.

Clinique La Prairie, Bangkok (Thái Lan): người Thụy Sĩ 90 năm tuổi

Nằm trên tầng 15 khách sạn St. Regis Bangkok với hơn 1.500 mét vuông, đây là cơ sở đầu tiên ngoài châu Âu của Clinique La Prairie, thương hiệu y học phòng ngừa Thụy Sĩ đã 90 năm tuổi.

Mọi khách đến đều bắt đầu bằng một bài đánh giá gọi là "Chỉ số Longevity", đo tổng thể tình trạng cơ thể, rồi từ đó thiết kế một lộ trình riêng. Bộ công cụ của họ gói gọn công nghệ đang thời thượng nhất: liệu pháp lạnh (đưa cơ thể vào buồng nhiệt độ âm sâu trong thời gian ngắn để giảm viêm và tăng phục hồi), oxy cao áp, truyền vi chất qua tĩnh mạch, và kích thích thần kinh. Liệu trình được nhắc đến nhiều nhất là gói "360° Longevity" và phiên bản cô đọng chỉ trong 3 tiếng cho người bận. Trung tâm còn có cả Emsculpt, công nghệ dùng xung điện từ để săn cơ và giảm mỡ mà không cần tập.

Về giá, riêng bài đánh giá Chỉ số Longevity có giá trị khoảng 5.000 baht (chừng 4 triệu đồng), thường được tặng kèm khi khách đặt gói lưu trú tại khách sạn.

Chi Longevity, Singapore: nơi có mức giá được công khai rõ nhất

Đặt bên trong khách sạn Four Seasons Singapore, Chi Longevity mở cửa năm 2023 dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Andrea Maier, một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới về y học lão hóa, với hơn 500 công trình khoa học và từng là cố vấn cho cả Tổ chức Y tế Thế giới.

Cách tiếp cận của họ, gọi là "Phương pháp Maier", dựa hoàn toàn vào dữ liệu. Trung tâm đo tuổi sinh học bằng "đồng hồ biểu sinh" (một xét nghiệm đọc các dấu ấn trên gene để ước lượng cơ thể đang già ở tốc độ nào), kết hợp phân tích gene, chuyển hóa, tim mạch, hình ảnh não và hệ vi sinh đường ruột. Đội ngũ đầy đủ từ bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, nhà tâm lý đến huấn luyện viên thể chất. Có ba gói chính: Vital Start ở mức nền tảng, Momentum nâng cao hơn, và Pinnacle cao nhất, bao gồm cả lần tái kiểm tra sau 6 tháng để đo tiến triển.

Đây cũng là nơi hiếm hoi công khai giá rõ ràng. Theo Fortune (tháng 7/2026), các gói của Chi Longevity trải từ 4.250 đôla Singapore (khoảng 88 triệu đồng) đến 18.000 đôla Singapore (khoảng 374 triệu đồng) cho gói đắt nhất, bao gồm xét nghiệm máu, giải mã gene, đánh giá thể chất và nhận thức, các buổi làm việc với bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên và nhà tâm lý, cùng lời hứa tái kiểm tra sau nửa năm.

Bản thân Giáo sư Maier nói một câu rất đáng suy nghĩ về các phương pháp của mình: chúng "nghe thì nhàm chán, nhưng làm chuẩn thì hiệu quả khủng khiếp."

Clinic 9ru & The Prevention Clinic, Tokyo (Nhật Bản): mô hình câu lạc bộ VIP

Nằm trên tầng 4 khách sạn The Peninsula Tokyo, đối diện Hoàng cung, tổ hợp này vận hành bởi 5 Stars Medical Club theo mô hình câu lạc bộ hội viên VIP, với triết lý lấy cảm hứng từ phong trào "Don't Die" (tạm dịch: đừng chết) đang thịnh hành trong giới nhà giàu phương Tây.

Điểm mạnh của họ là kết hợp tầm soát bệnh cao cấp với y học tái tạo. Một bên là hệ thống MRI, CT, nội soi và "sinh thiết lỏng", kỹ thuật được kỳ vọng phát hiện sớm dấu hiệu ung thư chỉ qua một lần lấy máu. Bên kia là các liệu pháp tái tạo. Đội ngũ có bác sĩ từ Đại học Tokyo, nơi được ví như "Harvard của Nhật".

