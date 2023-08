5 thực phẩm càng ăn càng nhanh già lại là món khoái khẩu của nhiều người

Lão hóa là một quá trình mà ai cũng phải trải qua, và quá trình này không hề đồng nhất.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ) đã thử nghiệm protein huyết tương trong máu của 4.263 đối tượng ở độ tuổi 18-95. Nói cách khác, hóa ra trong ba giai đoạn này, con người có thể đột nhiên cảm thấy già đi. Protein trong cơ thể con người sẽ thay đổi theo độ tuổi và sẽ có những thay đổi phi tuyến tính ở độ tuổi 34, 60 và 78.

Nhiều người cho rằng các cơ quan của con người chỉ già đi ở tuổi trung niên và tuổi già, nhưng trên thực tế, một số cơ quan của con người đã bắt đầu suy giảm từ rất sớm, chẳng hạn như 5 cơ quan sau đây.

- Một là phổi bắt đầu lão hóa từ năm 20 tuổi. Dung tích phổi của con người sẽ suy giảm dần từ tuổi 20, đến tuổi 40 sẽ có những thay đổi rõ ràng hơn. Màu sắc của phổi trở nên xám xịt xen lẫn những đốm xanh đen, chức năng của phổi cũng suy giảm dần.

Nếu muốn làm chậm tốc độ lão hóa phổi, bạn có thể tập thể dục nhiều hơn và hít thở sâu mỗi ngày, nên duy trì tập thể dục nhịp điệu ít nhất 3 lần một tuần và cố gắng không hút thuốc để làm chậm tốc độ lão hóa phổi.

- Thứ hai là làn da bắt đầu lão hóa từ độ tuổi 25. Thời kỳ phát triển của mô da thường kết thúc ở độ tuổi 25, sau đó bắt đầu suy giảm, các sợi đàn hồi của da dần trở nên dày hơn nhưng nhìn chung sự thay đổi lúc này là không rõ ràng. Ở độ tuổi 40-50, quá trình lão hóa của da sẽ dần lộ rõ, các nếp nhăn sẽ xuất hiện trên khuôn mặt.

Trì hoãn lão hóa da có thể được thực hiện bằng cách bổ sung nước nhiều hơn, sử dụng kem chống nắng thường xuyên, đặc biệt là khi ra ngoài trời.

- Thứ ba là khối lượng xương của cơ thể con người sẽ đạt đỉnh cao vào khoảng tuổi 35. Sau đó, tốc độ gãy xương sẽ nhanh hơn tốc độ hình thành xương, khối lượng xương trong cơ thể sẽ mất dần. Từ 40 tuổi, tốc độ mất khối lượng xương sẽ tăng dần, nam và nữ sẽ mất 10% và 5% khối lượng xương sau mỗi 10 năm.

Để trì hoãn tình trạng mất khối lượng xương, bạn có thể bổ sung thêm canxi trong chế độ ăn uống như uống nhiều sữa, không kén ăn, đồng thời chú ý phơi nắng và vận động nhiều hơn để thúc đẩy quá trình sản sinh vitamin D, để cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn.

- Thứ tư, não bắt đầu lão hóa từ tuổi 35. Một nghiên cứu trong Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ (PNAS) chỉ ra rằng chức năng não bộ của con người sẽ đạt đỉnh cao ở tuổi 35, sau đó bắt đầu suy giảm, tốc độ lão hóa sẽ tăng nhanh đáng kể sau tuổi 35. Trong bộ não của chúng ta có một nguyên tắc dùng nó hoặc mất nó, nếu muốn trì hoãn tốc độ lão hóa của bộ não, chúng ta có thể sử dụng bộ não của mình một cách hợp lý hơn. Chúng ta cũng nên chú ý thức khuya, không hút thuốc và uống rượu và tập thể dục nhiều hơn.

- Thứ năm, trái tim bắt đầu lão hóa ở tuổi 40.Những người sau 40 tuổi có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. Nếu muốn bảo vệ sức khỏe tim mạch, bạn cần tập thể dục nhiều hơn, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, bỏ thuốc lá và giảm cân.

5 thực phẩm càng ăn càng nhanh già

Mặc dù lão hóa là điều mà ai cũng phải trải qua nhưng chế độ ăn uống không lành mạnh sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa, tốt nhất khuyên bạn nên hạn chế ăn những thực phẩm này.

