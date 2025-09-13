5 "tín hiệu SOS" cho thấy bạn đang ăn thừa muối, đừng để khi trăm bệnh cùng kéo đến mới nghiệt ngã nhận ra

Theo khuyến nghị từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi người trưởng thành không nên ăn quá 2g natri mỗi ngày, tương đương khoảng 5g muối. Hiệp hội Tim mạch Mỹ còn khắt khe hơn khi chỉ cho phép tối đa 1,5g natri, đặc biệt với người có nguy cơ bệnh tim. Tuy vậy, hầu như chẳng ai cân đo muối khi nấu ăn, trong khi natri còn ẩn trong nước mắm, hạt nêm, thực phẩm chế biến sẵn và cả thực phẩm tự nhiên. Dẫn đến rất nhiều người đang ăn thừa muối mà không hề hay biết.

5 tín hiệu cho thấy bạn đang ăn thừa muối

Ăn mặn quá mức gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe, nhưng cơ thể luôn phát tín hiệu cảnh báo. Đây là 5 dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đã nạp thừa muối:

Khát nước liên tục, miệng khô rát

Ảnh minh họa

Ăn nhiều muối làm natri trong máu tăng, cơ thể buộc phải giữ nước để cân bằng. Đây là lý do bạn luôn cảm thấy khô miệng, khát nước bất thường sau mỗi bữa ăn mặn. Tình trạng này kéo dài khiến thận phải làm việc quá tải để đào thải natri, lâu ngày gây tổn hại chức năng thận.

Cơ thể sưng phù, nặng nề

Nếu sáng ngủ dậy thấy mặt sưng húp, mắt bọng to hoặc bàn chân phù bất thường, rất có thể là dấu hiệu dư muối. Khi natri tích tụ, cơ thể giữ nước lại, tạo ra cảm giác căng cứng và nặng nề. Dù không nguy hiểm ngay lập tức, đây là lời cảnh báo sớm cho thấy bạn cần giảm lượng muối và ưu tiên chế độ ăn thanh đạm hơn.

Đau đầu, nhức xương

Một nghiên cứu cho thấy những người ăn nhiều natri mỗi ngày có nguy cơ đau đầu cao hơn một phần ba so với nhóm ăn ít. Natri dư thừa khiến máu lưu thông nhiều hơn, gây giãn nở tĩnh mạch, từ đó sinh ra cơn đau đầu dữ dội. Bên cạnh đó, ăn mặn khiến thận đào thải canxi nhiều hơn, làm xương yếu đi, dễ đau nhức và loãng xương sớm.

Tiểu tiện bất thường

Ăn quá nhiều muối khiến thận phải tăng cường làm việc để đào thải natri. Bạn sẽ đi tiểu nhiều lần hơn bình thường, thậm chí nước tiểu có màu vàng đậm do cơ thể mất nước. Đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy thận đang chịu áp lực quá tải, dễ dẫn đến suy giảm chức năng nếu không điều chỉnh kịp thời.

Tăng huyết áp âm thầm

Ảnh minh họa

Đây là dấu hiệu nguy hiểm nhất vì thường không dễ nhận biết sớm. Ăn nhiều muối khiến natri xâm nhập vào tế bào cơ trơn thành mạch, kéo theo nước, làm tăng trương lực mạch máu. Hậu quả là mạch bị co lại, huyết áp tăng cao. WHO ước tính, chế độ ăn nhiều muối góp phần gây ra tới 62% ca đột quỵ não trên toàn cầu. Giảm chỉ một thìa cà phê muối mỗi ngày cũng giúp giảm đáng kể nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Cảnh báo tác hại không lường từ thói quen ăn thừa muối

Nhiều người chỉ nghĩ ăn thừa muối sẽ khát nước hoặc hơi phù nề, nhưng thực tế hậu quả nặng nề hơn nhiều. Đặc biệt là dẫn đến các vấn đề sức khỏe sau:

- Tim mạch và đột quỵ: Ăn nhiều muối làm huyết áp tăng, thành mạch tổn thương, dẫn tới nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ não. WHO ước tính, thói quen ăn mặn liên quan đến 62% các ca đột quỵ.

- Mắc bệnh thận: Muối dư khiến thận phải lọc liên tục, dễ dẫn đến suy giảm chức năng, thậm chí làm bệnh thận mạn tiến triển nhanh hơn.

- Dạ dày tổn thương: Muối ăn phá hủy lớp màng bảo vệ niêm mạc, tạo điều kiện cho vi khuẩn Helicobacter pylori phát triển, từ đó tăng nguy cơ loét dạ dày và ung thư.

- Hại xương và tiết niệu: Natri kéo theo canxi ra ngoài qua nước tiểu, dẫn tới loãng xương và tăng nguy cơ sỏi thận.

- Rối loạn chuyển hóa: Chế độ ăn nhiều muối có thể góp phần gây đề kháng insulin, làm tăng nguy cơ hội chứng chuyển hóa và béo phì.

Ảnh minh họa

Chưa kể, ăn thừa muối còn ảnh hưởng nhiều tới ngoại hình. Không chỉ phù nề, da còn dễ viêm nhiễm hơn, thâm sạm, nổi mụn, nhanh lão hóa hơn. Muối dư thừa làm cơ thể mất cân bằng khoáng chất, gây rụng tóc, tóc khô xơ và làm móng tay dễ giòn, dễ gãy hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo nên nêm nếm vừa đủ, hạn chế dùng thêm gia vị mặn trên bàn ăn, ưu tiên thực phẩm tươi và tập thói quen đọc nhãn dinh dưỡng để kiểm soát natri. Đặc biệt, thay vì chờ cơ thể “lên tiếng” bằng các tín hiệu SOS, việc chủ động giảm muối ngay từ hôm nay sẽ là cách phòng bệnh đơn giản mà hiệu quả nhất.