Liệu trình xương sống mang tên "Aging Code Program". Nổi nhất trong đó là NMN, một chất mà theo quảng bá của các trung tâm có thể kích hoạt "gene trường thọ", đưa vào cơ thể qua truyền tĩnh mạch hoặc hít qua đường mũi. Ngoài ra còn có lọc máu, liệu pháp tế bào gốc và dịch nuôi cấy tế bào gốc (còn gọi là exosome), cùng dịch vụ gửi ngân hàng tế bào gốc iPS của chính khách hàng để dành dùng trong tương lai. Trung tâm hoạt động theo thẻ hội viên, giá theo yêu cầu và thuộc nhóm đắt nhất khu vực do gộp cả tầm soát ung thư lẫn y học tái tạo.

Humansa, Hồng Kông: theo dõi dài hạn dưới một mái nhà

Đặt tại K11 ATELIER, khu Victoria Dockside nhìn ra vịnh Victoria, cơ sở rộng 14.000 foot vuông (khoảng 1.300 mét vuông) này là trung tâm hàng đầu của Humansa, chuỗi đã phục vụ hơn 80.000 khách với gần 40 cơ sở khắp vùng Vịnh Lớn.

Humansa xây triết lý quanh 5 trụ cột: thể chất, tim mạch chuyển hóa, nhận thức, sức khỏe tinh thần và dinh dưỡng, tất cả được đánh giá và chăm sóc dưới một mái nhà bởi đội đa chuyên khoa. Khác với các trung tâm thiên về một liệu trình đắt tiền, Humansa nghiêng về theo dõi sức khỏe dài hạn qua thẻ hội viên H+. Chương trình nổi bật nhất là "Future Health", một dạng khám tuổi thọ tổng thể, kết hợp theo dõi sinh trắc học liên tục, truyền vi chất qua tĩnh mạch, phòng xông hồng ngoại và vật lý trị liệu hiệu suất cao. Họ cũng có bộ chăm da y tế dùng dịch nuôi cấy tế bào gốc iPS và NMN.

Về giá, trong một đợt khuyến mãi, riêng phân tích độ dài telomere (phần đầu mút của nhiễm sắc thể, càng ngắn thường phản ánh tế bào càng già) kèm xét nghiệm tuổi sinh học có giá khoảng 1.680 đôla Hồng Kông (khoảng 5,7 triệu đồng). Các gói hội viên chia thành nhiều bậc tùy mức độ theo dõi.

The Wellness Co., Ấn Độ (Delhi & Mumbai): làn sóng Nam Á

Do hai anh em Rohan và Rishabh Jain sáng lập, The Wellness Co. vận hành chuỗi cơ sở ở Delhi và Mumbai, đại diện cho một làn sóng longevity mang màu sắc Nam Á: vẫn nhắm nhóm khách cao cấp, nhưng đưa những liệu pháp vốn chỉ có trong các phòng khám đắt đỏ đến nhiều điểm hơn, dễ tiếp cận hơn.

Liệu pháp được nhắc đến nhiều nhất ở đây là oxy cao áp (nằm trong một buồng tăng áp và thở oxy gần như tinh khiết, giúp tăng tốc phục hồi cho cơ thể), kết hợp với liệu pháp lạnh. Đây đều là những phương pháp được giới vận động viên chuyên nghiệp và các nhà sáng lập bận rộn ưa dùng. Giá theo yêu cầu, nhưng định vị chung dễ tiếp cận hơn so với các trung tâm ở Đông Á.

Tiền có mua được tuổi thọ không?

Đây là câu hỏi mà chính những người trong ngành cũng không né tránh. Cùng bài viết của Fortune, giới chuyên gia thừa nhận thẳng rằng "sự phấn khích của công chúng đang chạy nhanh hơn khoa học". Nhiều phương pháp thời thượng trong các trung tâm này vẫn còn thiếu bằng chứng dài hạn về hiệu quả, và không ít trong số đó về bản chất là bán sự an tâm nhiều hơn là bán một kết quả đã được chứng minh chắc chắn.

Nhưng xu hướng thì không thể phủ nhận. Sức khỏe đang trở thành thứ tài sản xa xỉ mới của giới nhà giàu châu Á, và họ sẵn sàng trả mức giá cao nhất cho nó. Điều đáng suy ngẫm nằm ở chính lời của Giáo sư Maier, người đứng đầu một trong những trung tâm đắt nhất: những thứ thật sự hiệu quả lại thường "nghe rất nhàm chán". Ngủ đủ, ăn sạch, tập đều, giảm căng thẳng, tất cả đều miễn phí hoặc gần như thế.

Vậy ranh giới giữa một khoản đầu tư sức khỏe thật sự và việc bỏ gần 400 triệu đồng để mua sự an tâm nằm ở đâu? Đó có lẽ là câu hỏi mà mỗi người có điều kiện cân nhắc chi tiền cho tuổi thọ nên tự trả lời trước tiên.