1. Thực phẩm nhiều đường

Chế độ ăn nhiều đường sẽ khiến các tế bào collagen trong cơ thể trải qua phản ứng glycation, gây tổn thương da, dẫn đến xuất hiện các đốm và nếp nhăn trên da, đồng thời đẩy nhanh quá trình lão hóa của da. Và chế độ ăn nhiều đường cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch.

2. Thực phẩm nhiều muối

Khi thức ăn có hàm lượng muối cao vào cơ thể sẽ làm tổn thương niêm mạc dạ dày, làm tăng gánh nặng cho thận và dễ làm tăng huyết áp. Có thể nói, thực phẩm nhiều muối sẽ gây tổn hại toàn diện cho cơ thể và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

3. Rượu bia

Rượu sau khi vào cơ thể cần được gan chuyển hóa, trong quá trình trao đổi chất sẽ sản sinh ra một lượng lớn gốc tự do, gốc tự do sẽ tạo ra phản ứng căng thẳng trong cơ thể, đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể.

4. Axit béo chuyển hóa

Khoai tây chiên, gà rán, kem, bánh ngọt và các thực phẩm khác mà chúng ta thường dùng hàng ngày đều chứa axit béo chuyển hóa. Việc hấp thụ quá nhiều axit béo chuyển hóa sẽ làm tăng mức cholesterol lipoprotein mật độ thấp trong cơ thể, dễ gây ra các bệnh về tim mạch và thúc đẩy sự lão hóa của tim mạch.

5. Đồ chiên rán

Khi chiên thức ăn ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra nhiều loại chất có hại, đồ chiên rán có lượng calo cao, sau khi vào cơ thể không chỉ gây ra stress oxy hóa trong cơ thể, làm tăng các gốc tự do mà còn dễ gây béo phì cho cơ thể, điều này sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa của cơ thể.

Để trì hoãn lão hóa, bạn nên ăn như thế này!

Tốc độ lão hóa và chế độ ăn uống có mối liên hệ rất lớn, muốn làm chậm tốc độ lão hóa thì phải học những thói quen ăn uống này.

Kết hợp ngũ cốc nguyên hạt vào chế độ ăn

Bạn có thể thay thế một số loại thực phẩm chủ yếu bằng ngũ cốc nguyên hạt trong cuộc sống hàng ngày như yến mạch, kiều mạch, ngô… là những lựa chọn tốt và tỷ lệ có thể giữ ở mức 1/3-1/2 lượng thực phẩm chủ yếu. Nó tốt cho việc kiểm soát lượng đường trong máu sau bữa ăn và giúp no lâu hơn. Việc sản xuất các sản phẩm cuối glycation làm chậm quá trình lão hóa của da.

Ăn trái cây và rau quả mỗi ngày

Rau và trái cây là nguồn cung cấp thành phần chống oxy hóa chính, nên tiêu thụ 500g rau và 200g trái cây mỗi ngày, trong đó nên chọn rau có màu sẫm.

Cố gắng không uống rượu bia

Rượu sau khi vào cơ thể sẽ gây tổn thương các cơ quan trong toàn cơ thể, trong đó tổn thương ở gan là lớn nhất. Không chỉ đẩy nhanh quá trình lão hóa của gan mà uống rượu lâu ngày còn khiến gan bị quá tải, tăng nguy cơ mắc bệnh gan do rượu, nếu không can thiệp kịp thời có thể phát triển thành xơ gan, ung thư gan. Ngay cả một lượng nhỏ rượu cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Không có cái gọi là lượng rượu tiêu thụ an toàn, lượng rượu tiêu thụ tối ưu phải là 0!

Ăn nhiều thịt trắng và ít thịt đỏ

Thịt trắng là thịt gia cầm và thủy hải sản, axit béo trong cá có tác dụng chống viêm, nên ăn cá ít nhất hai lần một tuần. Khi ăn thịt, bạn nên chú ý ăn ít thịt đỏ như lợn, thịt bò và thịt cừu, ăn quá nhiều thịt đỏ có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh khác nhau và sẽ đẩy nhanh tốc độ lão hóa, không phải là không thể ăn được, nhưng để giảm lượng ăn vào. Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới khuyến nghị không ăn quá 500g thịt đỏ mỗi tuần.

Nguồn và ảnh: 39Health.com, Aboluowang